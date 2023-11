Jos Verstappen musel svému kritickému synovi domlouvat: "Závod ve Vegas byl nakonec skvělý"

Mladému Verstappenovi se nelíbil nový okruh kalendáře ani spousta věcí kolem: "Z 99 % jde o show a z 1 % o sportovní podnik... Nemám rád všechny ty věci kolem. Vím, že k tomu patří, ale nezajímají mě."

Otravovalo ho i představování jezdců na počátku víkendu: "Pokud jde o mě, všechny tyhle věci byste mohli přeskočit. Jen tam stojíte a vypadáte jako šašek."

Organizátory stálo velké úsilí připravit třetí americký podnik a Jos svému synovi musel domlouvat: "Vždycky můžete něco říct, ale někdy je lepší být trochu jemnější. Hovořil jsem o tom s Maxem. Někdy to potřebuje," připustil bývalý pilot F1.

"Myslím, že je unavený z příliš mnoha lidí. Max miluje závodění, jak vidíte. Chápu jej a rozumím tomu, že by raději jezdil na okruhu jako je Suzuka," vysvětluje příčinu kritiky svého syna.

"Ale nemůžete zkrátka kopat do všeho kolem, aniž byste se na to podívali. Některé okruhy jsou méně zábavné. A tento závod byl nakonec absolutně skvělý," hodnotí Jos Verstappen.

Pořadatele závodu pochválil také šéf Zandvoortu Robert van Overdijk, jenž do Nevady dorazil jako součást delegace Velké ceny Holandska: "Myslím, že to, čeho dosáhli, je působivé. Neměli byste podceňovat to, kolik práce to obnáší. Jako byste zavřeli ulici Coolsingel v Rotterdamu na několik týdnů. To je téměř nemožné si představit!"

Velká cena Las Vegas nakonec nabídla skvělou podívanou a spoustu předjížděcích manévrů. I Max, který dokázal opět vyhrát, byl po své prvotní tvrdé kritice nakonec podstatně pozitivnější.