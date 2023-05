Honda se vrací do F1, motory bude dodávat Aston Martinu

Japonská automobilka oznámila v roce 2020 svůj konec, od té doby pomáhá připravovat pohonné jednotky Red Bullu, s nímž na svůj první titul dosáhl Max Verstappen o rok později. Její budoucnost v F1 byla nejistá poté, co se Red Bull dohodl na budoucí motorové spolupráci s Fordem.

Vedení Hondy se nyní opět rozhodlo pro návrat do F1, tentokrát s Aston Martinem, jenž letos udivuje svým pokrokem - v šampionátu za sebou drží Ferrari i Mercedes, s nímž mu skončí smlouva na dodávku motorů v roce 2025.

"Naše budoucí tovární partnerství s Hondou je jedním z posledních dílů puzzle, který zapadá do ambiciózních plánů Aston Martinu ve Formuli 1," potvrzuje výkonný ředitel týmu Martin Whitmarsh.

Fernando Alonso se nyní snaží pomoci Aston Martinu k vítězství | foto: Aston Martin

Globální ředitel Hondy Tošihiro Mibe vysvětluje: "Jedním z klíčových důvodů naše rozhodnutí přijmout novou výzvu v F1 je to, že královna světového závodění usiluje o to, aby se stala udržitelnou závodní sérií, což zapadá do směrování Hondy mířící k uhlíkové neutralitě. Stane se tak platformou, která umožní vývoj našich elektrifikovaných technologií."

"Věříme, že technologie a know-how získané v této nové výzvě mohou být potenciálně přímo uplatněné v hromadné výrobě elektrických vozidel jak jsou elektrické vlajkové sportovní modely a elektrifikované technologie v různých oblastech včetně eVTOL, což v současnosti zkoumáme a vyvíjíme," pokračuje.

Honda věří, že po titulech s Red Bullem v letech 2021 a 2022, bude v takových úspěších pokračovat s novým partnerem: "Momentálně pracují na různých opatřeních pro posílení týmu a usilují o vítězství v šampionátu F1.

Protože si velmi cení naší technologie F1 pohonných jednotek a my se můžeme ztotožnit s jejich upřímným přístupem a také silnou vášní pro vítězství, rozhodli jsme se pro vzájemnou spolupráci a boj o mistrovský titul jako Aston Martin Honda," dodává prezident Hondy Koji Watanabe.