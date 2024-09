GP SINGAPURU: Prohlášení po kvalifikaci - většina pilotů se vkládá naděje do zítřejšího závodu

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Dnes byla kvalifikace těžká, bylo pro mě obtížné jet rychleji a tak jsem se dostal trochu pod tlak, zejména když bylo k dispozici jen jedno rychlé kolo. Vůz se ale choval dobře, byl po celý víkend silný a když takový máte, jste sebevědomí, můžete vyjet a tlačit na pilu, abyste získali potřebný čas na kolo. Takže jsem udělal to, co se ode mne čekalo - děkuji týmu za jejich tvrdou práci, a těším se, až uvidím, co půjde udělat zítra.

Oscar Piastri, 5. místo:

Bohužel docela průměrný konec kvalifikace. Kolo vypadalo dobře až do posledního sektoru, ale pak jsem trochu začal bojovat s plynem a to byl v podstatě konec kola. Je to škoda, protože auto bylo konkurenceschopné. Frustrující způsob, jak ukončit kvalifikaci, ale dnes večer ještě zapracujeme a v zítřejším závodě se budu snažit posunout vpřed.

Andrea Stella, šéf týmu

V kvalifikaci tým celkově odvedl silný výkon, potvrzující konkurenceschopnost vozu na mnoha různých typech uspořádání okruhů. To je důležité – nejen pro tento víkend, ale celkově, v poslední čtvrtině sezóny. Lando zajížděl po celý víkend velmi dobrá kola a získal zaslouženě pole-position. Co se týče Oscara, jeho kolo v Q2 bylo velmi slibné – a stačilo by na první řadu na startovním roštu – ale v Q3 nám pokus nějak utekl. To ještě zhodnotíme, ale především se nyní soustředíme na přípravu na zítřejší závod. Vůz je rychlý a měli bychom se dostat do pozice, abychom ve Velké ceně Singapuru dosáhli důležitého výsledku.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

S dnešním druhým místem jsem velmi spokojený a je skvělé zítra odstartovat do závodu z první řady. Obrovské uznání patří týmu za veškerou jeho tvrdou práci; přišli s několika skvělými úpravami, přes noc udělali na voze spoustu změn a to byl obrovský rozdíl. Vůz se mnohem příjemněji řídil, mohl jsem být trochu víc agresivnější v zatáčkách a dnes jsme opravdu maximalizovali náš výkon. Měl jsem z vozu lepší pocit a neustále se zlepšoval, protože včera to bylo velmi těžké. Papírově to pro nás v kalendáři není dobrá trať a jsme v rychlosti mírně omezeni, takže nám to dává velkou naději v nadcházejících závodech, že si můžeme vést dobře. Dostat se a skončit tam, kde jsem dnes skončil, je úžasný výsledek.

Sergio Pérez, 13. místo:

Byla to velmi složitá kvalifikace, Q1 byla hodně dobrá, pokrok jsem cítil u pneumatik a s vozem šlo všechno správným směrem. Trať zrychlovala, ale v Q2 bylo najednou hodně obtížné zajet kolo, zlepšil jsem se jen o desetinu a trápil se. Hlavně s pneumatikami se něco dělo, také s brzdami. Když nic jiného, jel jsem pomaleji, ztratil jsem hodně přilnavosti v celém kole a nedostal jsem ji do správného okna. Práce s pneumatikami byla opravdu hodně obtížná, takže mám před sebou spoustu věcí k řešení. Máme za sebou poměrně silný víkend v Baku a pak to vypadá, že se zde docela trápím. Bohužel jsem vypadl v Q2, je to rozporuplný víkend, myslím, že jsem oproti včerejšku ztratil nějaký potenciál, takže máme spoustu věcí k analýze. Předjíždění je zde velmi ošidné, zítra mám před sebou dlouhou noc.

Christian Horner, šéf týmu

Být v první řadě je po včerejšku skvělé zotavení. Max dnes odvedl skvělou práci, spolu s celým týmem mechaniků a inženýrů jak na trati, tak v Milton Keynes a myslím, že to ukazuje naše pokračování správným směrem. Vše nebylo perfektní, ale Max za to opravdu vzal a dokonce i kolo s červenou vlajkou by stačilo na první řadu, takže je pozitivní vědět, že rychlost je nadějná. Nejdůležitější je, že když o něco začíná jít, jsme v první řadě vedle našeho nejbližšího soupeře. Pro Checa to bylo těžké, Q1 vypadala dobře, ale v Q2 zaváhal v poslední šikaně a s tím, jak těsné jsou rozdíly, to bohužel na Q3 nestačilo. Gratuluji Landovi k zisku pole-position; tento víkend byl zatím velmi silný, ale zítra se může stát cokoliv a doufejme, že nás čeká dobrý závod.

