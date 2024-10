GP MEXIKA: PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci - lkaní kvůli červené vlajce, Verstappen i Norris jsou skromní

Ferrari

Carlos Sainz, 1. místo:

Dnes jsem strašně šťastný! Lepší kvalifikaci tady v Mexiku si nedokážu představit. Odvedli jsme skvělou práci při vyvážení vozu a poslední dvě kola v Q3 jsem si velmi užil, jel jsem na doraz v každé zatáčce a udržoval co nejčistší stopu. Cítím, že jsme zlepšili naše chápání provozu pneumatik a jejich přípravu pneumatik; to nám pomáhá konzistentně jezdit na limitu.

Jsme jediným týmem s oběma vozy v prvních dvou řadách na startovním roštu, takže hlavní prioritou závodu bude získat maximální počet bodů do Poháru konstruktérů. I když to na této trati není snadné, udělám vše pro to, abych na startu uhájil pole-position a dám do toho vše, abych domů přivezl další vítězství!

Charles Leclerc, 4. místo:

Neměl jsem ve voze očekávaný pocit, ani ve třetím tréninku, ani v kvalifikaci a čtvrté místo bylo to nejlepší, co jsem dnes mohl udělat. Se stylem jízdy se trochu více trápím na tratích s nízkou přilnavostí, což přesně Mexiko je, ale jsem si jistý, že se závodní tempo, které jsem měl včera, mohu v zítřejším závodě využít. Budu potřebovat opravdu dobrý start, abych mohl bojovat o vítězství, start z mé pozice nebude snadný, ale dám do toho všechno.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Celý tým provází dynamická nálada, po Austinu cítíme spoustu energie a tady jsme se mnohem více soustředili na zítřek, protože jsme neočekávali, že získáme pole-position, takže je to milé a nečekané překvapení. Carlos odvedl velmi dobrou práci, jeho dvě kola stačila na pole-position, a i když Charles nebyl se svým kolem příliš spokojený, ztrácí na Landa jen pět tisícin. Také odvedl dobrou práci, zejména s ohledem na to, že před dnešním třetím tréninkem vůbec nezkoušel měkké pneumatiky.

Je velmi důležité, že zítra budeme bojovat vpředu s oběma vozy, je to velmi dlouhý nájezd do první zatáčky po startu a není samozřejmé, že si udržíte svou pozici ze startovního roštu, takže tady v Mexiku se může stát cokoliv a mít oba vozy vpředu nám nabízí více příležitostí. Bude to velmi dlouhý závod a nejdůležitější bude mít dobré tempo v dlouhém stintu, jet dobrou strategii a perfektně provést závod.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Dnešek byl dobrým zotavením. Od začátku dne jsme věděli, že to bude obtížné, když z pátku nejsou žádná data, takže třetí trénink byl pro nás opravdu důležitý, abychom se ujistili, že máme nějaké reference na víkend. Věděl jsem, že to bude obtížný trénink, včera jsem propásl rozhodující čas a když jsem dnes poprvé vyjel, trať byla stále velmi „syrová“. Snažil jsem se udělat to nejlepší, co jsem mohl a několik posledních změn šlo správným směrem. Auto po nich bylo lépe ovladatelné a já jsem mohl více tlačit. Být zítra v první řadě je lepší, než jsem očekával, skvělý výsledek. Zítřek je trochu jízdou do neznáma, ale dáme do toho před fanoušky všechno.

