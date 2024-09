PROHLÁŠENÍ PO ZÁVODĚ: Piasti v euforii, Leclerc zpytuje svědomí, Verstappen propadá mírně skepsi

McLaren

Oscar Piastri, 1. místo:

P1! Jsem tak šťastný, že jsem vyhrál svou druhou Grand Prix. Je to nejlepší vítězství mé kariéry. Jsem hrdý na to, co jsme dnes dokázali. Na začátku závodu jsem se snažil dostat dopředu, ale jakmile jsem vypadl z DRS, prostě jsem neměl rychlost. Po zastávce jsem viděl, že jsme byli zase dost blízko a cítil jsem, že máme o něco větší přilnavost. Musel jsem do toho jít, protože jsem věděl, že pokud se nedostanu před Charlese na začátku stintu, nikdy se před něj nedostanu. Takže jsem zkusil docela velký výpad, ale podařilo se mi ho zdolat a pak jsem dalších 35 kol bojoval jako o život. Byla to tvrdá práce, ale myslím, že se to rozhodně zapíše jako jeden z mých lepších závodů.

Nyní vedeme mistrovství světa. Je to obrovská týmová práce a všichni v McLarenu si zaslouží plné uznání za obrat, který nastal během mých 18 měsíců v týmu. Auto se zlepšilo, ale myslím, že na tom mám určitý podíl: před 12 měsíci jsem rozhodně nebyl schopen dosáhnout takových výsledků. Jsem nadšený z toho, co přinese budoucnost.

Lando Norris, 4. místo:

Skvělý výsledek pro tým ve výborném závodu po všech stránkách. V první řadě gratuluji Oscarovi k dalšímu vítězství, zaslouží si ho. Myslím, že jsem jel skvělý závod. Zajel jsem nejrychlejší kolo a po startu z chvostu pole jsem získal dobrý počet bodů, takže jsem velmi šťastný. Jsme tým, který dnes získal nejvíce bodů, takže si myslím, že bychom měli být hodně spokojeni. Je to maximum, které jsem dnes mohl udělat, ujali jsme se vedení v Poháru konstruktérů. Od všech dobře odvedená práce.

Andrea Stella, šéf týmu

Dnes jsme osáhli důležitého a působivého vítězství. Oscarův výkon v průběhu závodu byl výjimečný a to, že se ujal vedení takovým způsobem, je důkazem toho, jak výjimečným jezdcem je. Lando také dokončil výjimečný návrat poté, co bez vlastního zavinění startoval z pozice. Nebyl zde žádný tým s s dominující rychlostí a tento dobrý výsledek je důsledkem vynikajícího zvládnutí závodu jak týmem, tak našimi jezdci. Je to další důkaz, že náš balíček může být konkurenceschopný a umožní nám bojovat o vítězství na různých okruzích.

Dnešní výsledek nás také posunul na první místo v Poháru konstruktérů, což je důležitý milník na naší cestě. Tým se však i nadále jasně soustředí na úkol, který je před námi, a tento pozitivní okamžik využijeme ke zdvojnásobení našeho úsilí v nadcházejících závodech. Pokrok, kterého jsme dosáhli od začátku roku 2023, kdy jsme byli na konci startovního roštu, je výsledkem tvrdé práce a odhodlání celého našeho týmu, stejně jako podpory našich akcionářů a partnerů. Rychle směřujeme naši pozornost do Singapuru, kde se tým soustředí na další úspěšný závodní víkend.

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo:

Dnes jsem ztratil vítězství na základě dvou faktorů. Prvním byla práce s pneumatikami při našem výjezdu z boxů. Očekával jsem, že bude trvat dlouho, než si všichni zahřejí pneumatiky, což byl případ našeho vozu, ale vůbec ne McLarenu, který své pneumatiky okamžitě dostal do provozní teploty a získal tak důležitý čas.

