Úvodní trénink v Abú Zabí patřil Russellovi, nastoupilo do něj 10 nováčků

F1 týmy musí během letošní sezóny nasadit do hry alespoň dvakrát některého ze svých mladých jezdců, proto hned devět týmů nasadilo do úvodního tréninku deset nováčků - Red Bull jim dal k dispozici oba vozy, zatímco AlphaTauri zůstala u závodních jezdců.

Na dráze díky tomu Isack Hadjar (Red Bull) nahradil Maxe Verstappena, Jake Dennis (Red Bull) Sergia Péreze, Frederik Vesti (Mercedes) Lewis Hamiltona, Robert Shwartzman (Ferrari) Charlese Leclerca, Pato O'Ward (McLaren) Landa Norrise, Felipe Drugovich (Aston Martin) Fernanda Alonsa, Jack Doohan (Alpine) Estebana Ocona, Zack O'Sullivan (Williams) Alexandera Albona, Theo Pourchaire (Alfa Romeo) Zhoua Guanyu a Oliver Bearman (Haas) Nica Hülkenberga.

Na trať vyrazil jako první Lance Stroll a Felipe Drugovich s Aston Martinem, na voze měl soustavu Pitotových trubic pro měření proudění kolem vozu. Kanaďan na středně-tvrdých pneumatikách najel hned do měřeného kola: 1:31,035 min.

Dennis si stěžoval na uvolněnou přilbu a Russell po předvedení nejrychlejšího času (1:27,673) na chování svého Mercedesu: "Něco s řízením není úplně v pořádku." V polovině se opět zlepšil na 1:26,313 min, nejblíže mu byl Stroll s Aston Martinem, jeho ztráta ale již přesahovala 9 desetin.

McLaren v Abú Zabí oznámil prodloužení dlouhodobé spolupráce se Stříbrnými šípy - jejich pohonné jednotky bude odebírat i po změně motorových pravidel v sezóně 2026 až do roku 2030!

Pourchaire upozorňoval inženýry Alfa Romeo na to, že kvůli "šíleným" dotekům podlahy z vozovkou přichází v zatáčkách náhle o přítlak a málem vylétl z trati, zatímco Doohan se těsně vyhnul kontaktu se Sargeantovým Williamsem, který odbočoval do boxů: "Málem jsem zažil největší nehodu ve svém životě." Komisaři se tímto incidentem ještě budou dodatečně zabývat. Divoký průjezd poslední zatáčkou jako v rallye předvedl Stroll, jemuž zezadu nečekaně foukl vítr.

