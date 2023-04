Pódiová umístění? Málo! Lawrence Stroll má vyšší ambice

Takový skok, jaký předvedla stáj vlastněná Lawrence Strollem oproti předchozí sezóně, je jedním z nejvýznamnějších zlepšení v posledních letech v F1. Ale jak uvádí šéf týmu Mike Krack, vlastník stáje Lawrence Sheldon Strulović považuje Alonsova tři pódiová umístění v řadě teprve za začátek jeho ambiciózního útoku.

Kanadský miliardář, jenž 11. července oslaví čtyřiašedesáté narozeniny, pracuje na zformování skupiny, s níž hodlá v několika budoucích letech bojovat o mistrovský titul. Poohlíží se po špičkových talentech a nebude váhat je přetáhnout z konkurenčních týmů, včetně Dana Fallowse, bývalého šéfa aerodynamického oddělení Red Bullu. Co si lze pod pojmem "mistrovský útok" představit ilustruje vybudování nejmodernějšího sídla stáje v Silverstone v hodnotě 200 000 000 liber, jehož první část bude otevřena příští měsíc.

Tři závody, tři pódia. Pro Aston Martin nový aspekt. | foto: Red Bull Content Pool

"Zní to jednoduše - Lawrencovo poslání je naprosto zřejmé. Neopájí se úspěchy, ihned nám položil otázku: »A kdy vyhrajeme?« Je samozřejmě rád, že jsme se takhle posunuli kupředu, ale jeho ambice jsou ještě vyšší. U něj je dobré, že víme na čem jsme. Chce víc, takže budeme muset jeho představy naplnit," vysvětluje situaci v týmu Mike Krack.

Loni předvedl Aston Martin bídný start do sezóny, nicméně už v poslední třetině začal zvedat hlavu. Předsezónní testy naznačily, že vozy v tradiční britské zeleni (sic!) budou patřit mezi štiky letošního mistrovství. Lawrence je povznesen i nad komentáře, že umetá cestičku svému synovi, jenž sem tam dokáže zazářit, ale jinak by podle obecných měřítek v F1 měl ustoupit podstatně talentovanějším pilotům.

"Pokud chceme setrvat na dosavadní pozici, musíme v letošní sezóně udržet tempo vývoje. Základ jsme položili už v průběhu loňského roku. Letos byl start na mnohem vyšší úrovni, takže to už nebude tak jednoduché jako v roce 2022. Musíme udržet svou úroveň, protože když to neuděláme, propadneme se zpět na nelichotivé pozice. Jsem si jist, že jsme schopni vylepšit výkon, ale třeba ho řádně načasovat - vše souvisí se vším. Pak to teprve bude efektivní. V každém případě zhruba víme, co musíme ještě udělat," dodává Krack.