GP BAKU: Třetí trénink plný dranat: dvě červené vlajky a výborný Williams, nakonec těsně triumfoval Russell

Začátek poslední přípravy na kvalifikaci začal ve stejných intencích, jako včera odpoledne - vzduch 26°C, trať 31°C, ačkoliv po ránu lehce sprchlo, vlhkost vzduchu 39 % a vítr dosahoval hodnot 2,6 km/h směrem severovýchodním.

Ještě bychom měli ozřejmit důvod Russelova pozdržení ve včerejším odpoledni: po prvním tréninku provedl tým analýzu oleje a zjistil určitou anomálii, konkrétně nějaké neobvyklé částečky v oleji, proto se rozhodl do druhého nasadit jiný agregát s tím, že před třetím se ten původní pokusí dát dohromady.

Trénink započalo kvarteto Pérez, Zhou, Bottas a Verstappen, ale spokojili se s instalačními koly. Nad tratí bylo stále lehce zamračeno a možnost deště byla stále přítomná, proto se na počátku tréninku piloti věnovali zkoušce pneumatik a nikdo zatím žádný čas nezajel.

Když se většina startovního pole po čtvrthodině chystala k rychlým kolům, zastavil v zatáčce 17 Esteban Ocon a hlásil problémy s pohonnou jednotkou. Zavlála červená vlajka a týmy se pozvolna nastěhovaly zpět do boxů. Z opakovaného záznamu bylo zjevné, že francouzský motor zkolaboval už po výjezdu ze 16. zatáčky. Maršálové tentokrát zvolili k odtlačení nepojízdného vozu vlastní síly a po sedmi a půl minutách byla trať opět volná - k „restartu“ po 24 minutách se vyhrnulo prakticky celé startovní pole, což způsobilo na boxové uličce solidní přetlak - zejména u týmů s garážemi na samém konci uličky. V boxech zůstali pouze piloti Haasu.

První vyrazil Piastri, za ním Russell, Stroll, Hamilton, Norris a Verstappen - nikdo už nespekuloval a na vozech se objevily nejměkčí pneumatiky, jenže při nájezdu do rychlého kola Piastri hlásil lehké mrholení. Výzva pro ostatní v jeho podání zněla 1:45,476, za ním se seřadili piloti Mercedesu. Poté se do čela prosadil Verstappen (1:45,209) následován Sainzem jr. a Pérezem a Leclercem - Norris první pokus vynechal. Do této osmičky pronikl Alonso (1:45,514), časy Red Bullu a Ferrari ovšem měly rozpětí pouhých 0,163 vteřiny - Piastri už ztráce přes 25 desetin.

Po půlhodině šokoval Albon, jenž se časem 1:44,371 dostal před Verstappena o 8 desetin, vzápětí momentální převahu potvrdil Colapinto, ovšem časem jen 0,023 vteřiny rychlejším než Verstappenův. Překvapením ovšem stále nebyl konec, protože vzápětí se na druhé místo propracoval Hülkenberg (1:45,047). Ovšem ve chvíli, kdy se většina z TOP týmů chystala k druhému útoku a Hamilton, Pérez a Leclerc měli rozjeté nadějné časy, opět zavlála červená vlajka. Příčinou byl nováček Oliver Bearman, jemuž nevyšel nájezd do první zatáčky, na poslední chvíli se rozhodl využít únikové zóny, ale už svůj záměr nestihl podle svých představ a levým předním kolem trefil bariéru v první zatáčce. Vůz byl poškozen a ihned vytanula otázka, zda jej mladík bude mít k dispozici pro kvalifikaci.

Tentokrát se restart odehrál po necelých pěti minutách, protože ke slovu přišel odtahový jeřáb. Stále byla aktuální hrozba deště, proto už půl minuty před opětovným zahájením tréninku stála u semaforu opět pěkná řádka pilotů: první Norris, stále bez času, za ním Gasly, Hülkenberg, Ricciardo a oba Saubery. Pozornost se zaměřila na box Red Bullu, kde se usilovně pracovalo na Verstappenově předním zavěšení.

Norris zajel své první měřené kolo výborně,l i když i při něm probliklo žluté varování v zatáčce 3, kde Hamilton vyjel do únikové pasáže, ale stačil se rychle vrátit na trať, takže jeho krajan se posunul do čela. Bylo zjevné, že trať zrychluje, protože výrazného zlepšení dosahovali další piloti a zejména Albon, jenž využil možnosti závětří za Russellem a opět v čele výrazně odskočil. Nikoli však nadlouho, navzdory prvnímuj žlutém sektoru ho vzápětí předstihl Leclerc. Ani další muž v průběžném vedení Pérez se dlouho neradoval - třináct minut před koncem se prohnal tratí Piastri a po dvou fialových sektorech mu nevadil ani žlutý třetí - na Péreze najel 0,640 vteřiny.

Russell si při výjezdu na čerstvých pneumatikách stěžoval stále na divné zvuky motoru, jenže útok na vedoucí pozici mu nevyšel kvůli probrždění v zatáčce 3 a nutnost se otočit v únikové zóně. Ihned si postěžoval na špatnou ovladatelnost během brzdění před zmíněnou zatáčkou - vzápětí jeho způsob okopíroval Gasly, ovšem ten si zpět na trať zacouval. Ke konfliktu rovněž došlo těsně před koncem, když Pérez v zatáčce 15 zblokoval Sainze jr. při rychlém kole a ten musel prudce brzdit a „střihnout“ ji zkrácenou pasáží. Bylo avizováno, že incident bude po tréninku vyšetřován.

Závodní simulace byly tentokrát ignorovány, o časy se bojovalo do samotného konce. Proto se do čela vyhoupl Russell a ani revanš Leclerca nestačil, byť ztratil minimum. Verstappen při posledním pokusu u citadely škrtnou pravým zadním kolem o bariéru. Můžeme konstatovat, že Red Bully jsou nejrychlejší v prostředním sektoru, ale nv posledním ztrácejí, výborně se prezetovaly Williamsy a poněkud zarážející je rozdíl mezi oběma piloty Mercedesu. Kvalifikace tedy bude mimořádně zajímavá.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:42,514 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:42,527 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:42,737 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:42,749 5. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:42,862 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:42,968 7. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:43,024 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:43,194 9. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:43,238 10. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:43,301 11. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:43,474 12. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:43,503 13. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:43,571 14. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:43,870 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:43,876 16. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:44,164 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:44,187 18. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:44,869 19. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team motor 20. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team nehoda

