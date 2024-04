McLaren doufá, že i letos dokáže ve vývoji předčit své soupeře. Kdy nasadí další novinky?

Stáj z Wokingu se minulý rok po mizerném začátku dokázala vypracovat ze zadních pozic dopředu a po sérii vylepšení získala od červencového závodu v Silverstone 9 pódiových umístění a dotáhla to nakonec až na 4. příčku mezi konstruktéry.

Po čtyřech podnicích sezóny 2024 ji patří dokonce 3. místo před Mercedesem, soupeři před ní však mají citelný náskok - kromě nejlepšího Red Bullu během zimy Ferrari dokázalo hodně přidat.

McLaren má ve vývoji několik zajímavých věcí, je však otázkou, zda to bude stačit na dostižení Scuderie: "Stává se z toho série vylepšení, jeden krok novinek stačit nebude, protože oni se budou také zlepšovat," popisuje Stella.

"Ale minulý rok jsme své soupeře ve vývoji dokázali předčit. v průběhu roku jsme získali v čase na kolo více než soupeři. Pro nás to tedy zůstává cílem," pokračuje šéf McLarenu.

McLaren by si chtěl vyšlápnout na druhé Ferrari | foto: McLaren

"Dokud vidíme, že to, co plánujeme nasazovat na trati, přináší výsledky, pak jsme spokojení, protože víme, že jsme ve své trajektorii, kterou považujeme za silnou trajektorii," pokračuje Stella v komentáři k postupnému vzestupu svého týmu.

Pokud by se jim letos povedlo získat třetí míst, jež momentálně okupují, považoval by to za velmi dobrý výsledek. Ale to neznamená, že se nepokusí dostihnout Scuderii před sebou.

"Existují tratě, na kterých to vypadá, že bychom si to mohli rozdat s Ferrari. Takže si pak říkáme: 'Proč to nezkusit?' Ale při vší úctě Formule 1 není o tom, co byste si přáli, zkrátka musíte co nejusilovněji pracovat," uvědomuje si 53letý Ital.

"Zkrátka se snažíte co nejlépe vyvíjet své auto, o víkendech dosahovat maximem, a potom uvidíte, jak na tom jste. Po Miami, až nasadíme určité novinky, zjistíme, o co vlastně můžeme závodit," přibližuje Stella termín dalšího očekávaného pokroku.