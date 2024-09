Ještěr se postaral o červenou vlajku, soupeře v posledním tréninku v Singapuru smetl Norris

Povětrnostní podmínky proti druhé části GP nebyly příliš odlišné - teplota zůstala na 30°C, trať se ohřála na 37°C, mírně vzrostla vlhkost vzduchu na 76 %, zato vítr vanoucí od severozápadu zeslábl na 2,8 km/h. Nad tratí byl rozprostřen souvislý šedý příkrov, ale déšť se nad okruhem objevit neměl.

Na rozdíl od včerejška někteří piloti sice seděli v kokpitech, ale na trať nikdo nepospíchal. Teprve po třech a půl minutách se na Marina Bay vydaly oba vozy Aston Martin - Alonso před Strollem. Pobavení pro diváky znamenal záběr velké ještěrky v úseku před vjezdem do boxů, pro zdejší okruh celkem typický obrázek - Alonso ji také zaregistroval.. Pořadatelé vyhodnotili přítomnost zvířete jako nebezpečnou, proto po deseti minutách - k pobavení některých pilotů a zástupců týmů - vyvěsili červenou vlajku a dva traťoví komisaři se plaza vydali nahánět, ale nakonec se jim podařilo ho jenom vyhnat mimo inkriminovaný prostor. Pozornost ještě vzbudilo nové „džínové“ provedení na vozech VISA Cash App RB.

Po dvou minutách už byla trať volná a do akce se vydali Bottas, Gasly a Ocon, za nimiž se na okruh trousili ostatní. V boxech zatím čekali Verstappen, Ricciardo, Norris plus Haasy a Williamsy. Zatímco startovní pole zkoušelo středně tvrdou směs, Saubery vsadily na nejměkčí - ale v plné nahotě se odhalil jejich slabý výkon, opět figurovaly na chvostu startovního pole.

Bottasův čas 1:34,504 nebyl souměřitelný, spíš se velmi dobře prezentoval Verstappen, jenž čas 1:32,044 zhodnotil dodatkem, že se vůz chová podstatně lépe než včera. Nakonec po první dvacetiminutovce kraloval na žluté směsi, než se dostaly ke slovu obě Ferrari - Leclerc sice nezajel ani jeden sektor fialový, ale dokázal poskládat výkon 1:31,525 a tím po půlhodině následován Sainzem jr. (1:31,623) vévodil dosavadnímu pořadí.

S přechodem na nejměkčí směs piloti tentokrát otáleli, takže záhy bylo jasné, že odpadnou závodní simulace. Společně s Bottasem a Zhouem absolvoval celý trénink na „červené“ také Colapinto a dokonce pokořil Albona, i když ten část tréninku kvůli malé opravě po „načaté“ levé pneumatice strávil v boxech.

Poslední čtvrthodina byla přehlídkou kvalifikačních simulací, v níž se trápili piloti Ferrari, stěžovali si na malý přítlak. Verstappen zase vzkázal na boxy, že při maximálním zatočení po výjezdu ze zatáček ztrácí přilnavost v zadní části vozu. Konkurenci naprosto vymazal Norris třemi fialovými sektory a nikdo ho nedokázal jakkoli ohrozit.

Kruciální se stala zatáčka 7 - Verstappen, Sainz jr., Piastri tu klouzali po vysokém obrubníku: Max dokonce dvakrát a Russell tu musel využít nouzové komunikace, aby se mohl otočit a pokračovat po trati. Poslední, kdo si nazul měkkou směs, byl Pérez, ale tentokrát to byl u Red Bullu on, kdo tahal za kratší konec. Před kvalifikací tak nemáme nijak relevantní poměr o složení sil - máme se tedy na co těšit.

GP Singapuru (Singapur) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,646 2. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,125 3. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:30,431 4. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:30,540 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:30,559 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:30,807 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,864 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:30.949 9. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:30,989 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:31,082 11. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:31,114 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,187 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:31,265 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:31,367 15. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:31,440 16. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:31,559 17. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:31,561 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:31,719 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,098 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,652

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