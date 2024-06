Ocon si stěžuje na těžké auto a kritizuje tým za neférový přístup. Za koho bude závodit příští rok?

Francouzský jezdec po incidentu v Monaku, kdy při zbytečném manévru narazil do svého týmového kolegy Pierra Gaslyho, předčasně skončil. Ze závodu musel odstoupit a stáj poté oznámila, že jeho letošní sezóna bude u nic také poslední.

Po víkendové Velké ceny Kanady se Ocon již nedržel stranou a veřejně Alpine zkritizoval za to, jak jej znevýhodňuje před svým týmovým kolegou: "Už nějakou dobu mám problém s váhou na mé straně. Musíme se s tím pokusit v příštích závodech co nejlépe vypořádat. Už to je několik závodů, co mám těžší vůz než Pierre!"

Podle Gaslyho, který si na rozdíl od Estebana své místo v týmu příští rok udrží, ale jeho týmový kolega přehání: "Jo, byl jsem na počátku roku lehčí a pak jsme si samozřejmě díly měnili, takže jsem o kilo a něco lehčí. Stále je to ale velmi těsné."

Oconovi se nicméně nelíbí nejen těžší monopost, ale to, jak tým k oběma pilotům přistupuje. Ve Velké ceně Kanady jej požádal, aby pustil Gaslyho před sebe kvůli vybité baterii. K opětovné výměně míst na původní pozice pak ale nedošlo, když bylo jasné, že se Gasly nedostane dále před Daniela Ricciarda.

"Měl jsem dojet na devátém místě. Já jsem svou roli v respektování týmových pokynů sehrál, jako vždy. Odvedl jsem svou práci, tým tu svou nikoliv," čertí se 27letý Francouz.

"Žel tento trend bude pokračovat až do konce roku. Není to správné. Já na sebe bral všechna rizika a měl jsem skončit devátý se 2 body. Nevím, odkud ten pokyn přišel, ale svou část práce jsem splnil!" pokračuje Ocon v rozboru posledního závodu.

Na otázku, jestli jej Alpine záměrně nepoškozují kvůli tomu, že ji stejně opustí, pilot odpověděl: "Nechám jim výhodu pochybností." A v padoku se již šušká o tom, že si místo pro sezónu 2025 již našel.

Hovoří se o tom, že příští rok bude nastupovat za Haas. "Uvidíme. Něco oznámím, až pro to bude příhodná doba. Ta ještě nenastala. Je to škoda, že to musí skončit takto. Být dobrým klukem v F1 se vždy nevyplácí, a to mě štve," dodává Ocon.