Ocon vysvětluje, proč neuposlechl příkaz: "Drž pozici"

Francouz předvedl výborný výkon, když se ze 16. místa na roštu dostal v neděli až na čtvrtou příčku. Během přímého přenosu jsme mohli vidět, jak přitom předjel svého týmového kolegu těsně poté, co obdržel pokyn, aby zůstal za ním.

I když je mezi ním a Gaslym situace napjaté, tak tvrdí, že za tím není žádná rebelie z jeho strany: "Myslím, že Pierre byl v tu dobu na starších pneumatikách a mě bylo řečeno: 'Drž pozici," vrací se Ocon ke sporné situaci.

"Ale já jsem zároveň nevěděl, že to bylo: 'Drž pozici.' Slyšel jsem jenom: 'Pozici,' protože jsem v podstatě prováděl ten manévr, když jsem dostal pokyn. Pokud by mě tým požádal o to, abych mu pozici vrátil, ihned by to udělal," vysvětluje 27letý jezdec.

P16 👉🏼 P4!!!! VIVA LAS VEGAS!! pic.twitter.com/TXz6IkVVEG — Esteban Ocon (@OconEsteban) November 19, 2023

Víkend pro něj po zpackané sobotě nakonec tedy skončil velmi dobře: "Pocity byly šílené. Po kvalifikaci jsem na tom byl asi nejhůře v celé sezóně. Byl jsem velmi, velmi zklamaný." V závodě se ale posouval stále dopředu a skončil těsně pod pódiem (po penalizaci Georgea Russella čtvrtý), zatímco Gasly startující ze 4. místo skončil mimo body na 11. příčce.

"Šest závodů po sobě, řekl bych, že od Singapuru, jsme si moc neoddechli. Zažívali jsme různé druhy incidentů a těžké závody. Ale nikdy jsme nepřestali věřit v to, že jako tým odvádíme dobrou práci a že to přijde. Akorát to chvíli trvalo," popisuje Ocon.

V šampionátu mu s 58 body patří 12. místo hned za svým týmovým kolegou, jenž jich má na svém kontě o 4 více. Mezi konstruktéry je Alpine v 'Území nikoho' - pátý Aston Martin má před posledním závodem náskok 153 bodů, sedmý Williams jich má naopak o 92 méně.