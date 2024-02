Mistrovský Red Bull vytahuje novou zbraň R20. Podaří se Neweymu opět zaskočit soupeře?

Rakouská stáj se svým novým autem pochlubila dnes při slavnostní prezentaci ve své továrně v Milton Keynes, Max Verstappen se Sergiem Pérezem jej přitom již v předchozích dnech otestovali v Silverstone.

Pokud jde o zbarvení, k žádnému překvapení nedošlo, stáj pokračuje ve svém tradičním modrém schématu. Vůz je však agresivnější, přepracovány byl bočnice i chlazení, které je zajišťováno vertikálními otvory pod horním okrajem bočnic.

"Vypadá trochu jinak. Myslím, že tým na to rozhodně trochu zatlačil proti loňskému roku, což je podle mě velmi pozitivní. Už se zkrátka těším do Bahrajnu na začátek testování a na to, až skutečně uvidím, čeho je auto schopno," popisuje úřadující šampion Max Verstappen.

Helmut Marko o výkonnosti nového vozu říká: "Ta se ukáže příští týden během testů v Bahrajnu. Můžeme už říct to, že auto je evolucí toho z předchozího roku, kdy jsme měli nejlepší balík. Pokud odstraníme několik slabin, tak by se toho nemělo moc pokazit. Ale kdo ví: třeba soupeři uspěli s nějakým zvláštním trikem při vývoji."



Fotogalerie: