Honda odhaluje ambiciózní cíl pro svůj návrat do F1 v roce 2026

Předchozí návrat do královské třídy motorsportu pro japonského výrobce moc slavný nebyl: McLarenu v letech 2015 - 2017 lety nebyl schopný dodat spolehlivou ani dostatečně silnou pohonnou jednotku, přestože od konstruktérů z Wokingu dostal obrovskou svobodu.

Po trpkém rozchodu se nakonec dočkal titulů s Red Bullem, z F1 se ale v roce 2021 nakonec stejně stáhl. Stáj z Milton Keynes stále využívá její přeznačené motory, od sezóny 2026 si však bude muset vyrábět své vlastní (i s pomocí nového partnera - amerického Fordu), zatímco Honda bude pohánět Aston Martin.

A rozhodně nečeká problémy, které zažívala před deseti lety. Jaké má ambice? "Být od roku 2026 dále mistry světa! víme, že to bude velmi náročné a že to není tak snadné, potřebujeme však dobré cíle, abychom s Aston Martinem předvedli co nejlepší výkon," odpovídá prezident Hondy Koji Watanabe.

Fernando Alonso dostane za záda v roce 2026 opět motor Hondy, podaří se mu s ním získat 3. títul? | foto: Pirelli

"Proto jsme si společně se Strollem a Tošihiro Mibem [výkonným ředitelem Hondy] stanovili cíl, abychom v tom roce zkrátka mířili na zisk mistrovského titulu. Ve skutečnosti to tak jednoduché nebude," uvědomuje si Watanabe.

Uvědomuje si, že to bude vyžadovat ještě spoustu úsilí, aby už za dva roky mohli porážet současnou špičku v podobě Red Bullu či Ferrari, kteří mají z posledních dekád závodění v F1 velké zkušenosti.

"Zřejmě nám [momentálně] něco schází, musíme ale jeden druhému říci, co to je. Z pohledu Aston Martinu, co mu schází u Hondy, a také co schází Aston Martinu. Jde o upřímnou komunikaci, abychom se společně stali špičkovým týmem," dodává prezident Hondy.