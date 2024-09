Druhý trénink v Singapuru patřil Norrisovi s oběma Ferrari v závěsu, Russell boural

Ve tmě doprovázela piloty třicetistupňová teplota (trať vykazovala 34°C) a tradičně vysoká vlhkost vzduchu - 72 %. Vítr o síle 5,7 km/h vanul jižním směrem. Piloti měli k dispozici pneumatiky škály C5-C3 a z jejich přístupu bylo zřejmé, že tady s příliš čekat nebude.

Proto se na trať vydalo prakticky celé startovní pole, vedené Saubery Zhoua a Bottase, následované Gaslym a Cunodou. Zelené vozy však zajely časy hodně špatné, takže jakýs takýs limit stanovil až Gasly: 1:34,880. Bylo zajímavé, jak si některé týmy rozložily obutí - Red Bully jely na tvrdé směsi, Williams vyslal Albona na středně tvrdé a Colapinta na tvrdé, totéž předvedly McLareny v inovované livreji - Norris bílé, Piastri žluté, stejné řešení volili u VISA Cash App RB: Ricciardo středně tvrdé, Cunoda tvrdé. Že startovní pole hodlá využít plně kapacitu tréninku dokazuje i fakt, že během osmi minut měli všichni piloti zajetý čas.

Časy se z limitu 1:33,5 začaly snižovat, překvapivě rychlý byl Cunoda na tvrdé směsi (1:32,580), pak začal „zlobit“ Albon - 1:32,238. To se nelíbilo Ferrari a rudé oře převzaly vedení: Leclerc po všech fialových sektorech zajel nejrychlejší čas na žluté směsi - 1:31,665 a se Sainzem jr. (1:31,930) jako jediní pokořili hranici 1:32,0.

Po dvaceti minutách a prakticky ihned po nejrychlejším kole Leclerca převzal na chvíli vedení Albon a jako první zajel čas na měkké směsi, ale Ferrari se opět revanšovaly. Překvapivě slabý byl Red Bull - Verstappen si hned po výjezdu stěžoval na zaseknutý knoflík radiokomunikace, poté hlásil chybějící přítlak v pomalých zatáčkách. Pérez zase při výjezdu z boxů narazil na Strolla a objel ho přes bílou čáru - dostal varující černobílou vlajku.

Hamilton měl problémy se stabilitou vozu v zatáčkách 7, 8, 9 a 13 a označil auto za masivně nedotáčivé. V té době Norris jako první zajel čas pod 1:31,0 a přiblížili se k němu pouze piloti Ferrari. Sainz jr. měl smůlu, když chyboval v poslední šikaně, při druhém pokusu dokonce probrzdil a musel zamířit do únikové zóny, vzápětí informoval boxovou zídku o problemech s pravou přední brzdou.

Byli jsme svědky mnoha ťukanců, zejména v zatáčce 7, ale Norris se sám naprášil, že tvrdě bouchl do bariéry v zatáčce 14. U Landa to nebyl jediný hříšek - už při závodních simulacích měl problém v zatáčce 3 a deset minut před koncem se jemu a Sainzovi jr. pletli do cesty piloti Sauberu tak vydatně, že pilot McLarenu v „jedničce“ předvedl ukázkový slide smyk.

Poslední dvacetiminutovka byla ve znamení závodních simulací, což znamenalo časy zhruba o 5 - 7 vteřin pomalejší. Praktický konec druhého tréninku způsobil dvě minuty před koncem George Russell, jehož Mercedes v zatáčce 8 nejevil snahu zatočit. Brit narazil přídi do zdi, a když vycouval zpět, nechal na místě činu přední spoiler. Vedení proto ani nevyvěsilo červenou vlajku a nechalo piloty dojet na startovní rošt ke zkoušce startů.

Velkým překvapením tréninku byly vozy VISA Cash App RB a negativně zaujal Verstappen, jemuž se nepovedlo prolomit hranici 1:32,0 - jednou se musel v zatáčce 1 spasit výjezdem mimo trať. První dva piloti měli opravdu minimální rozdíl a kdyby Charles „nelízl“ v zatáčce 14 zeď, možná by obhájil triumf z prvního tréninkku.

GP Singapuru (Singapur) 2. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:30,727 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:30,785 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:31,356 4. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:31,468 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:31,474 6. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:31,478 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,488 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:31,598 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:31,650 10. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,667 11. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,709 12. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:31,750 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:31,793 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:31,957 15. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:32,057 16. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:32,057 17. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:32,119 18. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:32,222 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,359 20. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,786

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