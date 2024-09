GP SINGAPURU - PROHLÁŠENÍ PO ZÁVODĚ: Před poslední přestávkou hledají týmy i piloti optimismus

McLaren

Lando Norris, 1. místo:

Další výhra! S dneškem jsem tak spokojený, byl to od týmu úžasný výkon. Auto bylo mega, takže jsem mohl jet naplno. Celý závod jsme byl rychlý a na konci jsem se mohl soustředit na to, abych to zvládl. Byl to stále velmi těžký závod s několika těsnými souboji. Bylo velmi snadné probrzdit – což se mi párkrát podařilo, ale tlačil jsem, protože jsem chtěl mít co největší náskok. Je hezké mít také Oscara na stupních vítězů. Jel dobře a získali jsme spoustu bodů, takže je to dobrý způsob, jak poděkovat týmu za jejich tvrdou práci."

Oscar Piastri, 3. místo:

Byl to dobrý závod a dobré zlepšení po včerejší kvalifikaci, takže dostat se zpět na stupně vítězů je skvělý výsledek. Řídil jsem opravdu rychlý vůz a měl dobrou strategii, jak se dostat před oba Mercedesy. V první zatáčce jsem byl trochu blízko Georgovi, ale jakmile jsem se dostal na třetí místo, byla přede mnou obrovská ztráta; snažil jsem se ji smazat, ale nechtěl jsem moc riskovat. Vůz byl po celý víkend výjimečný, získal jsem pro tým několik skvělých bodů. Děkujeme týmu za jejich tvrdou práci. Teď je čas na krátkou přestávku a pak už nás čeká Austin.

Andrea Stella, šéf týmu

Byl to fantastický večer, dominantní vítězství Landa a výborný výkon Oscara, jemuž se podařilo získat zpět několik pozic. Dosáhnout dvě vítězství v řadě je pro nás dalším milníkem. Vůz byl po celý víkend silný, což nás naplňuje pro zbytek sezóny optimismem. Navyšujeme náskok v Poháru konstruktérů a Lando snižuje ztrátu na Maxe v boji o titul mistra světa.

Rád bych ještě jednou využil této příležitosti a poděkoval všem v McLarenu a Mercedesu za neuvěřitelnou práci, kterou odvedli, aby připravili tak rychlý vůz. Rád bych také poděkoval našim partnerům a fanouškům za to, že nás na této cestě provázejí. Dnes si uděláme čas na oslavu našich úspěchů, než se zítra začneme chystat na nadcházející trojí závodní víkend.

Red Bull

Max Verstappen, 2. místo:

Dnešní umístění je dobrý výsledek. Myslím, že můj start byl docela slušný, ale na mé straně nebylo moc přilnavosti, takže cesta do první zatáčky byla obtížná. Degradace pneumatik v prvním stintu byla také poměrně vysoká. Během závodu jsem bohužel neměl rychlost, abych bojoval o první místo, takže jsem si poradil s pneumatikami a jel svůj vlastní závod. Vím, že tady samozřejmě není naše nejsilnější trať, ale stále je před námi dost práce, protože jsme neměli rychlost, kterou bychom potřebovali. Jinak si myslím, že omezení škod bylo splněno. Samozřejmě vždy chceme víc, takže budeme analyzovat, co můžeme udělat lépe; Máme několik týdnů na to, abychom se pokusili najít větší výkon a lepší vyvážení vozu, až budeme v Austinu znovu bojovat o vítězství a neztrácet body. Nakonec jsme dnes udělali krok vpřed. Kdybyste mi minulý týden řekli, že budu druhý, byl bych s tím spokojen, takže mám pocit, že byl dnešek velmi pozitivní.

Sergio Pérez, 10. místo:

Myslím, že dnešní výsledek není dobrý; měl jsem skvělý start, ale ztratil příležitost podjet některé vozy, jako jsem to viděl u Carlose a Ferrari. Byla to opravdu smůla, po předjetí tří vozů na startu poté nastal ošemetný závod. Bylo to frustrující a myslím, že jsem propásl strategii. Docela jsem bojoval s poskakováním auta a vyvážením, prostě nedrželo; měl jsem s tím opravdový problém. Nebylo možné předjet Franca a Nika; chápeme, kde jsou problémy, dojde k nápravě, ale tahle trať je pro nás velmi obtížná. Nyní je čas hledět dopředu, na zbytek sezóny, nadcházející okruhy by pro nás měly být lepší, takže se zaměříme na balíček, který by nám měl pomoci.