Sergio Pérez, 18. místo:

Je to zklamání, rozhodně jsem měl větší rychlost, ale hodně se trápím; jsou to podobné problémy jako v Singapuru a Austinu. Při nízkých otáčkách nemohu brzdit ani zpomalit auto a jakmile zabrzdím, začnu klouzat a kola se blokují. Takže to je můj hlavní problém, tam kde se nejvíc trápím, se tady projevilo naplno. Zbývají čtyři závody a my musíme zdolat problémy jako tým. Musím příliš modulovat brzdění a v auto zkrátka nemám důvěru. Tady je nejhorší místo, kde bych měl takhle dopadnout, jsem velmi zklamaný. V domácím závodě jsem chtěl odvést co nejlepší práci, to prostě nejde dohromady. Doufám, že zítra budu moci získat body. Musím se pokusit maximalizovat co půjde, bude to velmi těžké, ale dlužím to fanouškům: jsou nejlepší na světě, je to nejlepší závod na světě.

Christian Horner, šéf týmu

Max dnes odvedl fantastickou práci, když vezmeme v úvahu, že většinu včerejšího dne prostál. Do dneška vstupoval ze zadních pozic, takže kvalifikovat se do první řady je skvělý výkon. Klobouk dolů před Carlosem, byl po celý víkend velmi rychlý a zajel dvě kola, která stačila na pole-position, zítra bude těžké ho porazit. Checo se potýkal s brzděním a při nájezdech do zatáček. Mezi oběma vozy je velký rozdíl v dosažených časech. Pro něj samozřejmě velké zklamání dopadnout takhle před domácím publikem, ale jsem si jistý, že do toho zítra dá všechno.

McLaren

Lando Norris, 3. místo:

Se třetím místem jsem docela spokojený. Mám pocit, že jsem poměrně rychle dosáhl limitu vozu, ale v posledních dvou kolech jsem se z něj snažil dostat mnohem víc. Je těžké předvídat, co očekávat od zítřka. Nikdo z nás nezajel na pneumatikách, které jsou k dispozici, řádné závodní simulace, takže otazníky platí pro všechny. Bude to těžké, ale jsem na dobré pozici a těším se.

Oscar Piastri, 17. místo:

Bolestivé odpoledne a zklamání. Moje první kolo na měkkých pneumatikách vypadalo dobře a stačilo by na postup do Q2, kdybych neztratil spoustu času přejetím obrubníku a v důsledku toho mi kolo bylo smazáno. Ve druhém rychlém kole jsem pak neměl dostatečnou přilnavost, abych dokázal dát všechno dohromady.

Jsem v podobné situaci jako Lando v loňském roce a přesto odjel dobrý závod, takže se budu snažit posunout vpřed a získat co nejvíce míst. Vůz je sám o sobě dobrý, takže zítra chci usilovat o body.

Andrea Stella, šéf týmu

Pro kvalifikaci jsme měli konkurenceschopný vůz, ale podmínky byly složité. Bylo těžké dát dohromady čistá kola. Landovo umístění představuje docela dobrou pozici na startovním roštu. Až do Q3 byl jeho výkon velmi dobrý; v Q1 i Q2 skončil první. Jeho první pokus v Q3 nebyl úplně úspěšný a bylo důležité, aby dal dohromady dobré kolo a slušným druhým pokusem se dostal do jedné z prvních dvou řad. Do první zatáčky je to dlouhá pasáž a na tomto okruhu někdy pole-position není zrovna výhodou.

Oscarovi byl škrtnutý čas, což znamenalo, že ve druhém pokusu byl pod docela velkým tlakem. S omezenou úrovní přilnavosti nedokázal zajet dostatečně rychlé kolo, aby postoupil dál; navíc se kvalifikace v poslední době ukazuje být jako velmi konkurenceschopná. Oscar také tento víkend stále používá předchozí specifikaci podlahy a předního křídla. I když to samo o sobě nevysvětluje dnešní výsledek, je důležité si to uvědomit.

Oscar je nicméně optimistický, i Lando loni startoval zezadu a skončil pátý. Tempo je silné, může se prosadit. Zítřejší mise je jasná: posunout se oběma vozy dopředu.