Druhým nebylo bojovat s Oscarem tvrději, když mě předjel. Věděl jsem, že máme před sebou dlouhý závod a mým cílem bylo postarat se o pneumatiky, zůstat v dosahu DRS a později ho předjet. Nicméně jsme podcenili rychlost, kterou dnes měl na rovinkách, jel s nižším přítlakem než já, což ho učinilo příliš rychlým na to, abych se ho pokusili předjet. Celkově to pro náš tým nebyl nejlepší den, ale nyní míříme do Singapuru a vrátíme se silnější.

Carlos Sainz, kolize s Pérezem:

Je to opravdu škoda, důležité je, že Checo i já jsme po nehodě v pořádku, ale je to samozřejmě frustrující. Zůstal jsem v normální závodní stopě a neudělal jsem nic zvláštního, stejně jako v každém jiném kole, takže jsem neočekával kontakt do zadní pneumatiky. Je to součást závodění, ale bolí to - dnes jsme ztratili spoustu bodů.

Jel jsem velmi dobrý závod a byl jsem dost rychlý. Myslím, že by bylo možné dojet třetí nebo dokonce druhý, ale dopadlo to tak, jak už víte. Je čas otočit stránku a zaměřit se na Singapur.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

První část závodu pro Charlese vyvíjela velmi dobře a jeho tempo bylo mega. Musíme ale analyzovat kola bezprostředně po jeho zastávce v boxech, protože se ukázalo, že byl příliš ppomalý a nakonec mu stejně téměř odešly pneumatiky. Na začátku druhého stintu jsme byli možná příliš konzervativní, ale jet ve špinavém vzduchu bylo pro Charlese obtížné a výsledkem byla degradace pneumatik. Vše pečlivě prověříme.

Co se týče incidentu Carlose a Checa: na začátku rovinky vedoucí do třetí zatáčky byli vedle sebe a oba se chtěli udržet v Charlesově slipstreamu. Zdá se mi, že Checo měl na levé straně dostatek místa a vůbec se nehýbal, zatímco Carlos po pravé straně místo neměl.

Z Baku odjíždíme s výsledky pod očekáváním, ale bylo dobré vidět, že v Monze jsme bojovali s McLarenem a byli jsme konkurenceschopní. Musíme se soustředit a pokračovat v boji, protože je před námi ještě mnoho závodů.

Mercedes

George Russell, 3. místo:

Opravdu zvláštní závod. Na středně tvrdé směsi byl první stint velmi obtížný. Ztrácel jsem více než jednu sekundu na maximální rychlost a bylo pro mě těžké kontrolovat povrchovou teplotu zadních pneumatik. Na tvrdé směsi ve druhém stintu se vůz choval skvěle. V posledních 20 kolech jsem jel o vteřinu rychleji než ti přede mnou. Příčinu bude asi těžké zjistit, což je poněkud trochu frustrující.

Měl jsem štěstí, že jsem se dostal na stupně vítězů a jsem rád, že Carlos i Checo jsou v pořádku. Poté, co jsem se dostal před Verstappena, byla moje jízda na páté pozici relativně klidná, ale výsledek samozřejmě beru. Je to dobrá odměna za veškeré úsilí týmu po celkově náročném víkendu.

Lewis Hamilton, 9. místo:

Obtížný závod. V pátek jsem měl dobrý den, ale zbytek víkendu byl těžký. Před sobotou jsme udělali nějaké změny, které nevyšly, ale musel jsem se s nimi smířit. Také jsme věděli, že dnes bude náročné předjíždět. I přes dlouhou rovinku je těžké projet druhým sektorem. Colapinto a Bearman, se kterými jsem většinu odpoledne závodil, odvedli skvělou práci. Je skvělé vidět mladé kluky jako jsou oni, jak se prosazují a vedou si tak dobře. Na jejich druhý závod to bylo velmi působivé.

Navzdory tomu, jak těžký byl můj vlastní závod, je pozitivem, že George zajel slušný závod a dokázal získat dobré body pro tým. Před Singapurem máme také spoustu dat, na kterých musíme pracovat. Do konce roku nás čekají nějaká vylepšení, takže doufejme, že se brzy přiblížíme těm na čele.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Z dneška si vezmeme pozitivum, že jsme byli schopni dostat jeden vůz na stupně vítězů. Viděli jsme, že to vpředu začíná být divoké, což nakonec skončilo Sainzem a Pérezem ve zdi. Zdědit pódium a skončit třetí je lepší, než jsme očekávali, ale nic si nenamlouváme, jinak bychom dnes byli pátí.

