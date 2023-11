Třetí trénink pro Russella. Albon měl rande se zdí

Třetí trénink přinesl celkem poklidný průběh, o největší vzrušení se postaral pět minut před jeho koncem Albon, který se dotkl zdi a urazil si kolo. Pro Williams je taková komplikace před kvalifikací mrzutá, neboť modré vozy vypadají rychlostně velmi dobře. Sargeant zajel třetí nejrychlejší čas, Albon byl šestý. Na první příčce skončil v rámci třetího tréninku George Russell, jehož následoval Oscar Piastri. Zdá se tedy, že zejména Mercedes by by mohl mít dobré tempo. McLaren si v Las Vegas vzhledem k charakteristikám trati příliš nevěří.

Z pomyslného závětří bude v kvalifikaci útočit Red Bull. Verstappen byl v závěrečném tréninku totiž čtvrtý nejrychlejší a Pérez se zařadil hned za svého týmového kolegu. Ztráta rudých býků přitom činila půl sekundy. Nelze však pochybovat o tom, že vozy mistrovské stáje budou velmi rychlé. Ostatně ve třetím tréninku jim jejich nejlepší pokusy zhatily žluté vlajky.