Mercedes

George Russell, 5. místo:

V první řadě velké poděkování všem v garáži za tak tvrdou práci, aby byl vůz připraven na dnešek. Došlo k rozsáhlým škodám a přes noc jsme museli vyměnit podvozek. Jsem proto spokojený se včerejším opravou. Stále jedu s předchozím paketem specifikací, který jsem měl v posledních dvanácti závodech, takže mít ztrátu na první řadu menší než dvě desetiny je solidní výkon.

V posledním kole jsem se cítil dobře a když jsem projel cílem, byl jsem s ním spokojený. Pravděpodobně je to nejlepší umístění, v nějž jsem dnes mohl doufat, vzhledem k rychlostem těch před námi. Nemyslím si, že máme obdobnou závodní rychlost jako čtyři vozy před námi, ale uvidíme zítra. Také očekávám, že budou docela tvrdě bojovat, takže se možná závod překlopí na naši stranu.

Lewis Hamilton, 6. místo:

Vůz se ve třetím tréninku choval dobře, ale v kvalifikaci jsem ten samý pocit neměl. Po posledním tréninku jsme udělali několik malých úprav v nastavení s cílem vůz trochu zrychlit. Bohužel čas na kolo se zlepšit nepodařilo, takže jsem nepřivezl světoborné umístění.

Zítra bude těžké vyzvat kluky před námi. Vypadali rychle, zejména Ferrari a McLaren Norrise. I když s nimi možná nebudu schopen bojovat v ryzím tempu, budu se snažit využít každou šanci, která se mi naskytne. Je to také dlouhý nájezd do první zatáčky, takže zisk pozic hned po startu by mohlo být klíčem k výsledku závodu.

Andrew Shovlin, technický ředitel

Tým celou noc tvrdě pracoval na opravě Georgeova vozu po včerejší nehodě ve druhém tréninku. Byl to těžký náraz a došlo k rozsáhlým poškozením, včetně podvozku. To nás donutilo vyměnit šasi, ale byli jsme schopni dokončit práci a mít oba vozy na trati pro třetí trénink. To je velká zásluha týmu v garáži; účinně a efektivně se vypořádal s okolnostmi, které nám přišly do cesty jak tady, tak v Austinu.

Před kvalifikací jsme věděli, že budeme mít těžký úkol dostat se do boje o první tři místa. Ferrari vypadalo po celý víkend rychle a McLaren zajel ve třetím tréninku několik konkurenceschopných časů. Je proto frustrující, že nám chybělo jen pár desetin k tomu, abychom se dostali do první řady. Víme, že naše umístění na roštu je vzhledem k naší rychlosti po celý víkend pravděpodobně spravedlivý výsledek. Víme, že s přihlédnutím k rychlostí jezdců před námi nebude snadné ze třetí řady postoupit. Přesto se budeme snažit využít každé nabídnuté příležitosti, abychom tak učinili.

Haas

Kevin Magnussen, 7. místo:

Opět dva vozy v první desítce a myslím, že jsem před lidmi, před nimiž potřebujeme být, takže je to pro nás dobrý den. Tato trať je na vnitřní straně velmi špinavá, takže je to další malý bonus, že startuji na levé straně. Měl by to být dobrý výchozí bod pro umístění v TOP 10. Samozřejmě chceme skončit co nejvýše, ale opravdu bojujeme s VISA Cash App a do jisté míry také s Williamsem a Alpine, takže zítra musíme skončit před nimi a na bodech.

Nico Hülkenberg, 10. místo:

