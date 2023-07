Za deště v Belgii začíná nejlépe Ferrari s McLarenem, Verstappena čeká penalizace

Špatná zpráva pro lídra šampionát Verstappena přišla ještě před tréninkem - do jeho Red Bullu RB19 mu mechanici museli namontovat novou převodovku, a protože se jedná již o pátou v letošní sezóně, bude na startovním roštu v neděli potrestán o pět míst dozadu.

I kdyby tedy Holanďan vyhrál kvalifikaci, objeví se přinejlepším na 6. pozici. Spa nicméně nabízí spoustu možností k předjíždění, nejde pro něj tedy až o takovou tragédii (loni vyhrál po startu ze 14. místa).

V Belgii dnes pršelo, a tak ve 13:30 vyrazili na okruh Williamsy na přechodných pneumatikách (zelené barvy) následované oběma Mercedesy na pneumatikách do deště (modré). Podle předpovědi měl déšť dále sílit, teplota vzduchu dosahovala 18 °C, asfalt 22 °C, vlhkost byla 94%.

Stříbrné šípy přivezly pro tento víkend velký balík vylepšení čítající nové bočnice (podobné Aston Martinu), podlahu i zadní křídlo, proto s vozem W14 potřebovaly najezdit co nejvíce kol. Hamilton hned zamířil do letmého kola, jeho čas 2:10,299 byl o 1,714 sekundy pomalejší než Albonův (2:08,394) na intermediálkách. O chvíli později si nuceně zkrátil šikanu Bus Stop, když při brzdění zablokoval kola, naštěstí se vyhnul štěrku.

Na dráze se objevila jen polovina jezdců, poté provoz utichl - všichni vyčkávali na lepší podmínky. Po čtvrthodině se vydal na průzkum Sainz s Ferrari na pneumatikách do deště. Postupně se dostal na 2:09,081 min a na dráze jej doplnili zbylí jezdci, kteří zpočátku otáleli. Stejně jako Albon skončil při brzdění do šikany Bus Stop Ocon - musel ji projet rovně po zablokování kol.

Po 25 min se na čele objevil Leclerc (2:08,148) s modrými pneumatikami, komfortně jej ale překonal dravý Norris s McLarenem na intermediálkách (2:04,484 min) i jeho týmový kolega Piastri (2:03,792) i na stejné směsi. Sainz s druhým Ferrari poté také nasadil zelené pneumatiky a byl ještě o půl sekundy rychlejší (2:03,207 min). Déšť přitom stále sílil.

Po trávě s lehkým kontaktem o bariéru pneumatik se pak projel Zhou s Alfou Romeo, jež přivezla nové zbarvení - více razící zelené kvůli novému sponzorovi - streamingové společnosti Kick. Sargeant poté zůstal stát na dráze, a tak komisaři trénink přerušili červenými vlajkami. "Nemohl jsem zatáček, něco se zlomilo, kámo," hlásil Američan rádiem.

Provoz byl obnoven až 12 min pře koncem, kdy se na dráze objevil Pérez s Verstappenem, oba na přechodných pneumatikách po jednom kole ovšem opět zmizeli v garáži. Místo nich vyrazila dvojice Aston Martinu, kvůli velmi silnému dešti ale své účinkování také po 1 kole hned zabalila.

Do konce tréninku se již nic zajímavého nestalo, sedm jezdců vyrazilo na rošt, aby si zkusili start. Nejrychlejší čas tak zůstal Sainzovi, za ním se seřadily vozy McLarenu, týmový kolega Leclerc a Pérez s Red Bullem.

