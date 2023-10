Klimatizace ve voze F1? Po potížích Alonsa v Kataru na ní pracujeme, prozrazuje Aston Martin

Kalendář F1 má příští rok čítat rekordních 24 závodů, z toho čtyři na Středním východě (GP Bahrajnu, Saudské Arábie, Kataru a Abú Zabí), kde panují i po západu slunce vysoké teploty, jak jsme to viděli poslední víkend na okruhu v Losailu nedaleko Dauhá.

Piloti Velkou cenu Kataru označili za tu nejnáročnější v sezóně, po dojezdu do cíle byli zničeni: Oscar Piastri si musel lehnout na podlahu před tím, než odešel na pódium, Esteban Ocon zvracel po 16 kolech, Lance Stroll během závod málem upadl do bezvědomí a Logan Sargeant musel kvůli nevolnosti odstoupit, přestože jeho vůz byl v pořádku.

FIA dokonce zahájila analýzu závodění za extrémních teplot, aby zajistila bezpečnost pilotů a podle šéfa Aston Martinu Mika Kracka Formule 1 "není daleko od používání klimatizace" poté, co si jejich hvězda Fernando Alonso před jednou ze zastávek v boxech stěžoval na příliš horkou sedačku a žádal o okamžité řešení jako například polití vodou.

We will be working with @F1 to avoid a repeat of extreme conditions such as those experienced by drivers during the #QatarGPhttps://t.co/SmztyiTXZk