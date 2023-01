Grosjean varuje Alpine před rivalitou Gaslyho a Ocona: Může to skončit zle

Grosjean volbu Gaslyho chápe, bývalý jezdec Haasu či Lotusu si myslí, že jeho krajan patří mezi nejlepší jezdce v pomyslném středu pole. Zároveň však varuje před možnou eskalací napětí, která může mezi Gaslym a Oconem nastat. Zvlášť když oba měli mezi sebou v minulosti vyhrocené vztahy.

„Nebudu lhát, může to skončit dost špatně. Oba budou chtít být nejlepším francouzským pilotem na roštu, takže čekám velkou rivalitu. Může to fakt být dost zlé. Alpine jde s jejich společným angažováním do rizika," je přesvědčen Grosjean. Zároveň však věří, že oba jsou již vyspělejší než před lety. „V minulosti nebyli nejlepšími přáteli, ale myslím, že už vyspěli," domnívá se Grosjean.

Esteban Ocon v závodě v Belgi | foto: Alpine F1 Team

„Pokud si Alpine dá na jejich vztah pozor, může to pro tým být začátek skvělého příběhu. Oba jsou kvalitní piloti, kteří už mají na svém kontě vítězství ve Formuli 1. Jestliže dokážou společně spolupracovat, může se Alpine dostat hodně nahoru," věří Grosjean. Není pochyb o tom, že interní týmový souboj mezi Gaslym a Oconem bude jedním z výrazných lákadel sezony 2023.

Ostatně dá se čekat, že pro poraženého z této dvojice dost možná skončí kariéra ve Formuli 1. Gasly dostává po zpackaném angažmá u Red Bullu druhou šanci, přičemž pokud Ocona neporazí, další příležitost už nejspíš nedostane. Něco obdobného platí o Oconovi, také on zažívá určitý restart poté, co se do F1 dokázal po pauze vrátit. I proto bude vzájemná bitva těchto dvou galských kohoutů dost zajímavá. Jak podle vás dopadne?