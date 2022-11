První trénink ovládly Mercedesy, Ferrari je blízko. Zapojilo se 8 nováčků, McLaren s novým zbarvením

Do prvního tréninku nasadilo 80 % týmů své nováčky či či rezervní piloty: Jack Doohan (Alpine), Felipe Drugovich (Aston Martin), Pietro Fittipalid (Haas), Robert Kubica (Alfa Romeo), Liam Lawson (Red Bull) Patricio O'Ward (McLaren), Logan Sargeant (Williams) a Robert Shwartzman (Ferrari).

Jako první se na dráze objevil Drugovich následovaný McLareny, které si pro poslední závod připravily speciální černé zbarvení. "Něco se děje s autem," reportoval ale problém s hydraulikou zmatený O'Ward pomalu jedoucí po dlouhé zadní rovince. Tým jej do boxů povolal předčasně, vypadalo to na nějakou systémovou závadu v garáži (výpadek elektřiny pro ohřívače pneumatik).

První měřený čas i po 4 minutých připsal čerstvý vítěz závodu George Russell: 1:30,832 na tvrdých pneumatikách (C3). Pirelli přivezlo do Abú Zabí ty nejměkčí směsi ze svého portfolia, tj. C3 - C5. Pilota Mercedesu brzy překonal Ocon: 1:29,494 min.

Pérez na měkkých pneumatikách se dostal na 1:28,926 a 1:27,853 min a po první třetině vedl před Leclercem (1:27,917) a Lawsonem (1:28,478), jenž si v posledním sektoru stěžoval na nedotáčivost vozu stejně jako Verstappen před týdnem v Brazílii

V polovině dostal smyk s otočkou o 360 ° na konci cílové rovinky Sargean. Williams naštěstí přitom nerozbil, skončil pár centimetrů před zdí, musel však s poškozenými pneumatikami zpět do boxů.

