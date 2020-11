Tureckou klouzačku v 1. tréninku ovládl Red Bull, Ferrari ve formě

Dopoledne začalo za slunečného počasí, teplota vzduchu dosahovala 14 °C, asfalt 19 °C. Jako první vyrazil na trať v 9:00 h našeho času Verstappen následovaný dvěma McLareny. "Je to jako jízda na ledě," konstatoval Max.

"Ještě horší než na ledě," doplnil Norris. Není divu: Pirelli přivezlo to nejtvrdší ze svého portfolia, směsi C1 - C3, nový asfalt, v noci bylo vlhko a teploty po ránu jsou pořád nízké. Povrch se však bude velmi rychle vyvíjet a časy se zlepšovat.

Vettel po 5 min zajel měřené kolo (2:01,145), ale provoz byl hned přerušen. Na vině byl kužel, který odstřelil daleko do trávy. Po 7min přestávce se pokračovalo.

Russell dostal před tréninkem nový motor, což znamená, že bez ohledu na své výtečné kvalifikační výkony bude v neděli startovat po první motorové penalizaci zezadu.

Po 20 min se na čele objevil Bottas s časem 1:44,948 min, o 16 sekund rychleji než Vettel před chvíli. Evidentně ho taky trápila nízká přilnavost trati, ta byla horší než za mokra.

Po půl hodině se zapsal také Räikkönen, jenž zvládl kolo za 1:55,022, Verstappen za 1:50,118 a Sainz za 1:54,905, zatímco se Bottas zlepšil na 1:43,009 min.

V polovině tréninku se na první místo vyšvihl Verstappen - 1:41,741, třetí byl Leclerc 1:43,297 min. Časy byly nicméně pořád dost pomalé. McLaren v telemetrii zaznamenal problém u Sainze (1:46,462), proto jej stáhl do boxů: "Musíme pochopit některé věci u motoru," oznámil mu inženýr.

AlphaTauri měla v posledních dvou závodech třetí až čtvrté nejrychlejší auto, jak se jí povede tento víkend? Čtvrtý z Imoly Kvjat zde nikdy nezávodil v žádné kategorii, dle svých slov neměl čas si okruh vyzkoušet ani na simulátoru, opravdu tedy začíná od nuly. Gasly, který skončil v Portugalsku pátý, se roztočil v 1. zatáčce, bez poškození však pokračoval.

Souboj o nejrychlejší čas nevzdával Bottas (1:40,806; 1:39,204 a 1:38,915), jeho týmový kolega byl po hodině stále bez měřeného kola, jelikož mu Mercedes měnil nastavení. Tempo držel Verstappen (1:38,915 a 1:37,151), ale také oba piloti Ferrari - Leclerc (1:38,409) s Vettelem (1:38,833).

Sainz po 70 min znovu vyrazil z garáže, svůj vůz však musel kvůli poruše odstavit na trati, komisaři sáhli po virtuálním safety caru. "Měli jsme před chvíli elektrickou závadu na pohonné jednotce. Kluci v boxech posledních 10 min tvrdě pracovali na jejím odstranění. Znovu jsme to zkusili, ale žel jsme to nedokázali opravit. Musíme to tedy pečlivěji do detailu zanalyzovat, až budeme mít auto zpět," vysvětluje šéf týmu Andrea Seidl.

V závěru se na první místo dostal Leclerc (1:35,507), Vettel s druhým Ferrari ztrácel pouhou desetinu (1:35,620). Hamilton se po změně nastavení rozjížděl pomaleji (1:43,650 a 1:40,225), zatímco Verstappen (1:37,151) si stěžoval na špatné fungování svých brzd - při zpomalování do závěrečné šikany si probrzdil pneumatiku.

V samotném závěru se na 1. příčku propracoval Verstappen (1:35,077) s Albonem (1:35,318), Hamilton se moc nesnažil: "Není žádná přilnavost, nemá to smysl zkoušet starty," zatímco Bottas skončil v hodinách. Rozdíly jsou mezi týmy velké a časy kvůli podmínkám (zejména kluzkost trati) nereprezentativní (rychlost odpovídá vozům GP2 z roku 2011), zatím z nich nelze nic moc usuzovat.

GP Turecka (Istanbul Park) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:35,077 2. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:35,318 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:35,507 4. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:35,543 5. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:35,620 6. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:36,738 7. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:37,216 8. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:37,503 9. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:37,629 10. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:38,428 11. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:38,508 12. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:38,612 13. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:39,484 14. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:40,025 15. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:40,225 16. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:41,035 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:41,854 18. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:45,156 19. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:46,462 20. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:49,256

