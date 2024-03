Tři tréninky, tři vítězové - v posledním překonal soupeře Sainz jr.

Ostatně tomu napovídal i začátek posledního tréninku, kdy místo výjezdu na trať dobrá polovina startovního pole postávala v boxech a do kokpitů se nijak nehnala (Sainz jr., Sargeant, Albon, Piastri a další). Další seděli za volanty, ale svorně vyčkávali. Ricciardo dokonce stihl prohodit pár slov se sirem Jackie Stewartem, nejstarším žijícím mistrem světa.

Nakonec ve dvacetistupňovém horku a trať sálající 34°C při vlhkosti vzduchu 32 % a větru vanoucím rychlostí 12,6 km/h vyrazil po šesti minutách jako první Lewis Hamilton, samozřejmě na nejměkčí směsi ze škály C3-C1. Tím také stanovil maximum časem 1:32,733, což ovšem byl výkon o cca 1,5 vteřiny pomalejší než v předchozím tréninku. Ale po dalších X minut se k němu nikdo nepřidal.

Teprve po dalších šesti minutách se na trať vydali piloti Ferrari, u nichž byl v boxu na návštěvě Jean Alesi. Poté se na okruh vydali Zhou, Bottas a Albon a trať se začala zaplňovat. Leclerc si pro nějaký čas uzmul vedení (1:32,677), aby ho o něj vzápětí připravil Magnussen (1:32,440). Po čtvrthodině už po Sakhiru kroužila polovina vozů. Mezi nimi i diskutovaný Pérez, ale z pohledu do kokpitu bylo zjevné, že se s vozem značně pere, což dokládal i čas.1:33,365.

O další zlepšení se postaral Stroll (1:32,327), ale toho velmi rychle sesadil z průběžného vedení Russell (1:31,821) a jako první prolomil hranici 1:32,0. Kdo by však čekal, že se do popředí dostane při prvním výjezdu Verstappen, mýlil by se (1:33,215). Polepšil si Leclerc, ale poté třemi nejrychlejšími sektory zabodoval Alonso - 1:31,582. V polovině tréninku jsme se dočkali i doposud odpočívajících vozů Visa App RB a Alpine.

Max Verstappen zatím není prorokem (ilustrační foto) | foto: Red Bull Content Pool

Druhá polovina tréninku

Polovina pilotů si zajela odpočinou do boxů a rozhodně se nečekalo umístění Red Bullů (Verstappen 14., Pérez předposlední). Hamilton si zkusil výjezd na trať, ale v zatáčce 11 se ocitl hluboko za okrajem trati, a tak se vrátil k mechanikům. Překvapivě dobrý čas vytáhl Cunoda a průběžně stanul na 4. místě, zatímco Piastri avizoval nějaké drobné potíže a čekal v boxech.

Je neuvěřitelné, že po dvou třetinách tréninku jsou tři nejslabší týmy Sauber, Alpine a - Red Bull! Štěstí zkusil Russell, ale k Wolffově nelibosti byl přesně o 1,1 horší prvního času. Piastri už zažehnal potíže, ale jeho čas 1:33,322 se řadil k nejhorším. Ostatně všechny další pokusy v prostřední třetině tréninku s výjimkou Cunody byly u všech měřených výsledků horší. Oba Red Bully tuto část využily ke zkoušce tvrdých pneumatik.

Na úvod poslední čtvrthodiny ale Pérez vycenil zuby a posunul se do průběžného vedení 1:31,248 při všech fialových sektorech. Verstappen ho následoval vzápětí a hozenou rukavici zvedl - kolegu o 186 tisícin překonal. Ovšem v závěru tréninku se začalo masivně zrychlovat - časy si výrazně zlepšili piloti McLarenu i Aston Martinu - Alonso se opět vrátil do čela. Norris ovšem po zajetí kvalitního času musel kvůli potížím s elektronikou opět zajet do boxů. Verstappen se Alonsovi nedokázal revanšovat (1:31,246) a tristně nyní působí piloti Ferrari - oba vozy v druhé desítce!

Pomalu se blížíme k závěru tréninku - ode dna se odpoutal Gasly (1:32,382) i přes masivní chybu v zatáčce 4 a dobře se vedlo i Hülkenbergovi, jenž pronikl do TOP 10. Ovšem zčistajasna zaútočil Sainz jr. a překonal o 141 setin svého krajana. Hamiltonovi se rychlé kolo vůbec nepovedlo (1:31,975) a ve hře ještě zůstal Leclerc - tomu se povedlo poskočit z prozatímního 15. místa na čtvrtou příčku - ovšem nebylo možné přehlédnout pár chybiček - pilot si stěžoval, že byl v poslední zatáčce oslněn.

Po zkusmých startech a nácviku výměny pneumatik už se piloti mohou chystat na kvalifikaci - ta začíná za dvě a půl hodiny.

Zhodnocení

Před kvalifikací není stále nic jasné - snad jen to, že Saubery s Alpine nadále zůstávají na chvostu startovního pole. Red Bull se opět výrazněji neprosadil, třebaže to tak jednu chvíli vypadalo, ovšem houpačku potvrdil i výkon Hamiltona - vitěz předchozího tréninku se nevešel ani do TOP10. Nadějně se prezentoval i McLaren, ale vrásky mu nejspíš působily soustavné technické potíže.

GP Bahrajnu (Bahrain International Circuit) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:30,824 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:30,965 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:31,062 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:31,094 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:31,118 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,190 7. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:31,210 8. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:31,248 9. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:31,278 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:31,396 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:31,449 12. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:31,452 13. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:31,631 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:31,671 15. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:31,965 16. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,000 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:32,096 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:32,124 19. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:32,125 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:32,382

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