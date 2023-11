Byl Pérezův výkon v Brazílii tak působivý, jak tvrdí šéfové Red Bullu?

Anketa Výkon Péreze v Brazílii byl: Působivý 0 %

Průměrný 100 %

Podprůměrný 0 % Hlasovali 2 čtenáři. Výsledky

Mexičan má s týmem platný kontrakt i na příští rok, objevovaly se však pochybnosti o tom, jestli ho v kokpitu nenahradí někdo jiný. Důvod je to, že hodně zaostává za svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem a s nejrychlejším vozem nekončí na druhém místě.

V posledních závodech se trochu zlepšil. V Austinu dojel čtvrtý, taktéž v Brazílii po krásném, leč prohraném závěrečném souboji s veteránem Fernandem Alonsem, kdy mu na cílové čáře scházelo 53 tisícin sekundy.

"Myslím, že Checo ukázal, čeho je schopný," chválil jej Horner s tím, že na něj svými posledními výkony udělal dojem. A Marko přitakal: "Jeho rychlo je od Mexika dobrá v kvalifikaci i v závodě. V Austinu měl smůlu, ale teď nad Hamiltonem vede o 30 bodů, proto můžeme předpokládat, že si své druhé místo udrží."

Vývoj ztráty na vítěze v průběhu GP Brazílie 2023 | zdroj: Formula1.com

Jenže ne všichni s vedením Red Bullu souhlasí. Podle mnoha odborníků ke zlepšení možná došlo, ale Pérezovy výkony přesto nejsou nikterak oslnivé. "Šel vidět rozdíl mezi mistrem světa a někým, kdo jím nikdy nebude," prohlásil například bývalý pilot F1 a současný šéf Velké ceny Holandska Jan Lammers.

A jeho krajan a rovněž býval jezdec Chrstijan Albers říká: "Když zanalyzujete kolo po kole, tak vidíte, že mu scházela sekunda na kolo. To je opravdu hodně. V cíli bylo 34 sekund později [než Verstappen]."

"Mohl mít ten souboj s Alonsem, ale měl už velkou ztrátu. Ztrácel v závodě sekundu na kolo. To nemůžete říct, že odváděl dobrou práci. Chápu, že je Verstappen přirozeným talentem a že kombinace Max a Red Bull je nejlepší. Ale jeho ztráta by se měla pohybovat do půl sekundy na kolo," dodává Albers.