Budeme analyzovat závod a víkend jako celek. Druhá polovina naší Grand Prix na tvrdých pneumatikách byla povzbudivá. George dokázal udržet teploty pod kontrolou a díky tomu, že na začátku stintu jel vlastně osamocený, byl schopen v závěrečných kolech předvést vysoké tempo. Pro Lewise to bylo obtížnější s provozem, kterému čelil, ale v některých okamžicích ukázal dobrou rychlost. Nyní míříme do Singapuru, kde je další obtížný okruh, a očekáváme, jak si všichni povedou. Prozkoumáme data z tohoto víkendu, budeme se snažit zlepšit vyvážení vozu a mít tam silnější víkend.

Red Bull

Max Verstappen, 5. místo:

Dnešek byl nakonec horším možným scénářem, ale nejdůležitější je, že je Checo v pořádku. V závodě jsem se zasekl za Landem a Alexem a měl nějaké problémy s vyvážením; auto hodně poskakovalo a ztrácelo kontakt s asfaltem. Trápily nás nějaké problémy se změnami, které jsme udělali před kvalifikací a dnes jsme za to zaplatili. Většinu času uděláme změnu před kvalifikací a vyplatí se to, ale někdy ne a to je prostě riziko, které musíte udělat. Náprava existuje, ale zjistili jsme vše příliš pozdě, než abychom provedli nějaké změny. Počáteční úpravy byly pozitivní; jel jsem dobře, ale v kvalifikaci jsme udělali nějaké změny, které nás přehodily přes hranu. V šampionátu budeme pracovat společně jako tým - boj ještě neskončil. Vyhrajete nebo prohrajete jako tým, ale nevzdáme se. Je to tak jednoduché.

Sergio Pérez, kolize se Sainzem jr.:

Dnešek byl velmi nešťastný, poslední člověk, se kterým jsem chtěl být v kontaktu, byl Carlos a takhle ukončit víkend je katastrofa pro nás oba. Mám pocit, že jsme vyjeli z druhé zatáčky a mezi vozy byla spousta místa; když se Charles přesouval na vnitřek, Carlos se snažil využít vzduchové kapsy za ním. Když nabral tempo, pohyboval se velmi rychle, dotkl se mé přední pneumatiky a pro mě to byl konec hry. Je to škoda pro tým a šampionát: po dnešním závodě a odvedené práci za celý víkend je to pro všechny těžké. Je mi velmi smutno kvůli týmu, ale pozitivní je, že máme zpět rychlost, změny na voze nás zřejmě vrátily do boje. Bojoval jsem o vítězství a vypadalo to, že dosáhnu dobrého výsledku - to si z dnešního dne musíme odnést. Musíme držet krok v pokroku, kterého jsme dosáhli, a doufejme, že v nadcházejících závodech můžeme být velmi silní.

Christian Horner, šéf týmu

Zklamání z konce závodu a velmi smolný den pro Checa; byl v pozici, kdy mohl dnešní závod vyhrát a je nešťastné, že toho nebyl schopen dosáhnout. Vypadalo to, že Carlos se dostal na levou stranu trati a došlo ke kontaktu, který způsobil obrovské škody. Důležité je, že oba jezdci jsou v pořádku, ale nás to stálo důležité body pro Checa a Pohár konstruktérů, takže jsme velmi zklamaní. Max nebyl spokojený s nastavením vozu, takže se budeme muset podívat, jaký tam byl rozdíl. Po zastávce v boxech se zarazil za Landem a Alexem, což bylo nešťastné, protože to ovlivnilo jeho závod a pneumatiky mu začaly vypadávat z okna. Pro Pohár konstruktérů poslední tři kola samozřejmě znamenají velkou ztrátu; přišli jsme o důležité body v šampionátu, nicméně se oklepeme a budeme tvrdě bojovat.

