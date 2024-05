Jak velké vylepšení veze McLaren do Miami?

Stáj z Wokingu loni během závodů v Rakousku a v Singapuru připravila sérii nových dílů, díky kterým se ze středu pole dostali dopředu, kde mohli ve druhé části sezóny bojovat s Ferrari a Mercedesy o pódiová umístění.

Letos si svou pozici drží, když se v úvodních podnicích před Mercedes dostala. Již při představení vozu MCL38 nicméně prozradila, že ve vývoji mají zajímavé věci, které nasadí až později - a první z nich se na něm objeví tento víkend.

Podle Stelly ale nepůjde o tak obrovský krok jako loni: "Toto vylepšení nebude tak velké jako ta dvě, která jsme minulý rok nasadili v Rakousku a v Singapuru, přesto půjde o slušný pokrok. Bude znatelný."

"Nemůžu toho říct více, jinak bychom se bavili už o číslech. A chci, aby ta zůstala důvěrná. Řekněme však, že zřejmě nebudou tak velká jako v Rakousku a Singapuru, přesto významná - pokud budou věci korelovat například s našimi očekáváními, s čísly z aerodynamického tunelu a z počítačovou simulací," přibližuje šéf McLarenu.

"Je to vždy velké jestli, protože i když byla korelace za posledních 12 měsíců dobrá, vždy jsou možná nějaká překvapení," poukazuje dále na úskalí omezeného aerodynamického vývoje monopostů F1.

K hlavním slabinám jejich loňského vozu patřily táhlé, pomalé zatáčky, vyšší opotřebovávání pneumatik a nižší aerodynamická efektivita. S MCL38 se trochu zlepšily, jsou však stále patrné a novinky připravované pro Miami by měly v těchto oblastech opět pomoci.

