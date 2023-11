"Připomněl mi Alonsa ve Valencii 2012." Stella chválí špičkový výkon Norrise

Stella v sezóně 2021 působil u Ferrari jako závodní inženýr Fernanda Alonsa, který tehdy předvedl ve Velké ceně Evropy jeden ze svých nejlepších výkonů ve Formuli 1, když po startu z 11. příčky dokázal vyhrát. Tehdy, v roce 2012, přitom na okruzích dominoval Sebastian Vettel s Red Bullem.

Norrisova jízda uplynulý víkend v Mexiku podle něj byla stejně působivá: "Tento závod mi dal vzpomenout na Valencii 2012. Tehdy jsme startovali jako 11. a závod vyhráli," hovoří šéf McLarenu o jednom ze svých nejhezčích zážitků ve světě motorsportu.

Alonso prohrál v sezóně 2012 bitvu o titul s Vettelem o pouhé tři body | foto: Scuderia Ferrari

"Na boxové zídce jsem vedli tuto konverzaci. Will Joseph, jeho závodní inženýr, se ke mně naklonil a řekl: 'Tenhle je jeden z nejlepších Landa.' A já mu na to odpověděl: 'Wille, tohle je jeden z nejlepších vůbec,'" komentoval výkon mladého jezdce v Mexiku.

"Tolik předjížděcích manévrů v Mexiku, přitom jste o den dříve od všech četli, jak je tam předjíždění obtížné. Přitom si musel hlídat teploty pohonné jednotky a musel sundávat nohu z plynu ještě před brzděním do zatáček... bylo to zkrátka působivé. Pro jezdce jeden z nejlepších dnů, jaké jsem zažil," pokračuje Stella.

"Na jednu stranu jsme nadšeni z toho, že jsme viděli takový mistrovský kousek. Na druhou stranu, jak řekl Lando při návratu do boxů, když odvedeme dobrou práci v sobotu, pak můžeme bojovat o pódia. Rychlost na to měl," lituje 52letý Ital.

Lando se chystá k opětovnému předjetí Georgea Russella | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Byli jsme druhým nejrychlejším auto, zřejmě s Hamiltonem. Je v tom kousek frustrace, protože kdybyste se mě zeptali o den dříve, rozhodně bych si nepomyslel, že dokážeme předjet tolik aut," kroutí hlavou po Norrisově mexické parádě.

"Každopádně to vypadá, že z podstatně lepší pozice na roštu měl Norris rychlost na to, aby předjel obě Ferrari a skončil na pódiu, pokud by si to nerozdal ještě s Lewisem Hamiltonem v boji o druhé místo," komentuje Bernie Collinsová, bývalá šéfka strategií u Aston Martinu.

"Raději si z toho závodu odnesu pozitiva a doufám, že celý tým v továrně a fanoušci obdrží stejný druh zprávy. Jsme tam vpředu, nevzdáváme se. Jsme konkurenceschopní. Jen potřebujeme odvést během závodního víkendu celkově lepší práci," uzavírá Stella.