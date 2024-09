Oficiální oznámení nového působiště Adriana Neweye je podle médií otázkou dní

Úspěšné působení v týmu Red Bull je u konce - to se už několik týdnů vědělo, i proto byly zpravodajské agentury plné dohadů a předčasných soudů, kam Adrian Martin Newey zamíří. Jak už jsme na stránkách www.F1NEWS.cz zmínili, nejčastěji byl spojován se stájí Ferrari. Nyní se ovšem zdá, že nejefektivněji a nejrozhodněji jednala stáj Aston Martin.

Paddockem kolují zprávy, že majitel týmu Lawrence Stroll nabídl pětašedesátiletému rodákovi ze Stratford-upon-Avon zvláštní osobní motivaci, což by do jisté míry potvrzovala tajná návštěva Neweyho na základně Aston Martinu v Silverstone, k níž došlo v červnu letošního roku. Jak se zdá, kedmé, u důvodů měla být snaha Strolla přesvědčit konstruktéra, že mu bude schopen poskytnout veškerou nezbytnou podporu. V souvislosti s tím se připomíná i skutečnost, že v dohledné době by měl mít za Strollova přispění vlastní aerodynamický tunel, což ambice týmu ještě posílí.

Andy Cowell je dalším, kdo rozšíří řady Aston Martinu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Samotný tým Aston Martin celou situaci prozatím nekomentoval - oficiální oznámení podléhá klauzuli týkající se odchodu od Red Bullu - je v ní přesně stanoveno, kdy bude možné tuto informaci sdělit. Nicméně podle serveru Motorsport.com už je určeno konkrétní zářiové datum, pro Neweyho důležité, protože od něj se rozeběhne šestiměsíční lhůta, po níž teprve bude moci pro nového zaměstnavatele začít pracovat.

Avizovaný příchod Neweyho není jedinou posilou, kterou Aston Martin chystá. V říjnu má na post generálního ředitele nastoupit Andy Cowell, někdejší ředitel motorové sekce Mercedesu. Nahradí známého funkcionáře Martina Whitmarshe. Konečně smlouvu s týmem podepsal Enrico Cardille, někdejší technický ředitel Ferrari, s nímž stáj počítá do konstrukční skupiny.

Navzdory všem změnám a dřívějšímu příchodu technického ředitele Dana Fallowse je šéf týmu Mike Krack přesvědčen, že všichni do řad týmu úspěšně zapadnou: "Formule 1 je v dnešní době dost široká a není třeba dělat velké změny. Tím chci říci, že byly doby, kdy měl tým v minulosti sedm technických ředitelů; domnívám se, že od tyhle časy jsou už dost daleko. My musíme vynaložit veškeré úsilí, aby se nově příchozí integrovali, a upravit strukturu tak, aby všichni mohli podat co nejlepší výkony."

Neweyho příchod samozřejmě komentoval i Fernando Alonso, jenž na žádné kouzelné mávnutí proutku nevěří. "Pořád to jsou jenom zvěsti. Navíc si myslím, že nějaká náprava nebude prací jediného člověka. Takže spíš bude muset zpočátku pochopit, jakým potenciálem disponujeme, co děláme dobře a co špatně a zodpovědně se připravit na rok 2025," uvedl při konání GP Itálie španělský pilot.