Aston Martin

Fernando Alonso, 6. místo:

S dnešním výsledkem jsem spokojený a v posledních několika kolech jsem vytěžil na událostech, odehrávajících se přede mnou. Jinak to pro mě byl trochu osamělý závod; neměl jsem před sebou nikoho, s kým bych mohl bojovat. Sledoval jsem trend kolem nás po jedné zastávce a udržel si pozici před svými pronásledovateli. Byl to stále těžký závod bez času na odpočinek. Všechno jsem provedl dobře; strategii i zastávky v boxech, takže jsem rád, že z tohoto víkendu v Baku odjíždíme s několika zaslouženými body.

Lance Stroll, defekt brzd:

Můj závod skončil v podstatě v prvním kole, když jsme se s Cunodou dostali do kontaktu. Najel jsem dovnitř zatáčky 4 - nejsem si jistý, jestli mě viděl nebo ne - ale zavřel mi dveře a já musel do boxů s defektem. Všichni jsme v úvodním kole tvrdě bojovali a takové věci se stávají, ale po zbytek závodu jsem se pohyboval na chvostu.

Devět kol před koncem jsem začal cítit problém s brzdovým pedálem a každým kolem se zhoršoval. Na tomto okruhu se nedá riskovat a byl jsem daleko od bodovaných pozic, takže dávalo smysl preventivně odstoupit. Byl to frustrující víkend, ale na Singapur se těším.

Mike Krack, šéf týmu

Odjet z Baku s osmi důležitými body je skvělou odměnou za naše víkendové úsilí. Je to více, než jsme očekávali při jeho začátku, ale je to jen důkazem, že na této náročné pouliční trati jsou vždy příležitosti.

Fernando zajel velmi dobrý závod, využil své kvalifikační pozice a po většinu odpoledne se pohyboval na osmém místě, pak získal několik míst po nehodě v předposledním kole. Před závodem jsme se obávali degradace pneumatik, takže plná čest Fernandovi a týmu za to, že zajel závod s jednou zastávkou, což bylo pro tento výsledek rozhodující.

Lance měl v prvním kole defekt po kontaktu s Cunodou a musel do boxů. To ho odsunulo na konec pole a ukončilo jeho šanci bojovat o body. Naše pozornost se nyní obrací na Singapur, který je podobný jako Baku, budeme tu chtít získat více bodů.

Williams

Alex Albon, 7. místo:

Víme, jak těžké je získávat devátá a desátá místa v závodech, takže dobýt sedmé a osmé místo je luxus. V šampionátu jsme se posunuli před Alpine, což byl náš letošní cíl. Ukazuje to, že jsme s upgradem udělali dobrý krok. Je to další víkend, kdy jsme se rychlostně téměř vyrovnali Astonu a získali jsme body v druhém závodě v řadě. Ve srovnání s nejlepšími týmy jsme byli mnohem rychlejší, než jsme očekávali a bylo hezké být v tomto boji. Uvidíme příští týden, ale na tento víkend byl hodně silný.

Franco Colapinto, 8. místo:

