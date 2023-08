"Máme problémy všude," uznává šéf Mercedesu. Naději mu dodává McLaren

Stříbrný šíp W14 je podle něj pořád velmi špatně ovladatelný. I když v šampionátu okupují druhou příčku za Red Bullem, před třetím Aston Martinem mají náskok jen 40 bodů a v posledních pěti závodech dosáhli jen jednou na pódium.

V neděli v Holandsku startoval do závodu Lewis Hamilton až z 13. pozice po vyřazení v prostřední části kvalifikace, George Russell ze třetí. Ale vinou strategické chyby při špatném čtení dat z meteoradaru, což vedlo k pozdnímu přezutí na přechodné pneumatiky, se jeho piloti propadli dozadu. Lewis sice skončil šestý, ale jeho mladší týmový kolega dojížděl až na 17. místě.

"Máme problémy všude. Za mokra, při osychání dráhy, auto se zkrátka velmi, velmi obtížně ovládá. Ustřeluje, je nepředvídatelné. Ale když ho dostanete do ideálního nastavení, pak je rychlé, jak jsme viděli v případě Georgea [v kvalifikaci]," říká šéf Mercedesu.

Debriefing a tough #DutchGP, together. Energised and determined to fight this weekend in Monza.

"Musíme být ale realisté - možná jsme mohli být druzí [na roštu], ale musíme se dívat na ztrátu na Maxe. To je to, co musíme stáhnout. Sedm desetin je sedm desetin," kroutí hlavou Wolff nad náskokem jedničky Red Bullu.

K tomu ale jen tak brzy nedojde: "Pokud se chcete v neděli dívat na televizi a doufat v souboj [o vítězství], tak to v tuto chvíli nepůjde. Nedochází k tomu, protože jeden tým a jeden jezdec odvádějí mnohem lepší práci než kdokoliv jiný."

"Musíme uznat, že je na nás, abychom našli řešení, která nás posunou kupředu, protože sedm desetin není něco, co najdete mezi dvěma závody," upozorňuje šéf Mercedesu.

Naději mu ale dává vývoj u soupeřů: "Viděli jsme to u McLarenu, že jedno vylepšení v zásadě značně změnil jejich výkonnostní úrovně - a totéž bylo během zimy u Aston Martinu. Je to tedy možné a je na nás, abychom to dokázali," uzavírá Wolff.