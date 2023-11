GP LAS VEGAS: Drama do samotného konce s vavříny pro Verstappena

Počasí se příliš nezměnilo, i když teplota neznatelně vystoupala na 18°C (trať měla o stupínek víc) - naštěstí se nenaplnily prognózy, že se budeme limitně blížit bodu mrazu. Startovní pole rozdělilo i použití výrobků Pirelli ve škále C5 - C3: tři čtvrtiny vsadily na žlutou směs, proti proudu šli Cunoda a Stroll na nejměkčí; Hamilton, Zhou a Piastri naopak měli na svých vozech bíle označené pneu.

Očekávalo se, co se stane na startu a drama se přeneslo hned do první zatáčky: Verstappen zvnitřku vytlačil Leclerca až za okraj, daleko dramatičtější situace se odehrála ve středu pole. Sainz jr. ťukl do Alonsova levého zadního kola a oba se roztočili, do Fernandova vozu nos k nosu narazil ještě Bottas. Ještě v průběhu prvního kola tak proběhl krátký režim virtuálního safety caru, ten skutečný už diváci na trati viděli od 3. kola, kdy Norrisovi ve 12. zatáčce "ujel" jeho McLaren pod rukama a vycestoval z trati. Pilot byl v pořádku, vozu chybělo zadní kolo. Hamilton si stěžoval, že nejspíš najel na nějaké trosky a ty mu poškodily přední křídlo.

Restart na začátku 7. kola přinesl především boje v druhé pětici, kde se Haasy marně snažily zabránit propadu, stejně jako Sargeant. Verstappenovi přišla zpráva o penalizaci v podobě pěti vteřin za incident v první zatáčce, což komentoval posměšným "pozdravem" na adresu komisařů. Leclerc se ho dokázal držet a na konci Las Vegas Strip ho dokonce předjel, ovšem Max bezprostředně poté zamířil do boxů, kde si odpykal svůj trest. Leclerc se dlouho držel na středně tvrdé směsi, nakonec zajel do boxů ve 22. kole, ovšem lehce ztratil kvůli problémům s pravým předním kolem. Verstappen se prodíral kupředu a stěžejním se stal jeho duel s Russellem - potkali se 25. kole v zatáčce 12, bohaté na události. Holanďan se dostal dopředu a Russell mu zleva najel do boku. Rozlétly se další trosky a vzápětí podruhé Bernd Mayländer ve svém Mercedesu mohl udělat okružní jízdu kolem hotelů za okraji tratě.

Druhý výjezd využili k výměně Péerz, Verstappen, Stroll, Sainz, oba Haasy a oba Mercedesy. Startovní pole se seřadilo následovně: Leclerc, Pérez, Gasly, Piastri, Verstappen, Ocon, Stroll, Albon, Russell, Sainz, Sargeant, Alonso, Zhou, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Hamilton, Bottas a Cunoda. Těsně po restartu ve 27. kole se Russell dozvěděl, že duel s Verstappenem pro něj bude mít následky v podobě penalizace 5 vteřin.

Bitva se pak rozdělila na dvě skupiny - v té první se o vítězství a stupně vítězů prali oba Red Bully, Leclerc a Piastri, druhá bojovala o zbytek bodů. Postupně začal odpadávat jediný McLaren v závodě a gradoval souboj mezi Red Bullem a Ferrari. Leclerc se ve 35. kole dostal před Péreze, ale to už se zezadu blížila raketa v holandských barvách. Max pro sebe rozhodl duel s Gaslym (31. kolo), Piastrim (33.), v 36. kole přespurtoval Checa a o kolo později už vedl. Nejčastěji zdolával své soupeře na Las Vegas Strip, kde byla DRS zóna opravdu dlouhá. Poté se na Leclerca dotáhl i Pérez, ale překonat Ferrari se mu nedařilo. Nakonec mu Leclerc pomohl sám - ve 43. kole nedobrzdil do zatáčky 12 a Mexičan byl rázem na stříbrném stupínku. Monačan však dokázal udržet kontakt a tři kola před cílem už byl zase v DRS režimu. Verstappen možná chtěl pomoci Checovi zpomalením, aby jeho kolega měl rovněž tuto pomůcku k dispozici, ale Ferrari bylo příliš blízko - nakonec Charles v posledním kole odvážným manévrem před zatáčkou 12 Péreze podjel a druhé místo udržel až k cílové vlajce, jíž se tentokrát chopil Justin Bieber. Mexičan tak podruhé po sobě přišel o pozici v samotném závěru závodu...