Získat své první body ve formuli 1 je fantastický pocit. Jsem na tento tým velmi hrdý za to, čeho jsme již společně dokázali. Jsem potěšen, že mám v tabulce body, za všechnu tu tvrdou práci a úsilí, kterou jsem do toho vložil, i když je to teprve můj druhý závod. Dnes jsem měl dobré tempo a pohyboval se velmi blízko Astonu. Skončit na sedmém a osmém místě po boku Alexe znamená, že jsme nyní na osmém místě v Poháru konstruktérů, což je dobrý krok vpřed a motivace pro tým. Stále se musíme společně učit a zlepšovat, protože sezóna je dlouhá a zbývá dost závodů. Těším se, že příští víkend budu poprvé závodit v Singapuru.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Rozhodli jsme se dnes rozdělit strategii mezi vozy, abychom si nechali otevřené možnosti, protože v Baku byly mnohdy závody bohaté na incidenty. Závod pro nás začal dobře a do boxů jsme poslali Franca, který startoval na středně tvrdých pneumatikách. Když stavěl Alonso, měl volnou cestu Alex startující na tvrdé - ve svém stintu předvedl skvělé tempo. Když začal mít problémy s pneumatikami,stáhli jsme ho do boxů pro žluté pneumatiky o něco dříve, než jsme plánovali. Po předjetí Hülkenberga a Franca začal pronásledovat Alonsa, jen o několik sekund před ním. Přiblížil se mu, ale pár kol před koncem středně tvrdá směs přestala fungovat, takže jsme se rozhodli vsadit na jistotu a dojet do cíle s těmito pneumatikami. Franco odvedl skvělou práci, když udržel Hamiltona a Bearmana za sebou, a když se trápící Hülkenberg před ním dotkl zdi, dostal se Franco na body. Počítali jsme s devátým a desátým místem, dokud nás pozdní nehoda mezi Pérezem a Sainzem neposunula na sedmé a osmé místo. Bylo to skvělé odpoledne pro celý tým; celý víkend jsme byli konkurenceschopní a odměnou je naše první dvojité umístění na bodech od loňské Velké ceny USA. Nyní se těšíme na cestu do Singapuru, kde doufáme, že přivezeme další upgrade do vozu.

Haas

Oliver Bearman, 10. místo:

V prvním stintu jsem ztratil rychlost a přišel o několik pozic, což mě v závodě trochu omezilo, protože jsem se dostal do provozu a ztratil nějaký čas. Ve druhém stintu jsem s výkonem docela spokojený. Je to těžké, když se snažíte předjíždět, opravdu musíte tlačit na pneumatiky a ty se zahřívají, takže jsem tvrdě útočil, abych předjel Franca a nakonec mě předjel Lewis, jenž využil své zkušenosti. Nepočítal jsem s bodem, ale přede mnou měli soupeři smůlu, která mi to umožnila.

Nico Hülkenberg, 11. místo:

Abych byl upřímný, vše šlo vlastně lépe, než jsme očekávali; dnes se nám podařilo najít určitý rytmus a tempo, z čehož mám velkou radost. Bohužel jsem se v posledních několika kolech potýkal s nějakými problémy a nehoda na konci mě zaskočila. Počítal jsem s výjezdem safety caru nebo dokonce červenou vlajkou, protože na rovince byl k vidění skutečný masakr. Místo toho to o kus dále vlála zelená vlajka, tam jsem ztratil pozice a vlastně celý výsledek. Celá trať byla pokryta troskami, přejel jsem přes obrovský kus, který jsem nemohl kvůli autu přede mnou vůbec vidět. Byla to docela bláznivá poslední dvě kola, ale bohužel nikoli v můj prospěch.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Čistě na základě Ollieho jízdy jsem si myslel, že to byla opravdu dobrá práce. Ano, dříve se příliš staral o pneumatiky, ale tým měl udělat lépe, aby řádně Ollieho během prvního stintu informoval. Tempo jeho závodu opravdu klesalo, ale jakmile si uvědomil, že to přehání, zvedl se a získal sebevědomí. Myslím, že je skvělé přivézt domů tolik potřebný bod pro tým. Celkově vzato nebyl ve třetím tréninku úspěšný a v Q2 nepředvedl dostatečný výkon, ale celkově byl působivý.

Pro Nica možná Baku není trať, na které by se mu dařilo, ale dnes byl opravdu silný. Měl dobrý pocit z vozu i z pneumatik, v prvním stintu odváděl mnohem lepší práci. Při jeho druhém stintu na tvrdých byl úžasný, opravdu to zvládl, ale je škoda, že dvě kola před koncem ťukl do zdi na pravé straně a ztratil pozici ve prospěch Colapinta. Když se z toho vzpamatovával, stala se nehoda, vyvěšené žluté vlajky, Nico trefil něco velkého; nejsem si jistý do čeho narazil; ale když uviděl zelenou, nezareagoval dostatečně rychle, takže ho předjeli Hamilton s Olliem. Pozitivní je, že jsme měli závodní tempo a dokonce i na jedné z nejhorších tratí byl Nico velmi konkurenceschopný. Jsem si jistý, že můžeme bojovat o body i po zbytek sezóny.

