Hamilton obětí sabotáže vlastního týmu? Policie vydala oficiální prohlášení

Začátkem června se objevila v e-mailových schránkách šéfů jednotlivých týmů a zástupců médií zpráva, podle níž stáj Mercedes provádí na voze Lewise Hamiltona "systematickou sabotáž, ovlivňuje strategii a podkopává jeho duševní pohodu". Jak uvedly některé zdroje, informace byly přeposlány prostřednictvím sítě WhatsApp totožným příjemcům, kteří obdrželi i předchozí materiály týkající se šéfa Red Bullu Christiana Hornera.

Vedoucí oddělení Mercedes-Benz Toto Wolff v průběhu Grand Prix Španělska odmítl jakékoli náznaky, že by se cokoli z obvinění uvedených mailů zakládalo na pravdě a stejně rezolutně popřel, že by zprávu poslal někdo z osob blízkých týmu. "Není od žádného našeho člena. Pokud takové maily přijdou - a dostáváme jich tuny - je to zneklidňující, zvláště když někdo píše cokoli o smrti nebo podobných věcech," uvedl Wolff v pátek na okruhu Catalunya s tím, že média čekala se zveřejněním na výsledky policejního šetření.

Toto Wolff jakoukoli spekulaci ohledně Mercedesu odmítá | foto: Daimler AG

"V tomto konkrétním případě jsem požádal polici, aby se věci plně věnovala, provádějí šetření a zkoumají IP adresy, prověřují telefony. Všechno činíme proto, že zneužívání prostřednictvím internetu tímto způsobem musí skončit. Lidé se nemohou skrývat v anonymitě za svými telefony nebo počítači a zneužívat týmy či piloty takovým způsobem," rozhořčeně reagoval Wolff.

Policie v hrabství Northampton dostala případ k prošetření a konečné stanovisko uvedla dnes, tedy v úterý 25. června: "Dne 12. června jsme obdrželi zprávu ohledně e-mailu, rozesílaného v rámci týmu Mercedes AMG F1. Po prozkoumání jsme nezjistili žádný trestný čin, nicméně jsme týmu poskytli rady týkající se případných dalších zpráv, které mohou týmu přes elektronickou poštu přijít," sdělila mluvčí policejního okrsku v Northamptonu televizní stanici BBC.

Některé zdroje se domnívají, že by tento útok mohl být spojen s rozhodnutím Lewise Hamiltona přestoupit na konci této sezóny z Mercedesu k Ferrari.