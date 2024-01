"Obrovská ztráta pro F1." Mistr světa reaguje na překvapivý odchod Steinera

Americká stáj ve středu oznámila, že Steiner letos nebude pokračovat ve své dlouholeté roli šéfa týmu, do kterého nastoupil v roce 2016. Majitel Gene Haas se rozhodl přikročit k velkým změnám po náročných sezónách, v nichž se ocitli na dně tabulky. Na jeho post jmenoval šéfinženýra Ajaa Komatsu.

"Rád bych vyjádřil své poděkování Güntherovi Steinerovi za veškerou jeho tvrdou práci v posledním desetiletí a popřál mu vše nejlepší do budoucnosti. Při postupu naší organizace kupředu bylo jasné, že musíme zlepšit naše výkony na dráze. Ve jmenování Ajaa Komatsu šéfem týmu máme v zásadě inženýrství v srdci našeho managementu," vysvětloval Gene Haas.

Steiner si během svého působení v padoku získal velkou popularitu mezi fanoušky díky své upřímnosti a také díky dokumentární sérii Drive to Survive, kterou odvysílala společnost Netflix.

Haas skončil v loňském šampionátu F1 s 12 body poslední | foto: Haas F1 Team

"Günther se stal celebritou díky seriálu Netflixu a jeho natáčení v zákulisí. Je obrovskou osobností, velmi rozhodnou, sebevědomou a jistou tím, co říká. Možná je to součástí mixu," popisuje Hill.

"Chce vítězit. neznám skutečné důvody jeho odchodu, ale jde o obrovskou ztrátu pro sport, protože ho fanoušci měli rádi. Přitahoval lidi, byl otevřený, nicméně nezískal výsledky, které si Gene Haas přál," hodnotí dále bývalý mistr světa F1.

"Günther byl jedním z mozků, které daly celou věc dohromady, Gene byl v podstatě investor. Mohli byste říci, že šlo o jeho tým, ale nevlastnil ho. Získal si spoustu pozornosti, která ho možná rozptylovala.

Hovořilo se o jeho TV sérii, která se plánovala, a to bylo zřejmě pro některé lidi příliš. Pro šéfa týmu musí být hlavní prací a předmětem soustředění to, co děláte. Ale nebyla to jeho chyba, že byl populární a stal se celebritou," domnívá se Hill.