Alpine

Pierre Gasly, 12. místo:

Na jednu stranu bych řekl, že to byl z jezdeckého hlediska jeden z mých nejlepších závodů sezóny. Dobrý start z osmnáctého místa na roštu, v každé zatáčce, každém kole jsem jel na limitu a opravdu jsem z vozu vytěžil maximum. Nemohl jsem udělat o moc víc. Na druhou stranu jsme však tento víkend byli prostě příliš pomalí. Vsadili jsme na strategii a dlouho jsme doufali, že by mohlo dojít k nějaké pozdní akci - safety car nebo přerušený závod. Nakonec to přišlo příliš pozdě, takže jsem z toho nemohl těžit. Od pátku jsme udělali dobrý krok vpřed, ale pro tým to byl samozřejmě náročný víkend. Dostaneme se na vrchol a potřebujeme se vrátit s lepším víkendovým výkonem v Singapuru.

Esteban Ocon, 15. místo:

Víkend plný zklamání a dnes v Baku to byl složitý závod. Nyní chci rychle otočit list a pozornost musím zaměřit na další závod - už za několik dní v Singapuru. Jako tým se přeskupíme a zaměříme na maximalizaci veškerého dostupného provozního času, abychom zvýšili výkonnost, byli připraveni na závod a dostali šanci bojovat na bodech.

Oliver Oakes, šéf týmu

Jako tým opouštíme Baku frustrovaní; víkend musíme rychle hodit za hlavu. Z místa, odkud jsme startovali, s jedním vozem vzadu a jedním vozem v boxové uličce, bylo vždy těžké postoupit polem výš. Oba vozy jely dlouho na tvrdých pneumatikách; očekávali jsme v závěru safety car nebo červenou vlajku, což se nakonec nevyplatilo; VSC v závěrečné fázi závodu už nic nemohl změnit. Nakonec jsme neměli spolehlivost, abychom tento víkend byli konkurenceschopní, musíme tento problém analyzovat a rychle vyřešit, zejména proto, že jsme klesli o místo v pořadí Poháru konstruktérů. Budeme se snažit odrazit ode dna v Singapuru, kde potřebujeme znovu najít výkonnost a formu, kterou jsme měli před letní přestávkou.

VISA Cash App RB

Daniel Ricciardo, 13. místo:

Byl to těžký závod. Začátek byl v pořádku; piloti na středně tvrdé směsi přede mnou vypadali, že se trápí; dokázal jsem je dohnat. Měl jsem tvrdé pneumatiky a snažil jsem se je využít jak jsem mohl. Prodloužil jsem stint, jel dlouho a získal rychlost. Ale po několika kolech nastalo značné drolení, které se během 10 kol zhoršovalo a zhoršovalo, takže jsem ztrácel několik vteřin na tempo. Tým viděl, že některé další vozy si s tím poradily, ale nám to rozhodně trvalo mnohem déle. Poté jsem byl schopen se vrátit a být znovu o něco rychlejší, ale ztratil jsem hodně pozic. Nikdy jsem nezažil takovou degradaci, výkyv času na kolo byl do čtyř sekund. Musíme pochopit, proč jsme trpěli více a delší dobu než ostatní. Když se podívám do budoucna, miluji okruh Marina Bay Street Circuit, takže doufejme, že tam budeme mít silnější víkend.

Juki Cunoda, odstoupil po následcích kolize se Strollem

Jsem velmi frustrovaný, že se to stalo dva závody po sobě. Velmi krátký závod, ztrácím možnost získat body, což by bylo ještě složité, ale městských tratích nikdy nevíte. Startovat z dvanáctého místa samozřejmě není ideální a znamená to spoustu rizik poškození. Potřebuji jen trochu postoupit a kvalifikovat se do TOP 10, abych mohl mít lepší start. Pokud jde o to, co se stalo na trati, připadalo mi to od Strolla jako zbytečný krok. Poslat to takhle do zatáčky s přístupem, který nemá co ztratit... Nejsem si jistý, co by tím mohl získat, ale nechtěl jsem mu to usnadnit. Byla to škoda, ne způsob, jakým bych chtěl ukončit svůj závod, ale v Singapuru se vrátíme silnější.

