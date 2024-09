Sainz a Pérez se vzájemně obviňují z kolize, komisaři mají jasno + VIDEO

V předposledním kole oba těsně následovali druhého Charlese Leclerca, když se dotkli pneumatikami a ve vysoké zdi skončili ve zdi. Závod byl pomocí virtuálního safety caru předčasně ukončen, třetí místo tak spadlo do klína překvapenému Georgeovi Russellovi z Mercedesu.

"Pro šampionát to je katastrofa," lituje Pérez, jehož Red Bull na prvním místě mezi konstruktéry po dlouhé době předstihl McLaren. Mexičan z Baku odjel bez bodu, mezi piloty je osmý se 170 bodovou ztrátou na svého týmového kolegu Maxe Verstappena, který vede mezi jezdci.

"Carlos podle mě příliš rychle zahnul, aby se dostal do aerodynamického stínu za Charlesem. Šlo zkrátka o špatný čas, špatný okamžik, a skončilo to velkou bouračkou," svaluje Sergio veškerou vinu na jezdce Ferrari.

Sparks fly on the streets of Baku! 💥😱



This moment between Sainz and Perez effectively ended the race, and cost both the chance of a podium!#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/iR6UTynvpv