Abych byl upřímný, byl to pro mě trochu boj, celý víkend. Nevykročím správnou nohou a kola se neodvíjejí tak, jak bych si přál a jak by měla. Snažím se najít rytmus a harmonii; některá kola jsou dobrá, některá kola vysloveně špatná a v Q3 jsem ten správný režim nenašel. Kevin odvedl skvělou práci, takže dva vozy v první desítce jsou dobrým začátkem. Máme slušnou maximální rychlost na trati, kde je obtížné předjíždět, takže je o co hrát.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Byla to intenzivní kvalifikace. Jsem rád, že jsme oba vozy dostali do Q3 a Kevinovo kolo na nových pneumatikách bylo opravdu dobré. Trať je dost náročná, aby se vše poskládalo řádně dohromady; on to zvládl a dostal se před Gaslyho i Albona, což je skvělé. Jsem opravdu šťastný, že konečně dosáhl výsledku, který si zasloužil. Nico si vedl také velmi dobře, až do zatáčky 12 držel v podstatě stejný čas na kolo jako Kevin. Desáté místo před VISA Cash App RB je také velmi dobré a zítra si půjdeme pro body s oběma vozy.

Alpine

Pierre Gasly, 8. místo:

Byla to úžasná kvalifikace a jsem velmi šťastný, že jsem ve druhém závodě v řadě v Q3. Mezi třetím volným tréninkem a kvalifikací jsme udělali spoustu změn, protože jsem zajížděl poslední časy, trápil jsem se a obecně mi chyběla přilnavost. Tým odvedl skvělou práci, takže uznání všem za vytrvalost a dosažení zlepšení. Je jasné, že tento vůz má s našimi nedávnými vylepšeními potenciál a zdá se, že se pohybujeme v malém okně, jemuž musíme i nadále rozumět. Dnes jsem byl jen 0,006 vteřiny od pozice přede mnou, ale i tak jsem s naším obratem spokojený a také s tím, že jsem byl schopen zajet několik dobrých kol. Mám pro zítřek dobrou pozici na startovním roštu. Minulý týden jsem měl silnou sobotu, ale v neděli se trápil. Doufám, že jsme se z toho poučili a zůstaneme v boji o body.

Esteban Ocon, 19. místo:

Těžký den. Trápil jsem se jak ve třetím volném tréninku, tak v kvalifikaci, což je po včerejším pozitivnějším dni frustrující. V kvalifikaci mi zjevně něco nevyšlo, takže musíme s týmem něco vyřešit a probrat, abychom pochopili, co se stalo a co můžeme příště udělat lépe. Zítra začínám ze zadní řady, takže cílem samozřejmě bude probojovat se dopředu. Nebude to snadné, ale udělám vše pro to, abych absolvoval slušný závod.

Oliver Oakes, šéf týmu

Dnešek byl rušný, snažili jsme se najít správné vyvážení a dostat pneumatiky během jediného kola do správného okna. Ve třetím volném tréninku jsme se ráno trápili a tým před kvalifikací tvrdě pracoval, takže byla konkurenceschopná. Pierre odvedl skvělou práci a ve druhém závodě v řadě se dostal do Q3; má tak dobrou výchozí pozici pro zítřejší závod. Musíme pochopit, proč se Esteban necítil tak pohodlně, a pokusíme se ho motivovat, aby v Grand Prix udělal nějaký pokrok.

Williams

Alex Albon, 9.místo:

Q3 byla dnes příjemným překvapením, ale myslím, že jsem mohl být sedmý. V posledním sektoru jsem chytil trochu špinavého vzduchu od Mercedesu, jinak bych se mohl dostat před Kevina a Pierra, ale pro zítřek mám stále dobrou pozici a jsem rád, že jsem se mohl týmu a mechanikům, kteří opravdu tvrdě pracovali na opravě vozu, odměnit dobrou pozicí. Samozřejmě jsem neměl šanci si vyzkoušet delší jízdu, což je pro mě určitá neznámá, ale auto se chová dobře a použité pneumatiky, na kterých jsem jezdil, fungovaly dobře, což je před zítřkem dobrý odhad. Zítra budu mít kolem sebe spoustu přímých konkurentů a několik vozů bude útočit zezadu, ale není vždy snadné tady předjíždět, takže se budu snažit ze všech sil posunout vpřed.