Laurent Mekies, šéf týmu

Nebyl to víkend podle našich představ. Juki měl smůlu, že se v prvním kole zapletl do kolize, zatímco Danielovo tempo bylo silně ovlivněno obrovským zrněním pneumatik, což ho odsunulo mimo boj o body. Je to něco, co je extrémně neobvyklé; budeme se muset dostat k jádru věci a pochopit, proč nás ovlivnilo mnohem více než naše konkurenty. Pokud jde o celkovou výkonnost během víkendu, není pochyb o tom, že máme před sebou ještě hodně práce. Aktualizace, které jsme sem přivezli, nám přinesly zlepšení výkonu, což je dobrá zpráva. To však nestačí na to, abychom se vyrovnali pokroku našich konkurentů a vrátili se do boje o TOP 10. Všichni ve Faenze a Bicesteru tvrdě pracují na zlepšení v každé jednotlivé oblasti a na brzkém zavedení dalších vylepšení. Uvidíme, jestli se nám bude dařit lépe za pár dní v ulicích Singapuru.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 14. místo:

Myslím, že závod proběhl z mé strany hladce a čistě. Tým dobře provedl naši strategii, ale naše rychlost nebyla dostatečně silná, abychom se přiblížili bodům. To znamená, že je povzbudivé vidět o tomto víkendu pokrok, zejména pokud jde o závodní vlastnosti. Byl jsem schopen konkurovat několika dalším týmům, což je pozitivní znamení. Před námi je ještě dlouhá cesta, a i když víme, že ještě nejsme úplně tam, kde bychom chtěli být, budeme dál bojovat a spolupracovat jako tým, abychom tuto mezeru stáhli.

Valtteri Bottas, 16. místo:

Byl to pro nás těžký den. Snažili jsme se rozdělit strategie vozu, abychom se pokusili maximalizovat možnosti, ale nakonec to opravdu nevyšlo. Hlavním problémem byla rychlá degradace středních pneumatik po startu, což nás donutilo k předčasné zastávce v boxech. Vůz se choval lépe na tvrdé směsi, ale i tato pneumatika se ke konci začala rozpadat. Navzdory určitému štěstí, kdy několik soupeřů vypadlo z boje, jsme nedokázali dosáhnout vyrovnaného stintu a přišli jsme o body. Nyní se musíme přeskupit a zkusit to znovu v Singapuru.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Tento závod jsme dokončili na podobné pozici jako ty předchozí a nebyli jsme schopni změnit náš trend, navzdory tvrdé týmové práci. Valtteri se během prvního stintu na středně tvrdých pneumatikách za Cunodou trápil a nedostatek rychlosti znamenal, že jsme oproti naší výchozí pozici ztratili půdu pod nohama. Hned od začátku trpěl degradací, které mu bránilo v dosažení rozumné rychlosti, takže jsme ho ve 12. kole povolali do boxů a snažili se zlepšit jeho vyvážení čerstvými pneumatikami a jinou směsí. To však nestačilo. Pozitivní je, že Zhou předvedl solidní závod, když se v první části odpoledne dobře staral o své pneumatiky. Pak jsme se rozhodli prodloužit jeho první stint, zastavili jsme ho až ve 35. kole; měl silnou závěrečnou část závodu na středně tvrdých pneumatikách, v posledních fázích předjel Ocona. Během víkendu se pravidelně zlepšoval a dnes byl schopen být více v kontaktu s našimi přímými konkurenty. Víme, že to nestačí na body, takže nezbývá nic jiného, než pokračovat v práci na optimalizaci nastavení pro příští závod v Singapuru a samozřejmě tvrdě pracovat na vylepšeních, které nám umožní najít větší rychlost.