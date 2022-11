Gasly je rychlejší než Piastri, myslí si šéf Alpine

Stáj podle něj měla záměr poskytnout Piastrimu místo, které uvolnil Fernando Alonso, jenže Australanovi opomněla říct, že s nim počítá. Ten neváhal a svou budoucnost si zajistil smlouvou s McLarenem, kde nahradí Daniela Ricciarda.

Naštvané vedení Alpine si nechtělo talentovaného mladého jezdce nechat uniknout, proto hnalo případ k soudu FIA, ten však prohlásil, že z pohledu práva je vše v pořádku. Piastri se nyní těší na svůj s McLarenem příští rok po boku Landa Norrise.

Gasly má více zkušeností a je rychlejší než Piastri

Nyní se Szafnauer vrací k divokému létu a chybě, kterou udělali: "Mysleli jsme si, že Oscar má s námi platnou smlouvu a Komise pro uznávání kontraktů řekla něco jiného. Byl to proces, kterým jsme museli projít. Museli jsme s tím jít k té komisi a získat rozhodnutí. Víte, to je život, proto máte orgány, které to posuzují, pokud to obě strany vnímají odlišně."

Zazáří Gasly po boku Ocona u Alpine? | foto: Red Bull Content Pool

Poté otáčí a uvádí, že je vlastně rád za to, jak soud dopadl poté, co získali posilu z AlphaTauri: "Podívejte, uvidíme, jak si povedeme příští rok. Mám radost z toho, že naše jezdecké složení Esteban [Ocon] a Pierre [Gasly] je lepší, než by bylo, kdybychom případ vyhráli. [Gasly] má více zkušeností a je stále mladý. A čas ukáže, ale podle mě je rychlejší" než Piastri.

Lepší než s Alonsem?

Na otázku, zda Ocon s Gaslym vytvoří ještě lepší jezdecký pár než letos s Alonsem, se kterým získali čtvrtou příčku mezi konstruktéry, šéf Alpine odpovídá: "To je dobrá otázka. S Fernandem jsme měli skvělé jezdecké složení, odvedl báječnou práci a je stále super rychlý."

"Nevím, kdy Fernando zvedne svou ruku a řekne, že je čas odejít. Nevím, kdy to nastane, to je pro mě těžké říct. S naším jezdeckým složením jsem spokojený, ale zeptejte se mě příští rok touto dobou a odpovím vám," vysvětluje Szafnauer.