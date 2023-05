Ferrari na úvod v Monaku nejrychlejší. Mercedes nasadil velké vylepšení, McLaren v nových barvách

Na nejpomalejší okruh kalendáře přivezlo Pirelli ty nejměkčí směsi ze své nabídky (C3 - C5), aby vozy měly co nejlepší přilnavost. Opotřebení zde nebývá problém, během velké ceny si většina pilotů obvykle s přehledem vystačí s jedinou zastávkou. Teplota vzduchu ve 13:30 dosahovala 26 °C, asfalt byl sluncem rozehřátý na 47 °C.

Na trať jako první vyrazil druhý muž šampionátu Pérez, hned jej následovalo dalších 19 monopostů. Největší pozornost budí Mercedes s novým aerodynamickým balíkem: zahodil své ultra-úzké bočnice a nasadil klasickou verzi inspirovanou tvary Red Bullu. Kvůli rozsahu přestavby se zcela novým předním zavěšením někteří inovovaný vůz označují jako W14-B.

"Nepůjde o žádný zázračný díl - z mé zkušenosti takové v našem sportu neexistují. Doufám, že našim pilotům poskytnou stabilnější a předvídatelnější platformu. Pak na tom budeme moci v dalších týdnech a měsících stavět," popisuje šéf týmu Toto Wolff.

Nové bočnice Mercedesu | zdroj: Getty Images

Piloti se ihned vrhli do měřených kol, domácí Leclerc se po 5 min dostal na 1:15,931 min, zatímco Pérez si stěžoval na potíže se spojkou a zmizel v boxech, nad ovladatelností svého Red Bullu lamentoval také úřadující šampion Verstappen.

Novinky po delší pauze nasadily i další týmy, byť Monako není nejlepším okruhem pro jejich otestování. McLaren nastoupil v nových barvách určených pouze pro tento závod: černou barvu nahradila bílá. Připomíná tři různá zbarvení, které tento víkend používá v americkém Indy 500 (černý nos jako vzpomínka na vítězství vozu F1 GTR v Le Mans v roce 1995).

Ferrari se po čtvrthodině usadilo na čele s oběma vozy: Leclerc 1:14,562 min a Sainz 1:14,770 min, třetí Verstappen ztrácel necelé čtyři desetiny (1:14,946), za ním se držely oba Aston Martiny. Scuderia však byla na C4 směsích, zatímco ostatní kroužily na tvrdých C3 pneumatikách.

Po 20 min se Stroll dotkl zdi, bez viditelného poškození nicméně pokračoval, Sainzovi se přitom podařilo zrychlit na 1:14,401 min a 1:14,245 - nejrychlejší čas úvodního tréninku minulý rok stanovil Leclerc na 1:14,531 min.

Po přechodu na stejnou směs se před piloty Ferrari protlačil Hamilton (1:14,035). Třetí příčku za Sainzem v polovině tréninku okupoval Verstappen, ten však ani po změně nastavení nebyl se svým vozem moc spokojený. Důvěra v auto přitom v Monte Carlu znamená hodně.

Hülkenberg v 35. minutě dostal v šikaně za tunelem smyk a narazil levou zadní částí vozu do svodidel. Došlo k defektu pneumatiky a zřejmě k poškození poloosy. Nico dojel do boxů po svých, mechanici se ihned vrhli na inspekci. Na okruhu byly kvůli úlomkům vyvěšeny červené vlajky.

Provoz byl po 2 min obnoven, Hamiltona (1:13,907) těsně stínoval Alonso (1:14,035), který dobře ví, že pokud by letos někde mohl porazit Red Bully, pak je Monako jeho nejlepší příležitostí.

V závěru pilot ještě přidali a do čela se dostal Sainz (1:13,690) na středně-tvrdých pneumatikách, Alonso po rekordu v 1. sektoru zaostával o jen o 2 setiny. Postěžoval si přitom na to, že mu Pérez neuhnul ze závodní stupy, zatímco on jej předtím ve svém pomalém kole pustil.

Snažení všech 4 min před koncem ukončil havárií v 1. zatáčce Albon, trénink byl kvůli tomu předčasně ukončen. Nejrychlejší čas zůstal Ferrari, druhou příčku udržel Alonso s Aston Martinem před Hamiltonem s notně vylepšeným Mercedesem. Red Bully zatím zaostávají - schyluje se k jejich porážce?

GP Monaka (Circuit de Monaco) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:13,372 2. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:13,710 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:14,035 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:14,038 5. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:14,093 6. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:14,244 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:14,467 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:14,585 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:14,653 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:14,666 11. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:14,718 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:14,725 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:14,820 14. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:14,866 15. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:15,066 16. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:15,083 17. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:15,192 18. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:15,557 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:15,684 20. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:15,785

