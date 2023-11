PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Je to překvapení, říká Leclerc

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo



Hodně zvláštní. Celý víkend to bylo trošku trápení. Rozhodně jsem pro kvalifikaci vůz zlepšili od prvního kola a vypadalo to lépe a mohl jsem na to šlápnout. takže jsem opravdu moc rád, že jsem na pole position. Tady pokud to jen malinko podklouzne, může vás to dost stát a to se dělo v tréninku. Ale v kvalifikaci to bylo lepší. Netuším, jak to bude v závodě, běžně to bývá slušné. Byla to zvláštní sezóna, užili jsme si to hodně a jsme pyšní, co jsme letos dokázali.

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo

Ano, je to překvapení, vzhledem k víkendu, který jsme měli doteď, nečekal jsem to. Věděl jsem, že v posledním kole do toho musím dát naprosto vše pěkně dohromady a v posledním kole mi to podklouzlo. Ale myslím, že to tak měli všichni, takže jsem se druhým místem velmi spokojen. V Q1 a Q2 jsem se bál, jestli postoupíme a nakonec první řada, což je úžasné. Z nějakého důvodu bylo auto zvláštní a vybíralo si na opotřebovaných pneumatikách, v první jízdě v Q3, to bylo dobré kolo, ale bylo poslední. Kdy jsme dali nové pneumatiky, ožilo a opět jsem měl dobrý pocit. Zajel jsem dobré kolo, takže jsem rád, že je z toho první řada, ale je to překvapení.

McLaren

Oscar Piastri, 3. místo

Náročná sezóna. Tento víkend to bylo nesmírně těsné a moc se nám nedařilo. Měli jsme rychlost, jen tam bylo moc chyb. V posledním kole jsem také udělal menší chybu taky, ale musel bych zajet tu zatáčku nějak, aby z toho byla první řada. Auto bylo celý víkend rychlé, od Vegas je to příjemná změna a jsem rád, že jsem v první trojce. Nemám ponětí, co se bude dít v závodě. Pro všechny to bude stejné. Myslím, že všichni zajeli zatím maximálně pět kol v kuse, takže bude zajímavé sledovat, jak to zítra dopadne.

Mercedes

George Russell, 4. místo

Mám smíšené pocity. Čtvrté místo bychom před víkendem brali, ale po ranním výkonu, byli jsem rychlí v každém kole, zlepšili jsme se šest desetin do kvalifikace. Vzhledem k chladnějším podmínkám, měli jsme méně paliva, neudělali jsme skok, který bychom měli, takže je to trošku zklamání. Samozřejmě musíme bojovat s Ferrari o příčku v poháru konstruktérů, ale budu to brát jako každý jiný závod. Chci bojovat o pódium, chci ukončit rok pozitivně. Samozřejmě když je Carlos šestnáctý, takže jsou v těžké pozici, ale jak jsem řekl, budu to brát jako každý jiný závod. Myslím, že budeme mít dobrou rychlost proti McLarenu a Charlesovi, takže uvidíme, jak to dopadne.

Lewis Hamilton, 11. místo

Není to skvělé. Trápil jsem se s vyvážením, nemám na to odpovědi. Abych pravdu řekl, tak to prostě je. Nastavíme auto stejně, ale není to ten stejný pocit. Na naší straně prostě není něco správně a jsem si jistý, že si na to posvítíme, ale během tohoto víkendu jsme se s autem trápili. 2x jedenáctí. Musí se něco dít, abych se nedostal do desítky, takže se pokusím, abych se posunul vpřed.

Toto Wolff, šéf týmu

Třetí trénink, Norris mohl být vysoko, pro nás to nevyšlo, asi to bylo vše, co bylo v autě. Očekávání byla vyšší. Mám dost vysvětlování toho, proč to nešlo dobře. Šlo nám to v horku, nešlo v chladnějším počasí. V přechozích dnech to bylo naopak. Jsem spokojen s tím, jak poslední kvalifikace roku šlo a vrátíme se s novým vozem. Lewis neměl přilnavost, na rozdíl od George. A to vlastně skoro celý den.

Aston Martin

Fernando Alonso, 7. místo

Po výsledcích z volných tréninku jsem se 7. místem spokojený. Občas jsem měl i pochybnosti. V Q1 jsme byli silnější než jsme očekávali, takže jsme získali sebevědomí, což nám přineslo 7. pozici. Je snad uměním pochopit podmínky na místní trati - trať se vyvíjí a jakákoliv změna lze znát. Kvalifikace byla složitá. Myslím, že degradace pneumatik z toho zítra večer udělá závod o přežití.

Lance Stroll, 13. místo

Náš vůz byl dnes skvělý a já jsem byl spokojený s naším tempem v Q1, jenže v mé poslední jízdě v Q2 jsem nepodal zrovna optimální výkon. Tlačil jsem, snažil se to dát dohromady, ale prostě to nevyšlo. Navíc bylo startovní pole tak sjeté, takže nám k postupu chybělo opravdu málo. Obecně máme dobré závodní tempo, takže uvidíme, co můžeme zítra udělat, abychom se probojovali startovním polem a sezonu zakončili nějakým dobrým výsledkem.

Mike Krack, šéf týmu

Tým dnes předvedl opravdu skvělý výkon, startovní pole dělily minimální rozestupy. My do toho dali vše a bylo to vidět i na výsledcích. Doufejme, že nám naše výchozí pozice pomohou v boji o body. Existují zde určité otazníky ohledně závodního tempa napříč startovním polem, ale myslím, že my jsme v dobré formě. V obou šampionátech je o co hrát a dáme do toho vše, abychom zakončili sezónu na vysoké úrovni.

Haas

Nico Hülkenberg, 8. místo

Zcela upřímně, takový výsledek jsem nečekal, protože včera jsem téměř nejezdil, vlastně jen jedno kolo na středně tvrdých pneu, což pro dnešek nebyl dobrý výchozí bod. Dnes jsem našel správný rytmus a okamžitě nabyl ve svůj vůz důvěru, což bylo fajn - a podařilo se mi to přenést do kvalifikace. Zajel jsem solidní kola a nezbyla mi žádná rezerva, takže jsem spokojen. Za námi startuje plno rychlých vozů; potřebovali bychom nějaké podmínky v závodě, které nám pomohou, ale půjdu do toho opět naplno, jako po celou sezónu.

Kevin Magnussen, 17. místo

Opravdu jsem nevěděl co čekat, bylo tak trochu nahoru-dolů. Ve druhém tréninku při umělém osvětlení to nebylo špatné, třetí trénink - alespoň na tvrdých pneu - vypadal celkem dobře. Ale nejel jsem na měkké směsi a to mohl být rozdíl. Je to poslední závod roku, zkusíme to ještě jednou a já budu chtít sbírat data pro tým - už se těším na příští rok.

Günther Steiner, šéf týmu

Kvůli větru a horku pro nás nebyl třetí trénink nejlepší, nedokázali jsme z vozu vytěžit odpovídající výkon. Jakmile se vítr utišil a teploty klesly, situace se zlepšila. Kevin to bohužel nezvládl, nezajel nejlepší kolo, ale Nico odvedl výbornou práci, dostal se do Q3. To je lepší, než jsme mohli před závěrečným závodem čekat; víme, že pro samotnou Grand Prix nemáme nejlepší auto, ale stále se snažíme - celý tým jede opravdu naplno.