O dalším působení Sergia Péreze v F1 je rozhodnuto!

Už v neděli se strhla první bouře - nesmíme se nechat ukolébat oficiálním diplomatickým prohlášením po závodě. Poradce týmu dr. Helmut Marko si nebral servítky a Pérezův výkon hodně tvrdě zkritizoval. Podle toho by se mohlo zdát, že Mexičanův osud je zpečetěn.

Avizovaná schůzka plánovaná na dnešní den měla na pořadu také Pérezův osud; přítomni na ni byli jak Christian Horner, tak i dr. Marko. Kdo by však čekal nějaké oficiální prohlášení, dočkal by se zklamání. Result však přeci jenom vzešel - podle odborného webu Motorsport.com si Horner svolal zaměstnance týmové základny v Milton Keynes a sdělil jim, že po letní přestávce Pérez nastoupí do Grand Prix Holandska společně s Maxem Verstappenem ve voze Red Bull. Ovšem žádné další podrobnosti zveřejněny nebyly - proto si můžeme toto rozhodnutí vysvětlit i tak, že Pérez dostal skutečně poslední šanci...

Mnoho periodik, expertů i běžných fanoušků si přitom nemohlo nevšimnout, že od letošního května se Pérezovy výkony hodně zhoršily. Přibyly i nehody a pokles výkonnosti, což přináší rakouské stáji potíže na poli Poháru konstruktérů, protože zejména McLaren před letní přestávkou najel na "býčí stáj" poměrně značných 42 bodů.

Zatímco dr. Marko označil poslední výkon Checa Péreze za "totální kolaps", Horner snad skutečně pořád doufá, že Mexičan najde znovu ztracenou formu. "Frustrující je, že nikdo nechce vidět Checův zoufalý boj. Všichni mu přejí, aby uspěl, protože je smutné ho vidět v situaci, v jaké se právě nachází. Podobná rozhodnutí nikdo nechce udělat, mluvíme o této věci samozřejmě každý den, ale tým ho chce dostat do hry," prohlásil Horner. Nevyužil tak klauzuli ve smlouvě, podle níž po GP Belgie neměl být rozdíl mezi oběma piloty Red Bullu větší než 100 bodů.

Pérez a Horner k úsměvům příliš důvodů nemají, ale Christian stále drží nad Checem ochrannou ruku. | foto: Red Bull Content Pool

Pérez byl sám v poslední době značně rozladěný a při posledním rozhovoru prohlásil, že o své budoucnosti už dále mluvit nehodlá. Naskýtá se ale jiný problém - pokud se mu opravdu nepodaří restart, nemusí to skončit jenom nepříjemným poklesem pro Red Bull, ale potažmo i pro samotného Verstappena, jenž se nemůže opřít o kolegu, který by mu kryl záda. V podstatě ostatní tři špičkové týmy nečelí takovému rozdílu u svých jezdeckých dvojic. Péreze od Verstappena dělí propastných 146 bodů, což u žádného konkurenta nemá obdoby - Norrise a Piastriho dělí 32 bodů, Russell ztrácí na Hamiltona 34 bodů a mezi Leclercem a Sainzem jr. je mezera nejmenší - 15 bodů.