Russell se po penalizaci snažil eliminovat škody a postupně zdolal Albona (38.), Strolla (48.) a v posledním kole i Ocona, ale trest ho nakonec srazil až na osmou příčku. V Georgeově závěsu se propracovával vpřed i Sainz jr. Po úvodu to vypadalo bledě a ze zídky dokonce přišla znepokojivá zpráva, že se vůz přehřívá a mohlo by to skončit jeho odstavením. Nakonec se Španěl ze 17. místa, kam spadl po zastávce ve 3. kole dokázal také posouvat - i on si poradil s Albonem (40.), Gaslym (44.) a v závěru se dotáhl těsně za Strolla, ale už mu chyběl čas.

Astony dokázaly vydobýt z ničeho maximum. Alonso musel už po prvním kole do boxů vyměnit poškozený přední spoiler, ale ukázal své schopnosti a zkušenosti. Ve skupince Russell, Sainz jr., a Hamilton si dokázal dlouho držet svou pozici a Lewis, finišující ze všech sil, byl jediný, komu ve 47. kole nedokázal odolat. Stroll také vytěžil co se dalo a důležité pro něj bylo předjetí Gaslyho (41. kolo). S Russellem se příliš nezabýval, protože věděl, že George bude odečítat pět vteřin, soustředil se na udržení Sainze jr. za sebou a to se mu na cílové čáře povedlo.

Alpiny se v druhé fázi závodu objevily hodně nahoře, ale zatímco Ocon dokázal držet krok s TOP 5, Gasly se postupně propadal stále více dozadu. Nakonec vypadl i z bodované desítky, když ho dvě kola před cílem pokořil Piastri. Ten se dlouho držel na výborném 4. místě, ale ve 44. kole životnost jeho pneumatik byla na nule - zastávka byla nevyhnutelná a vedle bodu útěchy za 10. místo čekal Australana ještě druhý za nejrychlejší kolo. A to přečkal bez větších následků i malý ťukanec s Hamilton v 17. kole - kde jinde než v zatáčce 12. Hamilton si z něj odnesl tak obávaný "plíživý plattfuß" a než se dostal do boxů, tak také přišel o rozhodující čas, který mu zabránil v posunu do poloviny bodově ohodnocených příček.

Zklamáním skončil závod pro týmy, doufající v bodový zázrak. Williams vůbec nevyužil vynikající startovní pozici a jeho piloti se propadali stále níž. Sargeant vůbec neměl šanci, Albon se alespoň dlouho bránil na konci TOP 10, ale pak se i on evidentně potýkal s odcházejícími pneumatikami Zcela bezvýrazná byla AlphaTauri, Cunodovi jeho strategie na měkké směsi nepodařila (Stroll ji vzdal už ve třetím kole, kdy měnil pneumatiky pod SC na trati) a Ricciardo na tom nebyl o mnoho lépe. Haasy chvíli chovaly naději na body, Magnussen se dokázal se soupeři několikrát solidně popasovat, ale i pro ně visely spásné bodíky příliš vysoko. Zhou se shodou okolností vyšvihl v jednu chvíli na sedmé místo, ale velice rychle zase z TOP 10 vypadl a Bottas doplatil na úvodní skrumáž.

Max Verstappen zpěvem hitu Elvise Presleyho (nebo také ZZ Top) - jak jinak - Viva Las Vegas oslavil jedenadvacáté vítězství týmu v tomto ročníku, ale hrdinou byl bezesporu Charles Leclerc - ostatně jako pilota dne ho zvolilo 21 % hlasujících. Takže i zpěvačka Rihanna s červenými sluchátky Ferrari na uších mohla mít důvod k úsměvu.

GP Las Vegas (Las Vegas) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 1:29.08,289 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 18 + 2,070 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 15 + 2,241 4. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 12 + 18,665 5. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 10 + 20,067 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 8 + 20,834 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 6 + 21,755 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 4 + 23,091 9. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 2 + 25,964 10. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 2 + 29,496 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 34,270 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 43,398 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 44,825 14. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 48,525 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 50,162 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 50,882 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:25,350 18. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri defekt 19. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team defekt 20. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team nehoda Nejrychlejší kolo: 81 Oscar PIASTRI McLaren MCL60

Mercedes M14 1:35,490

