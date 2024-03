Šéf Red Bullu potvrzuje, že uvažují o Sainzovi jako o náhradě za Péreze

Španěla u Ferrari na konci roku nahradí Lewis Hamilton, proto si aktivně hledá místo. Po svém víkendovém vítězství v Austrálii je horkým zbožím, které zajímá i Red Bull. Ten se zřejmě rozloučí se Sergiem Pérezem, jenž stále zaostává za očekáváními, mezi kandidáty na jeho sedačku patří také piloti dceřiné stáje Daniel Ricciardo a Juki Cunoda.

Sainz se s Verstappenem v jednom týmu již setkal: v roce 2015 spolu oba závodili za Toro Rosso. Podle Helmuta Marka však spolu nevycházeli, což nakonec vedlo k tomu, že Carlos opustil rodinu Red Bullu a v roce 2018 začal jezdit za Renault.

Mohl by se příští rok vrátit? "Na základě takové výkonnosti nemůžete nic vylučovat," odpovídá Horner. "Zkrátka si chceme počkat. Závod Checa [v Austrálii] byl narušen, ale prožil skvělý vstup do sezóny, nejsme v nějaké zoufalé časové tísni."

"Carlos je jediný jezdec, který porazil Red Bull, zdá se tedy být naším nepřítelem," pokračuje, který oceňuje jeho kvality a uvažuje o něm jako o jednom z kandidátů na sedačku u svého týmu.

Christian Horner řeší před příští sezónou jezdecké dilema | foto: Red Bull Content Pool

Ricciardo, který mezi ně také patří, neprožívá moc dobrý vstup do sezóny. Zatímco Cunoda naposledy dojel na sedmém místě, Daniel je zatím bez bodu a během úvodního tréninku na Velkou cenu Japonska příští pátek jej v kokpitu nahradí japonský mladík Ajumu Iwasa, jenž letos závodí v Super Formuli (předchozí dva roky strávil v F2).

"Prožil náročný víkend. Moc jsem se na jeho závod ještě nedíval, ale vypadalo to, že měl v závodě docela podobné tempo jako Juki. Měl náročný den, když mu škrtli čas, tak jsem ho chtěl jen trochu povzbudit," komentuje rozhovor s Danielem na startovním roštu krátce před startem.

Jakou šanci má Ricciardo na to, aby se stal příští rok týmovým kolegou Verstappena právě on? "Myslím, přemýšlet o tom je ještě příliš brzy v tomto roce. Juki je velmi rychlý pilot, víme to, ale chceme mít tu nejlepší jezdeckou dvojici, kterou mít můžeme," podotýká Horner.

"Někdy se také musíte poohlédnout mimo vlastní zdroje. Máme vítězného nezaměstnaného pilota, trh je s určitými jezdci docela pohyblivý," uzavírá šéf Red Bullu s odkazem na výše uvedeného Sainze.