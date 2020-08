Haas sice hovoří o odchodu, ale Steiner to tak tragicky nevidí

Několik posledních měsíců panovalo v americké stáji krajně napjaté ovzduší. Dokonce probleskly zprávy, že Haas nejspíš vůbec nebude ratifikovat Convention de la Concorde a arénu F1 opustí. Nyní se zdá, že krize je zažehnána a Haas & his boys zůstanou v F1 dalších pět sezón.

Jenže šéf týmu Günther Steiner v rozporu z tvrzením majitele stáje Gene Haase neoplývá takovým optimismem. Podle jeho názoru je setrvání Haasu ve Formuli 1 podmíněno hned několika aspekty, mezi nimiž se na prvním místě vyjímá - jaké to překvapení - finanční stránka. Steiner se domnívá, že pokud budou nadále panovat obdobné podmínky, zlomí to Haasu vaz.

"Zodpovědně říkám, že bude mnohem obtížnější, vlastně téměř nemožné, zůstat v F1, pokud nebude existovat šance na větší konkurenceschopnost a ruku v ruce s tím porostou finanční nároky. Jistě, větší výdaje vždy pomáhají, protože rozdíl mezi tím, co utratíte a co získáte, se snižuje. Podle mého názoru bez těchto dvou změn bude velmi obtížné, aby tu Haas byl i do budoucna," vysvětlil Steiner svou vizi ohledně financí a snažil se poněkud otupit slova o odchodu, o němž se ale Gene Haas několikrát zmínil.

Poslední výsledky nedávají Steinerovi a Haasovi moc důvodů k radosti | foto: Haas F1 Team

Klíčovým faktorem je podle Steinera marketingové zviditelnění společnosti Haas skrze F1. "Myslím, že hlavním přínosem je zjištění, že působí v F1 a toto spojení ho popularizuje celosvětově. Pokud se nad tím pozastavíme, to, co jsme absolvovali za posledních pět let určitě společnosti Haas Automation prospělo. Což byl také hlavní důvod. Chce to pak ještě další záležitosti, včetně Convention de la Concorde, vyrovnanějších rozpočtů a odměn, aby byl přesvědčen, že tu má nadále zůstat," vysvětlil Steiner a dodal, že bez tohoto procesu nejenže nikdo nový do F1 nepřijde, ale zřejmé neschopnosti dotáhnout se do středu pole mohou některé stáje odejít. Jako třeba Haas. Bojí se tohoto kroku Steiner?

"Strach je příliš silné slovo. Spíš bychom se měli zaměřit na řešení stávajících problémů. Lidé jako Gene Haas jsou stále přesvědčeni, že F1 je pro ně dobrá investice. Stále tvrdě pracujeme a nepřipouštím si žádné starosti, protože jakmile se začnete bát, učiníte emotivní rozhodnutí, která mohou být chybná. Gene měl několik dobrých nápadů a jenom se snažil najít cestu, jak je do Convention de la Concorde zakomponovat, především otázku financí. To jsme udělali, proto jsem se nikdy nebál. Spíš jsem si říkal, jak se dokážeme s tou situací vyrovnat. Kdyby nic nefungovalo, už by tu Haas nebyl. Pokud by to pro něj marketingově nemělo význam, odešel by. Takže ve skutečnosti jsem na strach nemyslel, jen jsem tvrdě pracoval a snažil se učinit vše pro to, aby Haas pokračoval," uzavírá Steiner.