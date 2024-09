KVALIFIKACE GP BAKU: Leclercovi Baku svědčí zajel tu čtvrté pole-position v řadě, Norris fatálně propadl

Od závěru generálky na kvalifikaci uplynuly pouhé dvě hodiny a třicet minut, proto se počasí příliš nezměnilo, snad jen bylo víc slunečno a predikce deště (na rozdíl od naší domoviny) byla de facto nulová. Teplota stoupla o jeden stupínek na 27°C, trať před začátkem vykazovala 37°C, vlhkost vzduchu oscilovala od 37 do 44 %, ale bezmračná obloha nenaznačovala žádné komplikace. Vítr zesílil na 6,7 km/h směrem východním. Pro piloty byly připraveny pneumatiky škály C5-C3.

Napilno měli mechanici u Haasu, protože Bearman ve třetím tréninku poškodil levou část vozu a zcela „zrušil“ přední závěs na téže straně. Podobně na tom byl Ocon, jemuž vypověděl službu motor Mechanici Haasu se vytáhli a Oliver, jenž tu loni zajel v F3 pole-position, měl vůz k dispozici stejně jako jeho francouzský soupeř. Ještě před zahájením měřených jízd bylo jasné, že z posledního místa odstartuje Guanyu Zhou: po pátku byl do jeho Sauberu namontován třetí Enegry Store a Contol Electronics - pokud jde u obou prvků o třetí použití v sezóně, následuje penalizace deseti míst na startovním roštu za každý.

Všeobecně se čekalo, že se rozhodne mezi trojnásobným držitelem pole-position Leclercem a dvojnásobným vítězem Pérezem.

Q1 - 18 minut

První se na okruh vydal Hülkenberg, následován oněma Saubery a piloty Alpine. Byl to také pilot Haasu, jenž zajel první čas (1:45,473), ale dalo se čekat, že až vyjede na trať špičková sestava, budou výrazně klesat. Jisté překvapení připravily Mercedesy, jenž vyjely na středně tvrdé směsi - a časy samozřejmě nestačily, i když nebyly vysloveně špatné (Russell 1:44,458).

Drama se začalo zvyšovat v druhé půli Q1. Sainz jr, jemuž se příliš nedařilo, při prvním pokusu projel zatáčku 15 mimo stanovenou trať. Jeho kolega byl jednoznačně v pohodě a při druhém pokusu byl nejlepší - 1:42,775. Nadále příjemně šokoval Colapinto, sice při druhém pokusu „lízl“ v zatáčce 15 zeď, ale průběžně se zařadil na třetí místo. Sainz jr. sedm minut před koncem opět musel využít možnosti únikové zóny zatáčce 2 a dostal se do nepříjemné situace, protože mu hrozilo vyřazení - ovšem podobně na tom byli i piloti McLarenu.

V pohodě nebyl ani Verstappen a 50 vteřin před koncem Q1 měl štěstí, když se v zatáčkách 5 a 6 se objevily žluté vlajky kvůli Oconovi - ten v první z nich trefil levým zadním kolem svodidla a pzpůsobil si „plíživý platßus, ale trať byla prohlášena za volnou ještě předtím, než sem Holanďan dorazil. V zatáčce 15 chytil pravým zadním kolem o bariéru, ale na jeho výkonu se to nijak nepodepsalo, proto si zajistil komfortní čas 1:43,097. V ohrožení se tak ocitli Norris a Sainz jr., první z nich ale v zatáčce 16 jako už poněkolikáté „vzal“ obrubník a závěrečný pokus, ve kterém mu šlo o vše - vypustil a zajel do boxů; už při příjezdu se týmu do vysílačky omluvil. Bohužel se mu ale Q2 uzavřela. Sainz jr. dokázal zajet čas dostačující na postup, ale příliš nadšený z něj nebyl.

Kromě Colapinta velmi překvapil Bearman, i když tomu se v Baku loni dařilo - překvapivě vysoko se katapultoval i Gasly (1:43,088), naopak zklamáním byl výkon Ricciarda, jen přitom v jedné chvíli držel nejlepší čas v druhém sektoru.

Do Q2 nepostoupili: Ricciardo, Norris, Bottas, Ocon, Zhou.

Q2 - 15 minut

Hned zpočátku druhé části se vyskytla dramatická situace v boxech. V čele byli Leclerc a Sainz jr., ale Williams a McLaren vypustili své piloty do cesty Russellovi. Albon vše stihl, ale Colapinto vjel přímo do cesty Russellovi, jenž se krátce předtím ještě musel vyhnout Piastrimu. Nicméně žádné vyšetřování nebylo avizováno.