Franco Colapinto, 16. místo:

Velmi obtížná kvalifikace. Bohužel to vypadá, že mě změna nastavení po třetím tréninku nasměrovala špatným směrem. Měl jsem problémy s průjezdem zatáček a trpěl přílišnou rotací. Zítra se musím pokusit o zlepšení, ale s tím, jak je na tom teď vyvážení vozu, to bude ošidné. Podíváme se na příčiny problémů a uvidíme, co můžeme udělat, abychom je vyřešili pomocí dostupných nástrojů. Doufejme, že se budu moci pokusit se postoupit v závodě kupředu.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Věděli jsme, že to dnes odpoledne bude v kvalifikaci těsné, ale bohužel Franco nepostoupil do Q2, protože se potýkal s přetáčivým vozem. Zítra bude startovat ze osmé řady, ale jeho včerejší závodní tempo bylo dobré, takže může bojovat o lepší pozice. Po pouhých pěti rychlých kolech ve třetím tréninku zajel Alex skvělé poslední kolo v Q1 a hladce postoupil. Rozhodli jsme se zaměřit na Q2, což se vyplatilo, protože Alex zajel další dobré kolo, zajistil si sedmé místo a posunul se do Q3.

Startovní pozice vzhledem ke včerejším okolnostem je od něj skvělý výkon. Závod bude ve středu pole těsný, ale jsme si jisti, že máme vůz schopný bojovat o body.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 11. místo:

Auto jsem nezvládl při nájezdu na stadion. Předek se mi zablokoval způsobem, jaký jsem za celý víkend nezažil, takže to bylo trochu divné. Je škoda, že jsem nedokázal využít příležitosti s ohledem na předvedenou rychlost. Omlouvám se týmu. Dnes večer vyhodnotíme škody a uvidíme, co je možné zítra udělat. Budeme pracovat na strategii, abych se vrátil na body.

Liam Lawson, 12. místo:

Je to škoda, tým nám oběma dal tento víkend velmi dobrý vůz, který měl potenciál postoupit Q3, ale je to jedna z těch věcí a být vzadu je riziko, které podstupujeme. Měl jsem opravdu dobrý první sektor a dále se zlepšoval; kdybych dokončili rozjeté kolo, zvládli bych to. Budeme muset najít způsob, jak získat volnou trať. Bude to těžké, ale pokud budu na rovince rychlý, měl bych být schopen předjíždět. Naše závodní rychlost vypadá docela dobře, takže jsem si jistý, že se mohu posunout vpřed. Moje výchozí pozice mi dává šanci bojovat zítra o body.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení závodní strategie

Všichni jsme dnes z výsledku kvalifikace trochu zklamaní, protože od včerejška jsme cítili, že máme vůz schopný dosáhnout Q3. V Q1 se oba vozy kvalifikovaly s určitým náskokem. Po prvním pokusu v Q2 jsme cítili, že je možné dostat se do TOP 10. Bohužel při svém posledním pokusu Juki zablokoval ve 12 zatáčce brzdy a narazil do svodidel. Incident znamenal červenou vlajku a Liam nemohl dokončit své kolo. Nicméně Juki je v pořádku a do závodu odstartujeme ze slušných pozic Máme rychlost na to, abychom získali nějaké body a to je také zítřejší cíl.

Aston Martin

Fernando Alonso, 13. místo:

Po většinu víkendu jsem se trápil s výkonností, ale v kvalifikaci se vůz choval mnohem lépe než ve volném tréninku; hned jsem byl mnohem šťastnější. V Q1 jsme se rozhodli použít tři sady pneumatik a zvládli jsme postoupit. V Q2 jsem začal dobré kolo těsně před červenou vlajkou, která kvalifikaci ukončila; myslím, že bych se mohl dostat do Q3, kdybych mohl kolo dokončit. Zítra neočekávám žádné zázraky, ale jsem připraven bojovat a užít si svou 400. Grand Prix. Jako dítě jsem snil o tom, že se stanu jezdcem F1 a jsem zde více než dvě desítky let, takže mám obrovské štěstí.

