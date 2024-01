Mercedes bude pohánět Williamsy i v nové éře F1 od roku 2026

Odolal tak vábení vracející se Hondy či nově příchozího Audi. Obě strany navázaly spolupráci již na počátku hybridní turboéry v sezóně 2014. Tehdy Williams díky motorům bojoval na čele startovního pole, mezi konstruktéry skončil ve dvou sezónách po sobě na třetím místě a získal 16 pódiových umístění.

Nyní budou pokračovat po další velké změně v roce 2026, kdy se v F1 začne používat 100% udržitelné palivo, sníží se spotřeba a společně se zrušením motorgenerátoru pro rekuperaci tepelné energie (MGU-H) se zvýší podíl elektrické složky na výkonu (MGU-K ze 120 na 350 kW).

"Užíváme se dlouhotrvajícího partnerství s Mercedesem a jsme nadšení z toho, že tuto spolupráci budeme moci prodloužit i v další éře Formule 1," popisuje šéf Williamsu James Vowles, jenž do Grove přišel před rokem právě od Stříbrných šípů.

We are delighted to continue our partnership with Mercedes-Benz into the new era of Formula 1 from the 2026 season onwards 🤝