Verstappen žádá o prošetření incidentu před startem. Vedl ke kolizím, doplatil na něj i Alonso + VIDEO

Kvůli kluzkému povrchu dostalo smyk nebo ztratilo kontrolu nad svým monopostem během první metrů po startu hned několik jezdců včetně Fernanda Alonsa. Také Verstappen byl kvůli němu příliš dlouhý na brzdy a sám se při obraně před Charlesem Leclercem dostal mimo trať.

FIA by se na to podle Verstappena měla podívat a zabránit, aby se něco podobného v budoucnu opakovalo. Olej se na dráhu dostal z jednoho z veteránů, který během slavnostní přehlídky vozil jezdce. Konkrétně se porouchal vůz s Lewisem Hamiltonem.

"Olejová skvrna nebyla ideální. Pocházela z jednoho historického vozu, z přehlídky pilotů, proto bychom se na tom možná měli podívat, protože je trochu škoda toho, co se přihodilo," popisuje vítěz poslední velké ceny a neohrožený lídr šampionátu.

"Musel jsem kvůli tomu na startu vybočit trochu doleva. A jo, potom jsme měli ten drobný okamžik," popisuje svůj manévr, při němž vytlačil Leclercovo Ferrari mimo trať, když byl sám dlouhý na brzdy v první zatáčce. Za to také od komisařů obdržel pětisekundovou penalizaci.

"Vysvětlil jsem Charlesovi, co se přihodilo, a také na brífinku. Myslím, že tohle děláme přirozeně," obhajuje Verstappen svůj manévr. "Dělali jsme to už kdysi v motokárách. Je to hezké, obzvlášť, když si všichni užíváte společně závodění a někdy dojde k určitým soubojům."

Vedení Red Bullu i přes vyšetřování komisaři svému jezdci nenařídilo, aby Leclercovi vrátil pozici. "Mysleli jsme si, že to bylo na hraně v duchu zvyku "nechte je závodit. Obě auta vyjela mimo... šlo o situaci 50:50, kdy se oba dostali v první zatáčce mimo trať. Max byl o něco více v předu a my jsme na to nahlíželi z pohledu 'nechte je v prvních několika zatáčkách závodit,'" vysvětloval šéf Red Bullu Christian Horner.