Christian Horner, šéf týmu

V první řadě gratuluji McLarenu a Landovi, byli dnes jasně nejlepším vozem na trati. Ztráta na něj byla v první části závodu značná a na tvrdé pneumatice jsme se předvedli v lepší formě, ale odstup byl příliš velký a na této trati je historicky velmi těžké předjíždět. Max dnes odjel dobrý závod a když se podíváte na to, kde jsme byli před několika týdny, pokrok je viditelný a máme větší část měsíce na to, abychom sklopili hlavy a než se vydáme do Austinu, udělali nějaký pokrok. V Milton Keynes bude spousta dlouhých nocí. Jako tým jsme se chtěli vyhnout opakování loňského roku v Singapuru a úsilí, které jsme věnovali přípravě na tento závod, vyústilo v lepší vůz a větší důvěru ve směr vývoje. Checo se bohužel během závodu trápil s předjížděním, neměl pocit, že by měl v klíčových částech trati trakci, takže jeho výsledek je maximem. McLaren je referenčním vozem a v tuto chvíli máme co dohánět, ale máme lidi, schopnosti a motivaci vše dokázat. Stále bojujeme a nyní máme několik týdnů na to, abychom na věcech pracovali, než se znovu vydáme na závodní dráhu.

Mercedes

George Russell, 4. místo:

Po velmi obtížném pátku bych předpokládal zisk čtvrtého místa. Naše rychlost v kvalifikaci nás však přesvědčila, že můžeme dosáhnout více. Dnešek byl pro nás bezpochyby obtížným závodem, náročným jak z hlediska rychlosti, tak i fyzicky. McLareny byly velmi působivé a nacházely se v jiné lize než my, zatímco Max byl jen kousek před námi. V závěrečných fázích jsem byl schopen udržet za sebou Charlese, takže šlo o večer s omezováním škod. Vzhledem k rychlosti vozu je to nejlepší, čeho jsme mohli dosáhnout.

V nadcházejících týdnech nás čeká hodně práce, abychom pochopili, proč jsme se v posledních několika závodech trápili při boji na čele. Od letní přestávky jsme nebyli tak konkurenceschopní a to je frustrující. Budeme tvrdě pracovat, abychom se vrátili zpět a doufejme, že aktualizace, které přineseme do příštího závodu v Austinu, nám pomohou tento krok učinit.

Lewis Hamilton, 6. místo:

Je těžké popsat škálu emocí, kterou cítím, když mám za sebou tak obtížný závod. Letošní rok je i nadále pro všechny testovací, ale všichni se snažíme, jak jen můžeme. Ne vždy se nám věci podaří a to byl dnes případ naší strategie. Vše podřizujeme závodu a každé rozhodnutí, které v dobré míře učiníme, někdy nevyjde. Může to být frustrující, ale jsme v tom všichni společně.

V posledních několika závodech jsme ztratili formu ve prospěch vedoucích jezdců; tvrdě pracujeme na tom, abychom zjistili, proč tomu tak je. Budeme dělat to, co umíme nejlépe a to je sejít se jako tým, analyzovat a znovu se před Austinem plně soustředit. Vydáme se tam s energií, elánem a odhodláním. Je to další příležitost ukázat, co dokážeme, když se nám věci podaří, a doufejme, že s vozem uděláme krok vpřed.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Byl to pro nás opravdu bolestivý večer. Po našich startovních pozicích není výsledek nijak dobrý. Naše strategická rozhodnutí v závodě byla určena zkušenostmi z minula, kde byla klíčová pozice na trati. Mysleli jsme si, že měkké pneumatiky poskytnou Lewisovi výhodu na startu, ale ukázalo se, že to bylo špatné rozhodnutí. Po vyřešení problémů se zvládnutím zadních pneumatik jsme se vrátili zpět. Předjíždění se ukázalo jako možné, na rozdíl od předchozích závodů, kde se pořadí tolik neměnilo. Při zpětném pohledu jsme ho měli nechat startovat na středně tvrdé směsi.

Nezakrývá to fakt, že jsme dnes byli příliš pomalí. V tuto chvíli se potýkáme s tratěmi, které jsou horké a náročné na trakci, jako tady a v Baku, ale to není omluva. Je pro nás těžké tento fakt přijmout, ale musíme to udělat a najít způsob, jak se zlepšit. Nyní vyhlížíme Austin, kde budeme mít aktualizace a doufáme, že nás posunou vpřed.

Ferrari

Charles Leclerc, 5. místo:

Dnes jsme maximalizovali náš potenciál a realizace závodu byla opravdu dobrá. První stint byl pro mě trochu frustrující a dlouhý, vyžadoval hodně trpělivosti, abych se stabilně udržel za pomalejšími vozy před sebou. Ve druhém stintu to vypadalo lépe a v čistém vzduchu jsem opravdu měl dobré tempo.

