U Alpine nepodléhají panice, chtějí řešit spolehlivost

V Kanadě se Gasly postaral o přerušení prvního tréninku, když nedobrovolně zastavil a hlásil na boxovou zídku selhání hnacího hřídele. Ona "šílená" chyba však byla podstatně triviálnější - do volantu přestalo proudit napětí a tím došlo k reakci spojky. Nebyl to jediný problém - v GP Ázerbajdžánu porucha hydrauliky způsobila požár Gaslyho motoru v prvním tréninku a Ocon v téže relaci zaznamenal škodu převodovky.

"Musíte prostě vše restartovat, všechno zpětně projít. Ověřit si, jestli nebylo někde s něčím špatně zacházeno nebo došlo k únavě materiálu. Musíme pochopit, proč se nám nedaří. Ano, máme určité problémy se spolehlivostí a musíme se s nimi vypořádat. Ale ani kvůli jedné věci nepropadáme panice. Jsem přesvědčen, že všechny nepříjemnosti dáme do pořádku," uvedl sportovní ředitel týmu Alan Permane.

Poněkud zmaten byl tým po kanadském defektu Gaslyho v Montrealu. Permane jej hodnotí jako "hodně podivný" - došlo totiž k němu v oblasti, která je od roku 2008 "neprůstřelná".

"Upřímně, za to musíme převzít odpovědnost. Problém s volantem u Pierrova vozu, to je naprostá hrůza. Zkoumali jsme elektroniku. Daný díl kupujeme a myslím, že je používán pravděpodobně na každém volantu. Design se od roku 2008 nezměnil. Nám selhalo napájení a odešla spojka. Proto jsme přijali od Pierra hlášení, že selhal hnací hřídel. Ale ve skutečnosti byla postižena spojka. Jsou to složité záležitosti," pokračuje Permane.

Inovace pokračují

Permane dále vysvětluje, že brzy bude instalována nová podlaha, protože Alpine se snaží postupovat podle trendu z roku 2022 přinášet aktualizace odpovídající simulacím v aerodynamickém tunelu. Počítá, že agresivní vývojová křivka bude znamenat postupná zlepšení Alpine v každém z nadcházejících závodů.

"Některé věci přijdou. V každém závodě se bude něco dít. Už víme, co lze očekávat ve Spielbergu. Pracujeme na nové podlaze, je to další cyklus. Nejsem si jistý, jestli to bude propojeno s aerodynamikou a zasáhne to do designu, nebo se podaří zvýšit přítlak, ale ona nová podlaha je jistotou. Jde o kontinuální postup a jsem si jistý, že v každém závodě nějakou změnu do dokumentu FIA nahlásíme," uzavírá Permane.