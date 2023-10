Průlom u AlphaTauri pomohl Ricciardovi opět ukázat svůj talent. Horner pěje chvály

Italská stáj potvrdila, že dosáhla průlomu v nastavování vozu AT04, který jejich australské posile umožnil využít dosud netušeného potenciálu auta a vyždímat z něj více výkonnosti poté, co v kokpitu ve Velké ceně Maďarska nahradil Nycka de Vriese. V Holandsku však havaroval a došlo ke smolnému zranění, z něhož se dostal až minulý týden v Austinu.

Tam i kvůli sprintovému formátu víkendu a nedostatku času kvůli pouze jednomu tréninku raději kopíroval nastavení svého týmového kolegy Jukiho Cunody, Mexiku si již však měl možnost pohrát s monopostem, který patřil k nejpomalejším na roštu, než ho inženýři díky několika menším vylepšením posunuli blíže k bodům.

Ricciardo v každé části v Mexiku končil v první desítce, v kvalifikaci všechny překvapil čtvrtým časem, když porazil Red Bull Sergia Péreze a oba Mercedesy i McLareny! V závodu zajížděl konzistentní časy, dobře se staral o pneumatiky a cílem projel jako sedmý, což je jeho i týmový výsledek sezóny - AlphaTauri díky tomu předstihla mezi konstruktéry Alfu Romeo.

some big points in Mexico and a huge effort from the team means we move up a couple of places in the constructors' standings. bring on Brazil 💪#XMTrading #MexicoGP pic.twitter.com/1Hx5ROycRH — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 30, 2023

"Jedním z největších omezení byl návrat přední části. Směřovalo to k tomu, abychom pro něj zlepšili přední část, akceptovali kompromis ve stabilitě. Ale to pak má dopad na teploty pneumatik v zatáčkách a během kola," popisuje šéf traťových inženýr Jonathan Eddolls. To Ricciardovi dodalo větší sebedůvěru, kterou během let u McLarenu někdy postrádal.

"Myslím, že pokud jde o vlastnosti vozu, tak možná nemáme takový přítlak nebo efektivitu, jako některé špičkové týmy. Ale auto nemá žádnou velkou slabinu, kromě toho, že mu schází trocha toho přítlaku. Skutečnost, že v každém kolo, zatáčku od zatáčky dělá totéž, mu dodává důvěru v to, že auto může házet do zatáček s vědomím, že bude mít přilnavost a udělá pokaždé tu stejnou věc," rozebírá Eddolls.

Poté srovnává jeho jízdní styl s tím, jak jezdí jeho japonský týmový kolega: "Způsob, jakým atakuje zatáčky, dupe na brzdy, jízdní styl je odlišný. Nejen z pohledu mechanické či aerodynamické platformy, ale velmi citlivé jsou i pneumatiky Pirelli, jak víme."

Daniel Ricciardo s vozem AT04 v Mexiku | foto: Red Bull Content Pool

"U stylu, jakým jezdí, pozorujeme odlišné teploty pneumatiky a odlišné vyvážení jejich teplot. Nejde o velká čísla, rozdíly nicméně pozorujeme při způsobu, jakým jezdí a jakým dosahuje časy na kolo v různých částech zatáčky," dodává šéfinženýr stáje AlphaTauri na adresu Ricciarda.

A jeho bývalý šéf Christian Horner ho pochválil slovy: "Je to skvělé vidět, jak Daniel předvádí tak dobré výkony a plně osvětluje důvod, proč jsme jej povolali zpět do AlphaTauri. Myslím, že byl celý víkend výjimečný, bojoval s Mercedesem ve voze AlphaTauri a nebýt červených vlajek, skončil by ještě výše! Takže šlo o skvělý výkon a rozhodně o víkendu vypadal na toho starého dobrého Daniela!

"Když se podíváme na časové dostupy na Maxe, scházela mu méně než desetina, šlo o jeho výtečnou výkonnost. Je zpět jako kdysi, můžete vidět, že je uvolněný, že si věří a že se o víkendu po náročném Austinu vrátil po zranění plně motivovaný. Myslím, že o víkendu předvedl skvělou práci," dodává šéf Red Bullu.