Jel jsem opravdu naplno a ke konci závodu, když jsem měl na dosah George Russella, moje zadní pneumatiky už nebyly v nejlepším stavu, proto se mi nepodařilo jeho pozici získat, ale i tak jsme odvedli dobrou práci. Celkově to pro nás není nejuspokojivější víkend, ale jako tým můžeme být hrdí na to, že jsme se dokázali vrátit a přivezli celkem dobrá umístění.

Carlos Sainz jr., 7. místo:

Byl to náročný závod. Zariskoval jsem časnou návštěvou boxů, ale zvládl jsem vydržet až do konce a získal nějaké pozice. Věděl jsem, že moje rychlost je solidní a užil jsem si několik úspěšných předjetí na trati. Dnešek byl ve znamení omezení škod, proto ze Singapuru odjíždíme s pocitem zklamání.

Nyní je tu přestávka k tomu, abychom se na poslední závody sezóny vrátili silnější. Ve hře je stále spousta bodů a my z nich každý víkend musíme vytěžit maximum.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Jsem velmi spokojený s tím, co jsme dnes předvedli, méně už se sobotou. Měli jsme dobrou strategii, dobrý management závodu a zajeli jsme velmi dobrý závod v případě obou vozů.

Carlos měl obtížný start, po němž ukázal dobré tempo a v závěrečných fázích se Charles v rychlosti vyrovnal Norrisovi - Russell nebyl na konci vůbec daleko. Opravdu jsme nemohli po startu z našich pozic nějaké lepší umístění.

Nyní máme třítýdenní pauzu do Austinu, abychom přišli na něco nového. Je to první část trojího výkendu a očekávám, že jako obvykle budou některé z těchto tří tratí vyhovovat určitým týmům více než jiným.

Aston Martin

Fernando Alonso, 8. místo:

Dnes to byl závod náročný po stránce fyzické, ale všechno jsem provedl dobře a získali několik bodů. Zkoušel jsem strategii undercutu, zastavil několik kol před ostatními a fungovalo to docela dobře. Po pravdě řečeno, po celý víkend bylo obtížné auto ovládat, takže jsem si vedl velmi dobře, když mi na Ferrari chybělo jen pár vteřin. V příštích několika týdnech nás čeká na Silverstone spousta práce, abychom se v Austinu pokusili zlepšit náš výkon.

Lance Stroll, 14. místo:

Obtížný víkend. Při nájezdu na startovní rošt jsem cítil podivné vibrace, takže tým rychle pracoval na výměně sady brzd; šlo o preventivní opatření. Mechanici pracovali velmi odpovědně, takže jim patří velké díky za to, že to v tomhle vedru tak rychle vyřešili.

Věděl jsem, že to bude těžký závod a měl jsem podobné problémy jako včera: přilnavost a vyvážení. Austin bude velmi odlišný okruh, takže doufám, že bude pro náš vůz vhodnější.

Mike Krack, šéf týmu

Dnes večer jsme byli svědky působivého testu lidské výkonnosti, když jezdci dokončili 62 kol závodu pod světly při vysoké vlhkosti vzduchu, teplotami přes 30 stupňů Celsia a bez odpočinku.

Lanceovi mechanici zvládli rychle preventivní řešení problému s brzdami, který jsme zjistili během nájezdu na startovní rošt. Ukázali neuvěřitelnou týmovou práci při výměně předních brzd a Lance byl schopen dokončit závod bez jakýchkoli problémů. Vedl si dobře, ale poměrně překvapivě tentokrát nevyjel safety car, což mohlo nabídnout nějaké příležitosti.

Fernandovy body jsou další těžce vydobytou odměnou za působivou kvalifikaci a dlouhý a dobře zvládnutý závod. Z Grand Prix tady a v Baku jsme získali slušné body. Nyní máme malou přestávku, abychom se přeskupili a našli lepší výkonnost před posledními šesti Grand Prix, počínaje Austinem. Rád bych poděkoval všem v garáži, kteří tento týden pracovali v těchto extrémních podmínkách.

Haas

Nico Hülkenberg, 9. místo:

Jsem šťastný, že mám body. Z mé strany je třeba se podívat na několik věcí a přehodnotit je, ale jinak to byl čistý závod. Nebylo příliš vzruchu, ale bylo velmi stresující držet po celý druhý stint za sebou Red Bull, bylo těžké dojet do cíle. To se mi podařilo a jsem rád, že je to tak trochu vykoupení za minulý týden. V této sezóně jsme byli mnohokrát v podobné pozici a není to poprvé, kdy jsem uspěl. Včera jsem se v kvalifikaci dostal na dobrou pozici, což byl další klíčový bod. Měl jsem čistý start, čistý závod a je důležité, že jsme získali body.

