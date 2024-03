Shrňme si události: Horner coby lilie, Pérez je pomalu v červené knize

Stává se, že i ve světě F1 se sáhne po tématech lehce bulvárních, zrovna tak najdeme dost názorů na to, jak se bude šampionát už nikoli ťukající, ale přímo bušící do dveří, asi dopadne. Vybavím si dávný případ, kdy ještě olbřímí samočinný počítač (ano, tak se jim doopravdy říkalo) dostal data, zchroustal je a vyplivl jméno očekávaného mistra světa 1977: Mario Andretti. Z toho plyne, že i AI - byť v plenkách - se sem tam může i seknout.

Christian Horner s manželkou Geri Halliwell | foto: FIA

Celebrity se chovají slušně

Svět se pomalu zaobíral prvními výsledky tréninků na trati Sakhir, ale pořád to bublalo v zákulisí. Kdo by však čekal, že kývající se židle pod šéfem Red Bullu Christianem Hornerem zůstane i nadále vratká, prohrál by případnou sázku. Protože podnik (nikoli tým F1) vše uzavřel s očekáváným výsledkem: "Nezávislé vyšetřování po obvinění pana Hornera bylo ukončeno a společnost Red Bull oznamuje, že stížnost byla zamítnuta s tím, že vyšetřování bylo objektivní, důkladné a nestranné." K tomu se váže dodatek, že ona nejmenovaná slečna, paní či dáma může proti závěrům komise podat odvolání.

Už se ví, že Christian měl oné tajemné ženě posílat nevhodné textové zprávy či dokonce fotografie. Taktéž se ale spekuluje, že šlo o vnitrofiremní puč, jehož cílem bylo Hornera sesadit. Britský list The Guardian totiž naznačil, že celé vyšetřování, uzavřené prostým konstatováním jako ze známého italského filmu L'istruttoria e chiusa: dimentichi! (Vyšetřování skončilo, zapomeňte!) z roku 1971 přináší spíš více dohadů než uspokojení. "Pořádné vysvětlení celého případu by určitě prospělo, takhle vše spíš nahrává oné konspiraci, rychle se šířící paddockem F1, že nešlo o nic jiného než mocenskou hru, jejímž cílem bylo když ne přímo Hornera z jeho postu odstranit, tak alespoň omezit jeho pravomoci," dodává The Guardian.

Zato tady se židle otřásá

Kolik debat týkající se Sergia Péreze a jeho postu vedle Maxe Verstappena už jsme četli? Nebylo jich málo a v podstatě se stále hlasitěji hovoří, že i přes nezpochybnitelné výsledky to Mexičan má nahnuté. Podle vedení musí "Checo" zabrat a to důkladně - post vicemistra a jedno dvě vítězství jsou pořád málo. Když opravdu dokáže, že je hoden své pozice v týmu, může počítat i s ročníkem 2025 v barvách nápojového giganta. Prozatím to však vypadá, že je na čelní stránce Červené knihy ohrožených pilotů formule 1.

Sergio Pérez se coby týmová dvojka drží neobvykle dlouho | foto: Red Bull Content Pool

Ono je ale všechno tak trochu postavené na hlavu. Ať už Sergia máte rádi nebo vám nesedí, tak způsob, jakým se s ním jedná, je značně tristní. Na jednu stranu mu tým vytýká, že se výkonnostně Verstappenovi nerovná, ale kdyby se tak stalo a on ohrožoval stájovou stálici, asi by dostal dost krutě přes prsty. Stačí si vzpomenout na rok 2022 a GP Brazílie, jak s ním Max naložil. Když vás pak tým převážně kritizuje a zpochybňuje vaše působení, nálada a rozpoložení nebude ideální, z čehož pak mohou plynout chyby a přemotivovanost (vzpomeňme na loňské Mexiko).

Pérez na jednu stranu ví, že v lepším týmu se nejspíš už neocitne, na druhou stranu když ještě před prvním závodem dostane pomyslnou žlutou kartu a de facto ultimatum, jak se vše asi bude vyvíjet. Nakonec renomovaný britský novinář Joe Saward už naznačil, že v Red Bullu myslí na zadní vrátka i kolečka dohromady: "Dobře informované prameny se domnívají, že Ricciardo má v kontraktu s týmem Visa Cash App RB klauzuli, podle níž může po úvodních závodech přejít k Red Bullu, což záleží na Pérezových výkonech. Dokonce by údajně dostal trojnásobný plat a jeho místo by připadlo nikoli Pérezovi, ale Liamu Lawsonovi." Což by potvrzovalo další informační ševelení, že ve hře je Mexičanovo "akceptované" propuštění po GP Monaka.

Ať je to jak je, například v druhém tréninku se Sergio příliš nepředvedl, na druhou stranu se pořád bavíme o přípravách na první závod. Jak vidno, monoposty se ještě neseřadily na startovním roštu k úvodní Grand Prix a příznivci F1 mají co řešit. Co na to říká naše fanouškovská obec?