Mercedes

Lewis Hamilton, 3.místo:

Pracoval jsem opravdu tvrdě, abych zlepšil své kvalifikační výkony a dostal se v sobotu zpět do čela. Auto dnes ožilo, měli jednu z našich nejsilnějších sobot za poslední dobu. To byl skvělý pocit. Mít jen jeden pokus v Q3 po červené vlajce bylo ošidné a ve voze možná zbývalo víc potenciálu, ale celkově jsem opravdu vděčný za to, čeho jsme dnes dosáhli.

Také bych chtěl moc poděkovat všem v garáži. Celý víkend bylo vyvážení dobré a předvedli solidní posun, aby dostali vůz na dobré místo. Nyní startuji z příznivého místa, abych zítra bojoval o stupně vítězů. Nevím přesně, kde bude naše závodní rychlost ve srovnání s ostatními, ale se změnami, které jsme udělali přes noc, jsem měl pocit, že jsem se od pátku zlepšil. V neděli do toho dám všechno.

George Russell, 4.místo:

Kdybyste nám někdo včera řekl, že se kvalifikuji do druhé řady na startovním roštu, absolutně bych to bral. S vylepšením, které jsme udělali přes noc, a s tím, jak se vůz choval ve třetím tréninku, bych to přehodnotil. Cítil jsem se ve voze velmi sebejistě, všechno šlo snadno. Tento pocit mě však v Q1 opustil a za čtvrté místo bych si nechal ukousnout ruku. Trpěl jsem nedostatkem přilnavosti a byl jsem schopen postoupit z každého segmentu do Q3. Zajet jsem slušné kolo, proto celkově nemůžu být zklamán z toho, kde jsem den skončil.

Dnešek můžeme nakonec považovat za dobré oživení. Včera jsme byli na cestě utápět se ve středu pole, a přesto nám patří druhá řada. Rádi bychom byli ještě víc vpředu, ale tým i tak odvedl skvělou práci, aby nás dostal zpět na správnou cestu, takže jim patří velké poděkování. Doufejme, že zítra budu moci zaútočit a bojovat o stupně vítězů.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Po náročném pátku bychom naprosto akceptovali a byli bychom spokojeni s tím, že pro zítřejší závod obsadíme druhou řadu na startovním roštu. S pokrokem, který jsme s vozem přes noc udělali, a následnou rychlostí, předvedenou ve třetím tréninku, je umístění trochu neuspokojivé. Přes všechno, co bylo řečeno, je umístění s ohledem na start závodu ucházející.

Kolísání výkonnosti během pátku a soboty ovlivnilo mnoho týmů, bylo zvláštní. Ferrari se dnes trochu propadlo, zatímco Max udělal krok vpřed, společně s námi. Mám podezření, že zítra uvidíme další takové výkyvy. Doufejme, že práce, kterou jsme odvedli na zlepšení vozu od pátku, se také promítne do našeho závodního tempa a v neděli budeme moci bojovat o stupně vítězů.

Haas

Nico Hülkenberg, 6. místo:

Jsem velmi šťastný, byla to od týmu solidní kvalifikace. Čistá kola, měl jsem dobrý pocit a důvěru ve vůz, což je tady a na dalších městských okruzích obecně klíčové a nahradil jsem něco, co mi minulý týden trochu chybělo. Jsem šťastný, moc jsem toho nevynechal a kvalifikaci jsem maximalizoval. Myslím, že jsme dnes byli pátým nejrychlejším týmem. Zítra nás čeká velký úkol a musíme ho dokončit; musíme zůstat soustředění a přetavit vše do výsledku.

