Ricciardo se přidává ke kritikům Las Vegas: Jezdit bez fanoušků je divné

Jak bylo uvedeno v reportu k prvnímu tréninku, špatně zajištěné kanalizační poklopy byly nejen důsledkem ukončení jeho průběhu, ale také poměrně citelně posunuly konání toho druhého. Ale u toho už nebyli žádní diváci na tribunách, protože byli kvůli logistickým a personálním důvodům hodinu před jeho začátkem vyzváni, aby svá místa opustili. Trénink měl původně začít o půlnoci, v 1:30 museli fanoušci opustit areál a až ve 2:30 byl druhý volný trénink zahájen.

Pilotům by to v podstatě mohlo být jedno, ale samozřejmě ke své "práci" potřebují kulisu - ostatně není to tak dávno, co se pořádaly závody či zápasy před prázdnými ochozy a nikoho to příliš nenadchlo. Své k tomu řekl i navrátilec do řad F1 Daniel Ricciardo, jemuž je líto těch, kteří čekali dlouho do noci a nakonec stejně nic neviděli.

"Samozřejmě, že když už jsme odjeli celý trénink, je to v pořádku. Ale v půl druhé ráno mi to tak nepřipadalo. Všichni se přimlouvali, abychom ho posunuli na ráno. Neznám detaily ohledně trati jako takové, není to konvenční okruh, takže to asi nebude tak jednoduché, že bychom se ráno mohli jen tak rozjet. Asi existují určitá omezení, jimž jsme do jisté míry vydáni na milost a nemilost. Situace na tribunách je samozřejmě průšvih. Jenže kdybychom ten druhý nechtěli jet v daném čase, tak by ho také mohli zrušit a šli bychom rovnou do třetího. Takže aspoň ho příznivci mohli vidět v televizi, i když to pochopitelně není ono. Je to zkrátka složitá situace a nechci poslouchat výmluvy. Jde o obrovský projekt a došlo k nějakým problémům, stalo se a myslím, že udělali to nejlepší, co se udělat dalo," vysvětlil svůj postoj Ricciardo.

Carlos Sainz bez vlastního přičinění vyfasoval v Las Vegas "flastr" (ilustrační foto) | foto: Scuderia Ferrari

Australan se také vrátil k incidentu, po němž musel být první trénink přerušen. Sainz jr. po přejetí nestabilního poklopu na dlouhé rovince nesoucí jméno Strip poškodil podvozek a dokonce měla být poničena i jeho sedačka. V tomto směru se Ricciardo domnívá, že kritika je zcela na místě: "Je férové říci, že extravagance mimo trať a její bezpečnost je oprávněně kritizována. Bezpečnost j nejdůležitější. Naštěstí je Carlos v pořádku, ale mohlo dojít k mnohem vážnějším následkům. Je snadné říci - zvládli jsme zahajovací ceremoniál, musíme se soustředit na důležitější věci. A je třeba si také položit možná nepříjemnou, ale zásadní otázku: Udělalo se toho dost? Nemohou se jí vyhnout, protože tohle je bezpečnostní problém." pokračuje Ricciardo.

Na přetřes samozřejmě přišla i otázka Španělovy penalizace - protože po devastujícím nárazu musely být vyměněny důležité komponenty, dostal Sainz jr. trest v podobě poklesu deseti míst na startu. Podle Vasseura je to "citelná rána", protože poškození nezavinil jezdec ani tým, nýbrž k němu došlo v důsledku nezpůsobilé trati, a ta je v kompetenci FIA. "Fér to rozhodně není. Domníval jsem se, že budou mít natolik zdravého rozumu, aby tuhle věc citlivě posoudili. Nestalo se a já s tím rozhodnutím v žádném případě nesouhlasím," dodává Ricciardo.

V závodech na území USA to není zdaleka jediná kontroverze, neboť show tu bývá často důležitější. O roce 2005 jsme s zmínili, z historie známe i události ze závodů v Detroitu, Dallasu či Phoenixu, nespolehlivé traťové komisaře i samotný přístup - vždyť předchozí dvě GP v Las Vegas se pořádaly na parkovišti hotelu Caesar's Palace tím způsobem, že na něj byly navezeny betonové kvádry a uměle s vytvořila dráha. To, že si piloti stěžovali na špatný přehled a nebezpečí v zatáčkách nikdo nebral v úvahu...