Dosáhne McLaren letos na vítězství? Co si myslí jeho šéf Stella

Stáj z Wokingu v průběhu roku nasadila dva velké balíky vylepšení, které ji pomohly zrychlit auto o více než sekundu a dostat se před Ferrari i Mercedes za dominující Red Bull.

Oscar Piastri vyhrál sprint v Kataru a společně s Norrisem stanuli oba na pódiu i v Japonsku. McLaren za poslední 4 závody na Aston Martin mezi konstruktéry stáhl 93 bodů, nyní jich na 4. příčku ztrácí již pouze 11, třetí Ferrari má náskok 79 bodů, přičemž do konce sezóny nás čeká ještě 5 velkých cen a 2 sprinty.

Výkonnost McLarenu má vzestupnou trajektorii, podaří se mu aspoň jednou porazit i Red Bull? "Fakt, že byl Lando čtyřikrát druhý toho vlastně moc nemění. Každý závod je novým závodem, takže musíte odvést celou práci, žádný kredit se vám nenarůstá," popisuje Stella.

McLaren by tento víkend v Austinu opět nechtěl chybět na pódiu | foto: Red Bull Content Pool

"Výsledky nicméně ukazují, že jsme se zlepšili a že jsme teď blízko. Když se ale podíváte na potřebný krok ve výkonnosti, například v Japonsku na první místo, tak ten je obrovský - více než půl sekundy v kvalifikaci," uznává šéf McLarenu.

"Ani nevíme, kolik to dělá v závodě, protože Verstappen na to nemusel tlačit. Jsme si tedy plně vědomi toho, že je před námi spousta práce. Ale být občas na druhém místě je dobré, jen musíme udělat ten poslední krok," pokračuje.

"Víme, že před sebou máme práci na těchto tratích s pomalými zatáčkami, hrboly a vysokými nároky na trakci, abychom se stali druhým nejlepším týmem na všech okruzích. Ale jak jsem řekl, nehledím na to, jak daleko se můžeme dostat, jen na to, co musíme udělat, abychom se dostali co nejdál," říká Stella.

"Já a celý tým se soustředíme na vylepšování auta a na to, abychom z něj každý víkend dostali co nejvíce, aby bylo spolehlivé, abychom na dráze fungovali co nejlépe. Pak se uvidí, jak na tom budeme ve finální klasifikaci po Abú Zabí," dodává šéf McLarenu, který začíná nenápadně pošilhávat po třetí příčce v šampionátu.