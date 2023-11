Verstappen ostře kritizuje závod v Las Vegas: "Jde hlavně o show, vypadáte jako šašek"

Podle holandského pilota totiž o víkendu nepůjde o závodění, jako spíše o zábavu. "Z 99 % jde o show a z 1 % o sportovní podnik," prohlásil na tiskové konferenci.

Nelíbil se mu ani způsob prezentace pilotů před tradičními mediálními aktivitami, kdy 20 pilotů bylo na plošině vyzvednuto, aby pozdravili fanoušky. "Pokud jde o mě, všechny tyhle věci byste mohli přeskočit. Jen tam stojíte a vypadáte jako šašek."

"Nemám mnoho pocitů, abych byl upřímný. Chci se soustředit jen na výkonnostní stránku věcí. Nemám rád všechny ty věci kolem. Vím, že k tomu patří, ale nezajímají mě," vysvětluje Verstappen svůj postoj.

May the odds be ever in your favour 🙋 pic.twitter.com/NvqJtwvLHT — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 16, 2023

"Trať není zajímavá a já chci zkrátka odvést co nejlepší práci. Není to problém, ale nejde o můj šálek čaje. Jestli se mi to líbí nebo ne, to nezáleží na mě, nebudu však nic předstírat," pokračuje upřímně pilot Red Bullu.

"Zkrátka jsem vyjádřil svůj názor na pozitivní a negativní věci, jsem prostě takový. Někteří lidé mají raději show, mě se to vůbec nelíbí. Vyrostl jsem prostě kolem té výkonnostní stránky věcí, a tak to také vidím. Ve Vegas jsem rád, ale ne tak moc kvůli závodění," říká.

Třetí podnik na půdě Spojených států se pojede netradičně již v sobotu, kvůli časovému posunu u nás bude začínat v neděli v 7 hodin ráno. Vedení F1 totiž mělo obavy, že pokud by se závodilo v neděli, lidé vstávající v Evropě v pondělí do práce by jej nesledovali živě a raději by si dodatečně pustili jen jeho sestřih s nejzajímavějšími okamžiky, což by mělo negativní dopad na finanční stránku.