První čas zajel Leclerc (1:43,422), ale i tady bylo jasné, že bude brzy překonán. Monačan také postupně padal až na devátou příčku. Na Russellovi se boxový incident nijak nepodepsal, protože šel průběžně do vedení (1:42,785), jenž mu ovšem uzmul Verstappen (1:42,042).

Ferrari si druhými výkony celkem bez problémů zajistily postup - Leclerc dokonce časem 1:42,056 atakoval Maxe, Sainz jr. se usadil na čtvrtém místě. Netýkal se jich tedy dramatický závěr, do nějž se přimotal i Hamilton, jenž se však záhy posunul na klidnou pozici. O Černého Petra se tak bojovali mezi čtveřicí Cunoda, Bearman, Alonso a Colapinto, protože Hülkenberg své šance nevyužil. Japonec jako první zajel 1:43,035, vzápětí opět překvapil Argentinec - čas 1:42,473 ho posunul na šesté místo a dokonce před mnohem zkušenějšího týmového kolegu. Bearman mírně zaváhal, ale posunul se na desáté místo, jenže na trati byl ještě Alonso a ten nováčka z možnosti postoupit do Q3 vyřadil - zoufalý Oliver si v dojezdovém kole velmi zvučně nadával a bušil do volantu, protože mu na Albona chybělo pouze 0,128 vteřiny. Colapinto tak velmi rychle dává zapomenout na svého předchůdce Sargeanta.

Do Q3 nepostoupili: Bearman, Cunoda, Gasly, Hülkenberg, Stroll.

Q3 - 12 minut

Opět jsme byli svědky velké tlačenice, tentokrát Williamsy neuspěly a zařadily se na samotný konec pomyslného hada, jemuž vládlil Russel a Hamilton, následovaní Piastrim. Z pohledu Péreze bylo vidět, že mu Albon i Colapinto nakonec drze vjeli do cesty, což Mexičan náležitě do vysílačky okomentoval.

Russell samozřejmě měl právo prvního času a vůbec poprvé za víkend stlačil výkon pod 1:42,0, ovšem vzápětí ho následovali Piastri a obě Ferrari, přičemž Leclerc se utrhl časem 1:41,610 (Carlos na něj ztráce 205 tisícin). Verstappen nedokázal zopakovat výkon z Q2 a držel pátou příčku, ovšem v zatáčce 16 dostal smyk a projel se „břichem“ po obrubníku. Williamsy prozatím stačily na Alonsa, jenž zajel čas horší než v Q2. Hamilton se ptal, kolik ztrácí a po oznámení, že mu na Leclerca chybí 0,889 vteřiny vyzval tým, aby přitopil pod kotlem.

Druhé pokusy začal Albon, jenž se vyřítil před obě Ferrari, ale došlo k neuvěřitelné chybě, v nasávacím otvoru za hlavou mu zůstalo odvětrávací zařízení. Alex ho sice vytáhl, ale nemohl ho nijak odhodit. Samozřejmě tu bylo neopatrné vypuštění z boxů, jenž byl vzápětí i avizováno s tím, že vyšetřování proběhne po kvalifikaci. Pozornost se soustředila na trať - Russell se sice zlepšil, ale jen co se týkalo jeho času, to samé platilo pro Hamiltona. Piastri poskočil na druhé místo, ale na Leclerca v tu chvíli pořád ztrácel 0,076 vteřiny - a oba piloti Ferrari ještě byli na trati. Sainz jr. přes zlepšení do první řady nedosáhl, jeho týmový kolega se ještě zlepšil a nebezpečí mu tak hrozilo jen od obou Red Bullů. Verstappen ovšam zajel první dva sektory „žluté“ a zákonitě ho zdolal poprvé v sezóně během kvalifikace Pérez, ovšem na TOP 3 to nestačilo.

Pro zítřejší závod tak vypadá složení startovního roštu velmi zajímavě a můžeme se dočkat i logicky se nabízejících strategických manévrů. Každopádně jsme doposud v ulicích Baku viděli mnoho neobvyklých momentů.

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:41,365 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:41,686 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:41,805 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:41,813 5. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:41,874 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:42,024 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:42,289 8. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:42,369 9. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:42,530 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:42,859 11. 50 Oliver BEARMAN gbr MoneyGram Haas F1 Team 1:42,968 12. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:43,035 13. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:43,179 14. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:43,191 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:43,404 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:43,547 17. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:43,609 18. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:43,618 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:44,246 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:44,504