Kevin Magnussen, nedokončil

Měl jsem defekt - někdy najedete na nějaké místo a to poškodí pneumatiku. Na tvrdých gumách jsem nebyl rychlý, snažil jsem se jet opačnou strategii, dlouhý stint a doufal v safety car uprostřed závodu, což se nestalo. Stint na tvrdé směsi jsem musel zkrátit a pak jsem ke konci chytil defekt. V posledních závodech jsem měl dobré tempo a s vozem se nacházíme na dobrém místě. V Austinu nás čeká upgrade a po zbytek sezóny se můžeme těšit na každý závod.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Je skvělé odvážet si body a dokonce bodovat ve třech po sobě jdoucích závodech. Jsme konzistentní a Nico dnes jel velmi dobře; při druhém stintu byl po celou dobu pod tlakem Red Bullu, neudělal žádnou chybu a dovezl vůz do cíle před ním. Šest závodů před koncem ztrácíme na šesté místo jen pár bodů. Také jsme najeli dva body na Williams, takže mise splněna.

Williams

Franco Colapinto, 11. místo:

Je škoda, že jsem neskončil v první desítce, když jsem se do ní propracoval na začátku závodu. Myslím, že bylo možné zůstat na bodech a udržet za sebou Péreze, protože se tu obtížně předjíždí. Nebránil jsem se však tak dobře, jak jsem mohl. Protože jsem zastavil příliš pozdě, ztratil jsem pozice. Tak to chodí, a vyhráváme a prohráváme společně jako tým. Práce s pneumatikami byla po celý závod dobrá, ale trochu jsem se fyzicky trápil, což byl spíše limitující faktor. Celkově jsem dojel na pořád slušném místě, byl to velmi pozitivní závod, v němž jsem stavěl na zkušenostech, které jsem doposud nabyl.

Alex Albon, nedokončil

Je nešťastné, že jsem dnes takhle dopadl, když jsem věřil, že jsem měl vůz, s nímž se dalo tento víkend bodovat. Nakonec můj závod ukončil problém s chlazením pohonné jednotky, ale on byl obtížný start, kdy jsem byl trochu vytlačen mimo ideální stopu, by bylo obtížné se odtud vrátit. Někdy máte vůz, který není schopen jet v TOP 10, takže je velmi uspokojivé, když se to zdaří, ale tento víkend bylo vše naopak; měl jsem super rychlé auto a mohl být na bodech, takže je to frustrující. Vše zhodnotíme a uvidíme, jak se můžeme pro zbývající závody zlepšit.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Dnes jsme očekávali víc, protože jsme měli silný vůz, takže je škoda odjet bez bodů. Po Francově jediné zastávce v boxech jsme ztratili desáté místo ve prospěch Péreze, Franco se držel blízko něj a Hülkenberga, ale nedokázal se dostat před ně. Přesto Franco v extrémně náročných podmínkách při své teprve třetí velké ceně zažil solidní víkend a s jeho výkonem jsme spokojeni. Pokud jde o Alexův závod, je vždy zklamání, když musíte odstavit auto; zaznamenali jsme nějaké problémy s chlazením, což musíme v nadcházejících dnech vyhodnotit. Je jasné, že jsme v posledních několika závodech přinesli do vozu vylepšení zvyšující výkonnost, ale tento víkend se nám jako týmu nepodařilo získat potřetí za sebou body. Nyní využijeme tuto malou přestávku v kalendáři k tomu, abychom se přeskupili před dalšími třemi závodními víkendy, protože je stále o co hrát.

Alpine

Esteban Ocon, 13. místo

Do závodu jsem dobře odstartoval, získal několik pozic, ale neměl jsem rychlost na to, abych byl kandidátem na body - nebyl jsem schopen držet krok s vláčkem vozů přede mnou. Maximalizoval jsem, co jsem mohl, ale bez velkých příležitostí, které bych mohl využít, jsem nebyl schopen se posunout dál. Máme před sebou přestávku, jsem si jistý, že se všichni těšíme na nějaké zotavení před rušnými posledními měsíci sezóny. Musíme i nadále tvrdě pracovat, usilovat o to, abychom z balíčku vytěžili více, a byli v pozici, kdy budeme moci optimalizovat vše, co máme k dispozici.