Kevin Magnussen, 14. místo:

Bylo to velmi těsné, i když umístění nevypadá skvěle. Chybělo opravdu hodně málo, abych mohl být v Q3, takže jsem byl na špatném konci oněch marží. Vůz se nachází na dobrém místě, Nico měl v kvalifikaci úžasnou rychlost, takže věřím, že se zítra můžeme posunout vpřed a můžeme mít dobrý den. V prvních několika jízdách jsem se cítil konkurenceschopnější, ale ostatní také zrychlili víc než já; s vozem jsem pravděpodobně dosáhl svého maxima.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Co mohu říct – šesté místo v kvalifikaci v Singapuru je neuvěřitelná týmová práce. Úžasný výsledek, jsem za všechny tak šťastný. Zejména poté, jak jsme tento víkend začali, první trénink byl obtížný a ani jeden z jezdců nebyl s vozem spokojen. Jsem opravdu hrdý na inženýrský tým a všechny v garáži, jak spolupracovali a zůstali klidní, sledovali vývoj trati a vylepšili vůz. Nico i Kevin se přizpůsobili novým podmínkám a dnes v kvalifikaci byl provozní výkon seance v Q1, Q2 a Q3 mega. Je to skvělý výchozí bod a zítra se pokusíme dokončit práci ziskem bodů.

Aston Martin

Fernando Alonso, 7. místo:

S dnešním výkonem v kvalifikaci jsem velmi spokojen. Bojoval jsem se slabinami vozu a vynaložil spoustu tvrdé práce, abych se pokusil věci zlepšit. Před kvalifikací jsem byl trochu pesimistický, protože naše rychlost ve třetím tréninku nevypadala příliš slibně. Podařilo se mi dát kola dohromady a díky několika vozům, které v Q3 nezajely žádný čas, jsem skončil o něco výše, než jaká je naše skutečná rychlost. Beru to, ale vím, že body se získávají zítra, takže musím dokončit svou práci a získat nějaké dobré body.

Lance Stroll, 17. místo:

V Singapuru to byl zatím složitý víkend. Bojoval jsem s rovnováhou a přilnavostí, ale prostě se mi nepodařilo dostat do rytmu. Startovní pole je tak těsné, že potřebuji vůz, ve který budu mít důvěru a budu s ním moci zabrat. Těžké se tu předjíždí, ale uvidím, co mohu zítra v závodě udělat a budu doufat v nějaké příležitosti.

Mike Krack, šéf týmu

Velkolepá kvalifikace pod světly v Singapuru. Lanceovi unikl postup do Q2 o pouhou desetinu vteřiny. Vzhledem k tomu, že většina trati má nový povrch a přes noc pršelo, bylo obtížné dostat vůz do optimálního provozního okna a se správným vyvážením.

Rozdíly jsou tak malé a riziko, že udělám trestuhodnou chybu, je vysoké. Jak jsme viděli v Baku, Fernando dokázal překonat tempo závodního vozu působivým kolem a postoupil o pouhé dvě setiny do Q3. Tam jsme uspěli jen díky Ferrariho problémům a překonali Cunodu. Máme slibné místo pro zítřejší start v závodě, jenž bude v těchto horkých a vlhkých podmínkách pro všechny jezdce fyzicky velmi náročný.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 8. místo:

Už je to nějaký čas, co jsem byl v Q3 a dnes se mi to konečně podařilo. Čekal jsem na tento okamžik, takže díky týmu dobrá práce. Je zřejmé, že jako jezdec vždy usiluji o perfektní kvalifikaci a bohužel poslední jízda byla trochu chaotická. Během zahřívacího kola jsem měl málo času, takže jsem musel spěchat, což trochu ohrozilo moje poslední rychlé kolo. Zpočátku jsem byl trochu frustrovaný, když jsem projel cílem, ale vzhledem k našemu výkonu v posledních několika závodech je to pro nás velký úspěch. Zítra to nebude snadné, pokusím se dohnat Haas přede mnou, ale zároveň si budu muset hlídat i rychlé vozy za sebou. Udělám vše, co je v mých silách, abych se pokusil získat body.

Daniel Ricciardo, 16. místo:

Dnešek nebyl dobrý. Na měkkých pneumatikách jsem se opravdu trápil, na každé sadě, kterou jsme dnes použili, jsem nebyl konkurenceschopný. Moje rychlost byla včera dobrá, což je důvod, proč jsme toho na voze přes noc moc nezměnili. Ve třetím tréninku jsem si na střední směsi vedl dobře. Bylo pro mě však mnohem těžší dostat z měkké pneumatiky maximum a v kvalifikaci jsem nenašel řešení. Na Q2 mi chyběla jen desetina, ale na základě včerejšího tréninku jsem očekával více.

