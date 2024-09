GP SINGAPURU: Tragická kvalifikace pro Ferrari, Norris zúročil tréninkovou převahu

Podmínky opět na zhruba stejné úrovni - 29°C vzduch, trať poměrně chladná - 32°C, vlhkost vzduchu opět povylezla na 79 % a vítr vanoucí jižním směrem opět poněkud zesílil na 4,6 km/h. Jako v předchozích trénincích měli piloti k dispozici Pirelli tvrdosti D5-C3.

Q1 - 18 minut

Na trať vyjely jako první vozy Alpine a Suaber v pořadí Ocon, Zhou, Gasly a Bottas, ale první čas Estebana 1:32,635 byl jen výzvou k překonání. Tradičně déle v boxech setrvala stáj Haas a také Verstappen, zatímco první konkurenceschopný čas zajel Leclerc - 1:30,896. Vzápětí ho předstihl Norris (1:30,724) a poté i Verstappen (1:30,854). První pokus zkazil Sainz jr., když nezvládl nájezd do zatáčky 1, takže musel absolvovat další pokus, navíc byl jeho ne)spěch zaregistrován komisaři, protože se na trať nevrátil předpisově.

Překvapivě dost pilotů chybovalo: Gasly v zatáčce 7, Verstappen uklouzl v „devítce“, Leclerc se smýkl v třinácté zatáčce a Sainz jr. vyrovnával smyk v poslední šikaně před cílem. Pět minut před koncem Hamilton ohlásil, že trať zrychluje, načež se do boje o Q2 vrhlo téměř celé startovní pole. Norris si pojistil průběžné vedení (1:30,002) a když i Haasy zajely solidní časy, náhle se na dosah propadliště objevil Sainz jr. Naštěstí Bottas, Zhou, Gasly ani Stroll nezrychlili a Španěl se ještě v posledním pokusu dokázal zmátožit. Ačkoliv měl Verstappen komfortní postavení, při předjíždění obou Sauberů, které mu ovšem nijak nepřekážely, naštvaně vyslal do vysílačky vzkaz: „Neuvěřitelné, sbírka idiotů, pánové! Všude se mi pletou do cesty.“

Do Q2 nepostoupili: Ricciardo, Stroll, Gasly, Bottas a Zhou

Q2 - 15 minut

Red Bully zahájily druhou část kvalifikace a Verstappen si lehce zavařil - při svém prvním pokusu nezvládl nájezd na cílovou rovinku, v zatáčce 19 se ocitl za okrajem trati a jeho čas 1:30,371 mu byl kvůli porušení limitů smazán. Srovnávací čas tak vytvořil Pérez - 1:30,653, ovšem rychle se přes něj přehnali piloti McLarenu a Ferrari. První časy Albona a Colapinta byly horší než v Q1 a Alex si hned po zajetí prvního pokusu dotčeně stěžoval: „Co se s těmi pneumatikami stalo? Nefungují, absolutně nefungují!"

Mercedesy takticky otálely a Hamilton svůj čas 1:29,929 zajel v polovině Q2 (Russell ho následoval vzápětí - 1:30,153) - oba pak vydržely hru na vyčkávanou a spokojily se s jedním pokusem, stejně jako Norris (1:30,007). Šest minut před koncem absolvoval existenční pokus Verstappen a nakrátko šel do čela (1:29,680), než ho o 0,040 vteřiny překonal Piastri. Poté následovala bitva o postup do Q3, kterou tentokrát nezvládly Williamsy - lepší časy zajel Cunota (1:30,289) a Hükenberg (1:30,150). Alonso se mohl obávat o postup, jenže Pérez svůj druhý pokus evidentně nezvládl a zůstal za branou q3 o 0,129 vteřiny! Russell si stěžoval na neklidný vůz, s nímž hodně bojoval, ale postup bez potíží uhájil.

Do Q3 nepostoupili: Albon, Colapinto, Pérez, Magnussen a Ocon.

Q3 - 12 minut

Na trať vyjel první Hülkenberg, sledován Piastrim, Verstappenem a Norrisem, ale čas stačil zajel pouze Australan. Ve chvíli, kdy projel časomírou a zaznamenal první čas, za jeho zády dostal Sainz jr. smyk a pozadu narazil do bariéry. „Nevím, jestli to byly studené pneumatiky, špinavý vzduch nebo co... pořádná rána,“ zdůvodnil svůj náraz do bariéry a vyvěšení červené vlajky. Španěl se pokoušel využít projíždějícího Piastriho, ale před poslední zatáčkou se jeho vůz začal smýkat a poté následoval náraz. Carlos si navíc vysloužil vyšetřování, protože se do boxů vydal přes trať.

Po necelých třinácti minutách ve 22:07 místního času, po opravě bariéry a odklizení poškozeného Ferrari, se objevily zelené vlajky, ale nikdo z boxů nespěchal. Jediný čas měl v kapse pouze Piastri, ale zdálo se, že půjde o hop nebo trop, tedy jediný pokus. Čekání skončilo čtyři minuty před koncem tréninku, kdy se na trať vydaly oba McLareny. Alonso byl dalším zákazníkem komisařů kvůli nebezpečnému vypuštění před Cunodu. Verstappen při instalačním kole dostal pokyn, aby nechal některé vozy předjet, ovšem Russel vzápětí slyšel ve sluchátkách: „Nech Verstappena před sebou!"

Piastri se sice zlepšil, ale Norris ho pokořil. Provizorně se do první řady dostal Hamilton, ale toho odsunul za sebe Verstappen. Smutný úděl Ferrari vygradoval poté, co byl Leclercův čas 1:30,119 smazán kvůli porušení traťových limitů v zatáčkách 2 a 19 (jinak by mu patřilo 7. místo). Zítřejší závod tak nabídne oba největší rivaly letošního šampionátu vedle sebe.

GP Singapuru (Singapur) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,525 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:29,728 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,841 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,867 5. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:29.953 6. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:30,115 7. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:30,214 8. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:30,354 9. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari - - - - - 10. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari nehoda 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:30,474 12. 43 Franco COLAPINTO arg Williams Racing 1:30,481 13. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:30,579 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:30,653 15. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:30,769 16. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:31,085 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:31,094 18. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:31,312 19. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:31,572 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,054

