Binotto chválí Leclerca, naštvala ho italská média

Ferrari udělalo oproti loňskému roku velký pokrok, což bylo vidět ve Španělsku, kde měla Scuderia nejrychlejší vůz z pomyslného středu pole. Italové díky tomu stáhli náskok McLarenu na třetím místě Poháru konstruktérů. Skvěle zajel zejména čtvrtý Charles Leclerc, v jeho případě šlo prakticky o dokonalý závod. Víc už z rudého monopostu dostat nešlo.

Italská média jsou však přesto zklamána. Oceňují sice Monačanův bravurní výkon, zároveň ale žehrají na pomalý vůz, který byť se zlepšil, neumožňuje stáji z Maranella bojovat o nejvyšší příčky. A to je v Itálii vždy velké zklamání. Když pak po barcelonské velké ceně pochválil reportér Sky Italia Leclercovo počínání, ale neodpustil si poznámku k nedostatečně rychlému vozu, naštvalo to šéfa stáje Mattiu Binotta.

Charles Leclerc - kvalifikace v Barceloně | foto: Scuderia Ferrari

„Myslím, že naše auto se zlepšilo, přes zimu jsme udělali velký pokrok. Naposledy jsme ve Španělsku dostali kolo, souhlasím s tím, že Charles odjel fantasticky, ale je to týmová práce, nejde jen o výkon jezdce. Naštvalo mě, když jsem slyšel: škoda toho auta, protože náš vůz dosáhl dobrých pokroků. To by mělo být také oceněno," říká Binotto.

„I když samozřejmě víme, že Charles je skvělý pilot. Nepodepsali jsme s ním dlouhodobý kontrakt jen tak... Momentálně ještě nemáme auto na úrovni Mercedesu a Red Bullu, ale postupně se blížíme," dodává boss Scuderie.

Největší progres Ferrari byl patrný především ve třetím barcelonském sektoru, kde se stáj z Maranella ještě v roce 2019 vyloženě trápila. Nicméně letos byla v této části okruhu společně s Red Bullem nejrychlejší, to dokládá její posun v oblasti aerodynamické a mechanické efektivity.