Lance Stroll, 14. místo:

Byl jsem ve svém posledním letmém kole, když vyvěsili červenou vlajku, ale myslím, že Q3 by byla tak jako tak výzvou. Cílem tady v Mexiku bylo dostat se do Q2, takže s tím mohu být spokojen. Přesto rozhodně nejsme tam, kde bychom chtěli být, a je před námi ještě hodně práce, abychom zlepšili výkonnost vozu.

Mike Krack, šéf týmu

Dva vozy do Q2 jsou více, než jsme po rychlosti předvedené v tréninku očekávali. Mohli jsme se dostat do první desítky, kdyby červená vlajka (po Cunodově havárii) neovlivnila konec Q2. Reagovali jsme a přizpůsobovali vývoji tratě. Vůz nebylo snadné ovládat, ale Lance a Fernando zajeli v průběhu tréninků čistá a spolehlivá kola. Zítřejším cílem při Fernandově 400. Grand Prix, což je pozoruhodný milník pro výjimečného sportovce, je pokusit se bojovat o body.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 15. místo:

Mám smíšené pocity z toho, jak den probíhal. Pozitivní je, že jsem se dostal do Q2, je to už nějaký čas, co jsem tam naposledy byl, takže je to pro nás všechny opravdu dobré. Chci poděkovat celému týmu za veškerou snahu, aby se nám to povedlo; doufejme, že to dodá motivaci pro závěrečnou část sezóny. Cítím však, že jsem se mohl dostat ještě výš: v Q2 jsme měli smůlu s červenou vlajkou - jel jsem dobré kolo a byl jsem v posledním sektoru, těsně před cílem, když ji vyvěsili. Myslím, že bych se dostal docela blízko do první desítky, což je škoda. Přinejmenším oproti předchozímu víkendu o krok napřed a zdá se, že zde máme slušné tempo. Zítra se pokusím udělat vše co nejlépe; mohl by to být velmi zajímavý závod."

Guanyu Zhou, 20. místo:

Dnešní kvalifikace byla zklamáním, protože jsem se potýkal ve všech směrech s přilnavostí. I když jsem zaznamenal výrazný vývoj na trati, nemohl jsem v průběhu kvalifikace dosáhnout očekávané rychlosti. Budeme se muset zahloubat do dat, abychom pochopili, co nás drží vzadu, a zjistili, jaké před zítřkem najít řešit. Startovat zezadu je náročné, ale budu připraven využít každou příležitost, která se mi naskytne. Dlouhý nájezd do první zatáčky nabízí zisk nějaké pozice hned na začátku.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Po pozitivním pátku jsme byli schopni využít potenciál pro postup do Q2. Valtteri předvedl velmi dobrou kvalifikaci a pouze červená vlajka při Cunodově havárii mu zabránila získat jednu nebo více pozic a skončit minimálně před Strollem. S Valtteriho umístěním můžeme samozřejmě volit lepší závodní strategii a to je znamení, že z vylepšeného balíčku můžeme vytěžit více, a to i s ohledem na další závody a další upgrade.

Zhou se více než Valtteri trápil s výkonem: analyzujeme data, abychom zjistili, kde mu můžeme pomoci přiblížit se přímým konkurentům. Zítřejší závod bude pro všechny těžký kvůli nadmořské výšce - chlazení motoru i brzd bude zásadním faktorem. Musíme být schopni mít nejen konzistentní závodní tempo, ale také správně regulovat teplotu, abychom co nejlépe využili všechny příležitosti, které se během závodu naskytnou. Prozatím však můžeme být spokojeni s naším výkonem v kvalifikaci: v několika závodech jsme se do Q2 vůbec nedostali, takže musíme vidět jako pozitivní znamení skutečnost, že Valtteri byl schopen dosáhnout našeho cíle svou vlastní zásluhou.