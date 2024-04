V Číně hořelo, trénink rozhodly poslední minuty, vynesly na piedestal Strolla

Guanyu Zhou byl také mezi prvními, kdo na trať vyjel. Podmínky byly příjemné, pod zamračenou oblohou naměřili meteorologové teplotu vzduchu 22°C, trať byla podstatně teplejší (38°C), nízká, 25% vlhkost vzduchu, zato poměrně čerstvý vítr (25,9 km/h). Piloti měli k dispozici škálu pneumatik Pirelli C4-C2.

Red Bully zvolily středně tvrdou směs, ostatní koketovali i s tvrdými pneu, Ferrari však po desetiminutovém čekání zvolil ortodoxně nejměkčí sadu. Počáteční časy přes 1:41,0 srazil výrazněji Verstappen (1:39.497), pak se nějakou dobu přetahovali o vedení s Pérezem (1:39,159), jenž první pokus zazdil smykem v zatáčce 11. Poté se do čela vyhouply obě Ferrari (Sainz jr. 1:38,382, Leclerc 1:38,130). Poté byl trénink krátce přerušen, protože na vnitřní straně zatáčky 7 začala hořet tráva, což do boxů promptně hlásil Ocon - k jeho smůle ve chvíli, kdy měl nejrychlejší první sektor. Zastávka určitě prospěla Russellovi, na jehož voze se intenzivně pracovalo a na trať se dostal jako poslední až po 25 minutách.

Netrvalo to ani pět minut a opět se jezdilo, ale spíš než nějaké zrychlení se pozornost zaměřila na drobné incidenty. V polovině tréninku se Hamilton pokoušel nacpat v zatáčce 15 před Hülkenberga, vzápětí zkoušel vnějškem objet Norrise, ale nakonec musel zvolit jako únikovou možnost nájezd do boxů a projet boxovou uličkou. Komisaři tento incident zaznamenali jako nepovolené přejetí linie na vjezdu do boxů. Alonso a Piastri zase byli příliš rychlí a nezatočili do pit-lane, museli volit únikovou zónu.

V samotném závěru trať extrémně zrychlovala, což jako první naznačil Sargeant a vyhoupl se na průběžné druhé místo za Leclerca. Pak už létal jeden fialový sektor za druhým: jakmile nazuli jezdci nejměkčí směs, pořadí se prakticky s každým průjezdem měnilo. Pérez ale zhatil své šance probržděním v zatáčce 6, takže překvapivě půldruhé minuty před koncem tréninku zaznamenal nejlepší čas Stroll. Otázkou je, zda by mu vydržel, protože Norris jedoucí za ním měl první dva sektory fialové, jenže místo ataku nejlepšího času zajel do boxů.

Jak rychle se časy měnily dokazuje Sargeant, jenž během závěrečných deseti minut vypadl z TOP 10, která tentokrát měla opravdu zvláštní skladbu. Dost jí také ovlivnil maximální provoz na trati, v posledních třech minutách se na ní objevili prakticky všichni piloti...

GP ?íny (Shanghai International Circuit) Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:36,302 2. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:36,629 3. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:36,660 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:36,690 5. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:37,101 6. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:37,118 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:37,213 8. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:37,229 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:37,238 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:37,530 11. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:37,626 12. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:38,006 13. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:38,090 14. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:38,284 15. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:38,286 16. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:38,630 17. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:38,806 18. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:38,839 19. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:38,936 20. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:39,276

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