Pierre Gasly, 17. místo:

Nakonec to pro nás byl velmi obtížný a frustrující závod. V tuto chvíli prostě nejsme dostatečně rychlí nebo konkurenceschopní. Nedostatek rychlosti nás donutil vyzkoušet některé různé strategie v naději, že zlepšíme náš konečný výsledek. V prvním stintu jsem dlouho zůstával na středně tvrdých pneumatikách a ztratil spoustu času na vozy, s nimiž jsem závodil na startu. Tehdy bylo v plánu pozdržet některé vozy za sebou v naději, že Esteban ze závodu něco vytěží. Realita je taková, že před třemi závody (v Zandvoortu) jsme byli devátí a v posledních třech závodech jsme daleko od první desítky. Musíme najít nějakou výkonnost, je před námi spousta práce, abychom zlepšili naši současnou úroveň. Těším se na krátkou přestávku před Austinem; tam musíme být všichni odhodlaní vrátit se do formy.

Oliver Oakes, šéf týmu

Náročný den a závod, v němž jsme zopakovali to, co jsme viděli v kvalifikaci - jen následujeme trend z několika předchozích závodů. Očekávali jsme, že na této konfiguraci okruhu podáme lepší výkon, ale neměli jsme rychlost. To je odraz reality, kde se v současné době nacházíme. V zákulisí se odehrává spousta práce, abychom do vozu v nadcházejících závodech přinesli více výkonu. Do Austinu zbývají čtyři týdny a potřebujeme finální přínos do konce sezóny.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 15. místo:

Myslím, že dnešek byl ve srovnání s nedávnými závody pozitivnější, protože jsme ukázali, že můžeme s vysokým množstvím paliva lépe bojovat s našimi soupeři. Je jasné, že na čem musíme zapracovat, je naše rychlost na jedno kolo, abychom mohli startovat z lepších pozic, ale celkově to byl dobrý závod bez chyb. Dnes jsme jako tým dobře plnili náš plán a nejenže byl můj závod čistý, ale také jsem hrál svou roli v týmové strategii tím, že jsem pomáhal Valtterimu. Udělal jsem přesně to, co loni Sainz jr. – neustále jsem držel Valtteriho ve své DRS zóně, abych mu pomohl zůstat před Gaslym, což bylo velmi důležité. Tým mi dal jasné pokyny a já jsem se jimi řídil tím nejefektivnějším možným způsobem a dělal jsem vše, co jsem mohl, abych ho podpořil. Doufejme, že budeme moci pokračovat v pokroku a po přestávce uděláme další krok vpřed.

Valtteri Bottas, 16. místo:

Jak jsem očekával, byl to těžký závod. Na začátku jsem měl problémy s přehříváním předních brzd, což vedlo k určitému zablokování přední části a nakonec mě to stálo dost času. Pracovali jsme jako tým, abychom se v úvodních rychlostních fázích udrželi vozů před sebou, ale prostě jsem to nemohl zvládnout. Pozitivní je, že jsem měl čistý start, což mi později umožnilo udržet se před několika soupeři, ale závodní tempo stále nebylo to, co jsem potřeboval; ani safety car nám dnes nepomohl. Nyní je důležité, abychom ony tři týdny využili k nalezení nějaké výkonnosti a doufejme, že do Austinu přivezeme silný upgrade, abychom se resetovali a dokončili sezónu na vysoké úrovni.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Náročný víkend jsme dokončili v pozitivním duchu. To ukazuje, že jsme si oproti předchozímu závodu vylepšili pozice a po zásluze jsme skončili před Gaslym a Ricciardem. Dnes chci Zhoua pochválit zejména za to, že je skutečným týmovým hráčem. Po jeho zastávce v boxech jsme ho požádali, aby od 40. kola dal Valtterimu DRS, a on pomohl svému týmovému kolegovi udržet se před Gaslym tím, že přizpůsobil své tempo a zároveň se držel v potřebném odstupu. Zhou i Valtteri se řídili našimi pokyny ohledně správy pneumatik, takže končíme s pozitivním výsledkem, zejména díky předvedené týmové práci. Tento závod ukazuje, že i když máme před sebou ještě hodně práce, nevypadli jsme z boje. Jsme tu společně s našimi jezdci, technickými partnery a týmovou základnou, dnes skvěle podpořili naše traťové inženýry. Maximalizujeme vše, co na trati máme. Ve srovnání s minulostí jsme udělali krok vpřed a budeme na to i nadále tlačit.

Tým VISA Cash App RB doposud své týmové prohlášení nezveřejnil, budeme situaci nadále sledovat.