Guillaume Dezoteux, vedoucí oddělení výkonu vozů

Znovu v Q3! Po solidním pátku se inženýrská skupina zaměřila na drobné změny, aby optimalizovala vyvážení vozu a vytěžila z měkkých pneumatik to nejlepší. Celkový výkon týmu v kvalifikaci byl silný, což potvrzuje konkurenceschopnost našeho vozu na tomto druhu trati. Juki postoupil do Q2 a poté do Q3 díky solidním časům na kolo, má dobrou startovní pozici pro zítřejší závod. U Daniela bylo tempo velmi podobné, ale obtížněji hledal limit při brzdění na několika místech, což ho stálo postup o jednu desetinu. Musíme lépe porozumět tomuto omezení, protože ve vyrovnaném poli se počítá každý detail. Dnes večer zhodnotíme různé možnosti závodní strategie a zítřejšího použití pneumatik a doufejme, že získáme body na obhajobu naší pozice v Poháru konstruktérů.

Ferrari

Charles Leclerc, 9. místo:

Kvalifikace pro nás byla zklamáním. Moje přední pneumatiky byly při výjezdu z garáže do Q3 příliš studené, takže jsem v instalačním kole musel tlačit mnohem více než obvykle, abych se pokusil je zahřát na správnou teplotu, ale bylo to nemožné. Je to škoda, protože jsme kvůli tomu více vzadu, musíme udržet naše realistická očekávání ohledně toho, co by mohlo být možné.

Carlos Sainz, 10. místo:

Byla to velmi zvláštní kvalifikace, která pro mě samozřejmě neskončila dobře. Těsně před mým rychlým kolem v Q3 jsem musel pustit před sebe McLaren, dostal jsem se na špinavou stopu, a když jsem se rychle vrátil do správné stopy, abych projel poslední zatáčku, špatně jsem odhadl teplotu pneumatik a přilnavost. Zadní část mi ustřelila a narazil jsem do zdi. Je to z mé strany drahá chyba, je mi líto týmu.

Závod je zítra, a i když to bude velmi obtížné, Singapur je vždy dlouhý závod s určitými příležitostmi. Zkusím udělat vše pro to, abych získal nějaké pozice a přivezl domů tak potřebné body.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Těžká sobota, možná nejvíce frustrující v dosavadní sezóně. Po nárazu je Carlos v pořádku, i když očekával po svém loňském výkonu mnohem více. Po celý víkend jsme měli dobré tempo, takže skončit kvalifikaci bez časů ve výsledkové listině je těžké, zejména proto, že náš čas v Q2 naznačoval, že bychom se mohli dostat do první řady. V Q3 zajel Charles pouze jedno kolo, ale přirozeně jel tvrdě na limitu a přejel o pár centimetrů vyznačenou dráhu.

Takže se teď musíme soustředit na zítřek, kdy se budeme snažit přivézt domů co nejlepší výsledek, navzdory umístění na startovním roštu. Možná budeme muset být při našich strategických rozhodnutích agresivnější než obvykle, ale Singapur není nejjednodušším okruhem pro předjíždění.

Williams

Alex Albon, 11.místo:

Vůz byl dnes rozhodně rychlejší než na jakém místě jsem skončil, takže jsem samozřejmě zklamaný. Tento víkend jsem měl problém s vyvážením vozu a snažil jsem se to zlepšit, ale nenašel jsem nic, co by tomu napomohlo, takže jsem rychlý, ale bohužel se trápím a právě to mě postihlo v kvalifikaci. Také se potýkám s hodně časným přehříváním zadních pneumatik, takže je těžké něco předvídat, což není ideální. I když dnes bylo vše složité, zítra budu dále bojovat o body, takže uvidím, jak to půjde.

Franco Colapinto, 12. místo:

Jsem trochu frustrovaný, protože se mohu snadno podívat zpět na své kolo a najít čas, který by mě dostal do Q3; ale i tak to byla dobrá kvalifikace. Doufal jsem dnes v lepší výsledek, navíc jsem toho byl schopen. Bohužel jsem udělal několik malých chyb, které mě stály šanci postoupit. Jsou věci, které je třeba přehodnotit a zlepšit, ale i tak to byl slušný den. Vůz je v dobrém rozpoložení, takže musíme pokračovat v práci směrem k zítřejšímu závodu, abych se pokusil získat co nejlepší výsledek.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Po dobrém třetím tréninku u obou jezdců jsme si dnes v kvalifikaci věřili. V Q1 oba jezdci zajeli na poslední pokus dobrá kola a do Q2 postoupili solidním výkonem. Když se podíváme na dnešní ranní časy ve třetím tréninku, věděli jsme, že dostat se do Q3 bude těsné. Bohužel jak Alex, tak Franco se do Q3 nedostali o několik milisekund, protože si oba stěžovali, že od prvního pokusu neměli pneumatiky ve správném okně. Je to něco, co musíme v budoucnu prozkoumat, ale prozatím se budeme soustředit na zítřejší závod, protože oba vozy máme v dobré pozici pro boj o body.

Alpine

Esteban Ocon, 15.místo:

V kvalifikaci jsem byl s vozem spokojenější, dnes večer jsem se cítil lépe a od třetího volného tréninku jsme udělali krok vpřed, pokud jde o rychlost, zejména v Q1. Ta v Q2 trochu poklesla a nebyl jsem schopen vytěžit o moc víc, abych se přiblížil Q3. Smíšený výsledek ke konci mého snažení. Jsem rád, že jsem se mohl trochu zlepšit, ale stále jsem daleko od toho, kde bychom chtěli být. Musím vědět, co se stalo mezi Q1 a Q2 a budu se snažit zítra bojovat o postup v poli.

Pierre Gasly, 18.místo:

Kvalifikace je zklamáním; musíme pochopit spoustu věcí. Cítil jsem, že nemám žádnou přilnavost, špatnou trakci a auto se opravdu cítilo mnohem hůř než v třetím tréninku. Nic jsme nezměnili a v podstatě jsem vyrovnal svůj čas na kolo z třetího volného tréninku, ačkoliv by mělo být mnohem rychlejší. V tuto chvíli je to matoucí, určitě se škrábeme na hlavě a budeme společně tvrdě pracovat, abychom tento deficit vyřešili. Fyzicky je zdejší závod vždy náročný. Budu se snažit být zítra v sestavě, uvidíme, co se stane a budu tlačit až do samého konce.

Zástupce týmu své vyjádření neučinil.

Kick Sauber

Valtteri Bottas, 19. místo:

Jak ukazují výsledky, byla to těžká kvalifikace. Snažil jsem se tento víkend využít každý kousek výkonu, který byl k dispozici, ale nakonec to prostě nestačilo. Tato trať skutečně odhalila některé naše slabiny, zejména v tempu na jedno kolo. Doufám v lepší zítřejší výsledek, ale bez ohledu na to se budu snažit vše optimalizovat a usilovat maximální zlepšení. Budu před malou přestávkou dál tvrdě bojovat, musíme znovu sebrat síly a soustředit se na zlepšení pro budoucnost.

Guanyu Zhou, 20. místo:

Očekávali jsme, že zažijeme těžkou kvalifikaci a když vidíme, jak daleko jsme od Q2, jen potvrzuje, že to vždy bude výzva. Dostat se dnes dál nebylo reálné, protože nám celkově chyběl výkon; nejpřekvapivější však bylo, že bylo velmi obtížné najít rovnováhu umožňující jet naplno ve srovnání s tím, co jsme zažili včera. Nyní se zaměřujeme na spolupráci jako tým a na vylepšování tam, kde je to možné. Naše pozornost se plně přesouvá k závodu, kde se může stát cokoliv a já do toho dám všechno. Doufejme, že budu v závodě o něco konkurenceschopnější a zamíchám se do zbytku pole, jako se mi to podařilo minulý týden v Baku.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Přijeli jsme do Singapuru s vědomím, že tento okruh našemu vozu nevyhovuje a dokonce zesiluje určitá omezení, která máme, zejména pokud jde o vyvážení. Dnešní kvalifikace bohužel potvrdila naši předpověď: již dnes ráno jsme viděli, že vyvážení vozu nebylo bůhvíjaké a pro oba jezdce bylo obtížné mít po celou dobu kvalifikace předvídatelný vůz. Trápili jsme se hlavně se zadní částí vozu, a to jak z hlediska stability při jízdě, tak z hlediska trakce; během kvalifikace jsme mohli zaznamenat pouze další umístění v poslední řadě. To znamená, že musíme bojovat v závodě, abychom využili každou příležitost. Nemůžeme se vzdát: je teprve sobota a máme před sebou celý závod. Dnes to byl těžký den, ale pro zítřek není nic úplně ztraceno.